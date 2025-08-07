Η αλληλεγγύη στο απόσπασμα

Oταν η αλληλεγγύη ενοχοποιείται για τα εισιτήρια του μετρό, η κυβέρνηση, αντί να αφουγκράζεται τους πολίτες, ψάχνει τρόπους να τους ελέγχει περισσότερο. Την ώρα που οι Θεσσαλονικείς προσπαθούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια σε μια πόλη με περιορισμένες δημόσιες συγκοινωνίες, αναλογικά ακριβές μετακινήσεις, καθυστερημένα έργα και φτωχό σχεδιασμό δημόσιων υποδομών, η κυβέρνηση επιλέγει να στοχοποιήσει όχι τα προβλήματα αλλά το επιβατικό κοινό.

Στη χθεσινή σύσκεψη υπό τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη συζητήθηκε μεταξύ άλλων η «εισιτηριοδιαφυγή» στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Το φαινόμενο, δηλαδή, επιβατών (κυρίως νεολαίων) που αφήνουν το εισιτήριό τους στις σκάλες ή το δίνουν σε άλλον, καθώς δεν έχει λήξει ο χρόνος των 70 λεπτών που ισχύει. Αυτό χαρακτηρίστηκε πρόβλημα, και μάλιστα σοβαρό, από τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο!

Κάτι όμως το οποίο για την κυβέρνηση αποτελεί «παραβατικότητα», για πολλούς πολίτες είναι απλώς μια λογική πράξη αλληλεγγύης μέσα στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια και την ανασφάλεια. Οταν οι τιμές ανεβαίνουν ξέφρενα και οι μισθοί μετά βίας επαρκούν ή και τελειώνουν πριν περάσει ο μήνας, μοιάζει παράλογο το κράτος διαρκώς να ζητά περισσότερα χωρίς να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες. Σε τέτοιες συνθήκες είναι φυσικό οι άνθρωποι να βρίσκουν τρόπους να στηρίζονται μεταξύ τους.

Η κυβέρνηση προαναγγέλλει πάντως αλλαγές στο σύστημα επικύρωσης και ενίσχυση της επιτήρησης.

«Πολλοί επιβάτες, χρήστες του μετρό Θεσσαλονίκης, αφήνουν το εισιτήριό τους πάνω στη σκάλα ή το δίνουν στον επόμενο, μιας και αυτό έχει διάρκεια 70 λεπτά. Είναι μια πρακτική που, αν και δείχνει “αλληλεγγύη”, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για το σύστημα», επισήμανε ο κ. Ταχιάος, προσθέτοντας ότι «πρέπει να ληφθούν άλλα μέτρα». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «θα δοθούν εντολές τόσο προς την εταιρεία λειτουργίας όσο και σε αυτήν που έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει το σύστημα των εισιτηρίων, γιατί κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και ίσως φτάσουμε ακόμα και σε τροποποίηση του ίδιου του συστήματος επικύρωσης»…