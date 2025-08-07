Αθήνα, 31°C
Πέμπτη, 07 Αυγούστου, 2025
Πυροσβεστική, Αθήνα
Φωτογραφία αρχείου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα - Απομακρύνθηκαν περίοικοι

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του σώματος και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη μονοκατοικία.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε κατοικία στην περιοχή Δραπετσώνας του Πειραιά, προκαλώντας την κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του σώματος και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στη μονοκατοικία.

Οι αρχές απομάκρυναν δύο κατοίκους που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και βρίσκονταν σε διπλανό σπίτι, ενώ από τη φωτιά φαίνονται να κινδυνεύουν και παρακείμενες κατοικίες.

