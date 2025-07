Μήνυμα αλληλεγγύης ενώ η κυβέρνηση τρομοκρατεί

Μηνύματα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης της γενοκτονίας που συντελεί το Ισραήλ έστειλαν εκατοντάδες πολίτες, από το κέντρο της Αθήνας, στο συλλαλητήριο που έγινε το απόγευμα της Πέμπτης.

Οι αντιπολεμικές κινητοποιήσεις πληθαίνουν σε όλη τη χώρα, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να τρομοκρατήσει όσους τολμούν να διαδηλώσουν ενάντια στην φρίκη ή ακόμη και όσους τολμούν να υψώσουν τη σημαία της Παλαιστίνης, εν καιρώ ισραηλινής κτηνωδίας. Χαρακτηριστικότερες οι προσπάθειες καταστολής των διαδηλώσεων σε Σύρο, Ρόδο και Άγιο Νικόλαο, με τα ΜΑΤ να στήνουν «μπλόκα», προκειμένου να εμποδίσουν τους πολίτες να στείλουν το φιλειρηνικό μήνυμά τους.

Το σημερινό κάλεσμα είχε απευθύνει, μεταξύ άλλων, η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο.

Κώστας Ζαφειρόπουλος - Efsyn.gr

Η πορεία ήταν δυναμική και με παλμό στο κέντρο της πρωτεύουσας. Προηγήθηκαν ομιλίες στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος και αργότερα οι αλληλέγγυοι κατευθύνθηκαν προς τα Προπύλαια.

Μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν στη σημερινή πορεία:

«From the river to the sea Palestine will be free»

«Death death to IDF»

«Με την Παλαιστίνη ως τη λευτεριά»

«Ρατσισμός, φασισμός, πολεμοκαπηλεία, κάτω η Νέα Δημοκρατία»

«Νίκη στην Ιντιφάντα»

