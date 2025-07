Φάληρο: Ενδείξεις χτυπημάτων στο νεκρό κορίτσι - Ο ιατροδικαστής θα δώσει τις απαντήσεις

Οι ιατροδικαστικές αρχές και η νεκροψία - νεκροτομή αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στο θρίλερ με τον εντοπισμό πτώματος μικρού παιδιού σε παραλία του Φαλήρου τα ξημερώματα της Κυριακής.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σώμα και το πρόσωπο του περίπου 3 ετών κοριτσιού έχουν εντοπιστεί χτυπήματα και μώλωπες, όμως δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν αυτά έγιναν πριν το παιδί χάσει τη ζωή του, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.

Εκτιμάται ότι το άτυχο κοριτσάκι ήταν νεκρό για μερικές ώρες μέχρι να ξεβραστεί το πτώμα του στο Φάληρο και να το εντοπίσει ένας 33χρονος.

Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι λιμενικές αρχές, ενώ δεν αποκλείεται να συνδράμει και το Ανθρωποκτονιών.

Σημειώνεται πως το παιδί δεν το έχει αναζητήσει κανείς, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για την ταυτοποίησή του.

Για τον λόγο αυτό το Λιμενικό προχώρησε σε ανακοίνωση - έκκληση προς όποιον μπορεί να γνωρίζει κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω.

Η ανακοίνωση στα ελληνικά και τα αγγλικά:

Επείγουσα Ανακοίνωση

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή απευθύνει έκκληση προς το κοινό για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ανεύρεση σορού ανήλικου κοριτσιού.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 27 Ιουλίου 2025, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Έδεμ Παλαιού Φαλήρου, σορός ανήλικου κοριτσιού, ηλικίας περίπου 3 έως 3,5 ετών. Το παιδί φορούσε ένα μακρυμάνικο ολόσωμο μαγιό τυρκουάζ με φούξια. Επιπλέον, είχε κοντά καστανά μαλλιά, ήταν αδύνατης σωματοδομής και είχε σταρένιο δέρμα.

Παρακαλείται θερμά όποιος πολίτης γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την ταυτότητα του παιδιού, την οικογένειά του, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξιχνίαση του περιστατικού, να επικοινωνήσει άμεσα με το Α' Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου στο τηλέφωνο 210-9829759, ή με το Λιμεναρχείο Σαρωνικού στο 210-8946326.

Κάθε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Διασφαλίζεται η πλήρης εχεμύθεια.

Urgent Announcement

The Hellenic Coast Guard is issuing an urgent appeal to the public for information regarding the discovery of a deceased minor girl.

In the early morning hours today, Sunday, July 27, 2025, the body of a minor girl, approximately 3 to 3.5 years old, was found in the sea area of Edem beach in Paleo Faliro. The child was wearing a long-sleeved turquoise and fuchsia one-piece swimsuit. She had short brown hair, a slender build, and tanned skin.

We kindly request that any citizen with information regarding the child's identity, her family, or any other details that could assist in the investigation of this incident, contact the A' Port Authority of Faliro (Floisvos) immediately at 210-9829759, or the Saronikos Port Authority at 210-8946326.

Every piece of information, no matter how small it may seem, could prove crucial. Complete confidentiality is guaranteed.