Συγκέντρωση σήμερα στο Σύνταγμα για τη Γάζα με κατσαρόλες στα χέρια

Η Γάζα σε αντίστροφη μέτρηση

Η Γάζα καλεί σε διεθνή κλιμάκωση του αγώνα.Ο πληθυσμός της Γάζας την τελευταία εβδομάδα κινδυνεύει άμεσα από μαζικούς θανάτους λόγω του επιβεβλημένου λιμού από το κράτος του Ισραήλ και της ραγδαίας επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίση.

Τα αποθέματα έχουν πιά τελειώσει.

Ολοένα αυξανόμενο κομμάτι του πληθυσμού βρίσκεται σε “καταστροφικό λιμό σταδίου 5” με ανεπανόρθωτες ζημιές πια σε ζωτικά όργανα.

Το στάδιο 5 λιμού είναι το τελευταίο στάδιο λιμού συμφωνά με το σύστημα IPC (Integrated Food Security Phase Classification). Αυτός ο χαρακτηρισμός δίνεται όταν:

Τουλάχιστον 20% των νοικοκυριών δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε βασικές ανάγκες ακόμα και με μηχανισμούς όπως η παράλειψη γευμάτων ή η πώληση όλων των υπάρχοντων τους, εγκατάλειψη οικου. Στην Γάζα επίσημα είναι τουλάχιστον το 23% δηλαδή περίπου 470.000 άτομα.

Οξύς υποσιτισμός: Όταν τουλάχιστον το 30% των παιδιών κάτω από 5 έτη έχουν επικίνδυνα χαμηλό βάρος για το ύψος τους λόγω παρατεταμένης πείνας. Το OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs του ΟΗΕ) προβλέπει ότι μέχρι τον Σεπτέμβρη, αν δεν σπάσει τώρα ο αποκλεισμός, το 100% του πληθυσμού της Γάζας θα είναι τουλάχιστον σε επίπεδο 3 λιμού ICP.

Αυξημένοι θάνατοι: Όταν τουλάχιστον 2 θάνατοι ανα 10,000 ατόμων την ημέρα ή 4 θάνατοι παιδιών ανά 10,000 παιδιά την ημέρα από την παρατεταμένη πείνα ή ασθένεια που σχετίζεται με πείνα.

Στην Γάζα αυτή τη στιγμή:

Η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει να φάει πάνω από μια βδομάδα μη έχοντας ΚΑΘΟΛΟΥ πρόσβαση πια σε φαγητό.

Οι αγορές που παρείχαν προϊόντα έστω και με υπερδιογκωμένες τιμές έχουν πλέον άδειους πάγκους.

Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι τρώνε μέχρι και χώμα για να επιβιώσουν.

Παράλληλα η “ανθρωπιστική βοήθεια” του Ισραήλ και των Η.Π.Α θανατώνει τους Παλαιστινίους. Περισσότεροι από 900 άνθρωποι -και ανάμεσά τους παιδιά που προσπαθούν να ταΐσουν τις οικογένειές τους- έχουν χάσει την ζωή τους στα κέντρα διανομής “ανθρωπιστικής βοήθειας” του GHF, τα οποία έχουν στηθεί σαν διεστραμμένες παγίδες τρόμου και θανάτου.

Οι λίγες οργανώσεις με αποδεδειγμένη δράση στη Γάζα, που προσπαθούν να στηρίξουν με κουζίνες και διανομή φαγητού, την τελευταία εβδομάδα δεν μπορούν να βρουν καθόλου τρόφιμα ώστε να συνεχίσουν το έργο τους και οι ίδιοι οι εθελοντές λιμοκτονούν και σιτίζονται με νερό και αλάτι.

Την Κυριακή 20.7.25, βγήκαν παιδιά στους δρόμους της Γάζας στη μεγαλύτερη διαμαρτυρία του είδους της από την έναρξη της γενοκτονίας, διαδηλώνοντας διψασμένα και με άδεια στομάχια και φωνάζοντας «Όχι στην πείνα, όχι στον θάνατο».

Για τα παιδιά, όντας σε κρίσιμα σημεία ανάπτυξης, ο λιμός επιπέδου 5 σημαίνει μόνιμες βλάβες στην υγεία τους, διανοητική καθυστέρηση και βαρύτατες ψυχικές βλάβες λόγω του εδραιωμένου πόνου, τρόμου και θανάτου που βιώνουν μέσα και γύρω τους.

Τέλος, μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν κύματα μαζικών θανάτων. Οι άνθρωποι θα καταρρέουν μαζικά στους δρόμους αφού τα ζωτικά τους όργανα θα παύουν να λειτουργούν. Συμβαίνει ήδη.

Παράλληλα με τον τεχνητό λιμό και τις δολοφονίες στα κέντρα διανομής GHF, το Ισραήλ συνεχίζει ασταμάτητα τους βομβαρδισμούς.

Αυτή είναι η νεκροπολιτική του κράτους του Ισραήλ. Αυτός είναι ο τεχνητός λιμός που χρησιμοποιείται σαν ένα επιπλέον διεστραμμένο όπλο για την γενοκτονία των Παλαιστινίων - πράγμα που σύμφωνα με άρθρο 8 του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί κατάφορο έγκλημα πολέμου.

Η γενοκτονία των Παλαιστινίων όπως ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες από το Ισραήλ ΔΕΝ είναι άλλη μια είδηση.

Ο τεχνητός λιμός που επιβάλλεται με τον αποκλεισμό της Γάζας μεθοδευμένα από το Ισραήλ είναι το πιο αποτρόπαιο έγκλημα που συντελείται μπροστά στα μάτια της Δύσης.

Με την υποστήριξη των κρατών της.

Και με την ανοχή την δική μας.

Δεν είναι το μόνο έγκλημα, καθώς καθιστούν πια σαφές στο φόντο στην Αφρική οι καταστροφικοί πόλεμοι στο Κονγκό και το Σουδάν.

Είναι όμως το έγκλημα με μια μεγάλη επιτέλους ορατότητα.

Δεν έχουμε καμία δικαιολογία.

Είναι δυνατόν να επιτρέπουμε να συνεχίζεται εις γνώση μας αυτό το έγκλημα;

Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα των νεκρών;

Ποιός ορίζει ποιός ζει και ποιός πεθαίνει στη Γάζα;

Ποιος ορίζει ποιός ζει και ποιός πεθαίνει γενικά;

Το όνειρο της Δύσης καταρρέει στη Γαζα ΤΩΡΑ.

Γνωρίζουμε καλά ότι ο επιβεβλημένος αυτός λιμός δεν διαφέρει στην βάση του από την ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη με Υπουργό Μετανάστευσης τον Πλεύρη. Η απανθρωποποίηση των μεταναστών μέσα από τα καθεστωτικά μέσα και ο αποκλεισμός επαρκούς σίτισης και νόμιμης πρόσβασης στο άσυλο έχουν την ίδια έγκληματική βάση πολιτικής με αυτήν της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Γι’αυτό και οι κυβερνήσεις αυτές συνεργάζονται.

Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στα σπίτια μας όσο συνεχίζεται η γενοκτονία του αγωνιζόμενου λαού των Παλαιστινίων από το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ.

Η ελευθερία και η ζωή του είναι και η δική μας ελευθερία και ζωή.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας ως το τέλος της γενοκτονίας.

Ως τότε απαιτούμε:

Να σπάσει ΑΜΕΣΑ ο αποκλεισμός, να ανοίξουν ΤΩΡΑ τα σύνορα και να περάσει με ασφάλεια πραγματική και επαρκής ανθρωπιστική βοήθεια για όλο τον πληθυσμό της Γάζας. Ο λιμός μπορεί να σταματήσει ΤΩΡΑ αν ανοίξουν σήμερα τα σύνορα.

Να ενισχυθεί η δράση των οργανώσεων που δρουν στην Γάζα όλους αυτούς τους μήνες.

Να σταματήσει ΤΩΡΑ κάθε μορφής συνεργασία της Ελλάδας με το εγκληματικό κράτος του Ισραήλ.

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με καθημερινά καλέσματα ΚΑΙ μέσα στο καλοκαίρι από όπου κι αν βρισκόμαστε.

Παρουσία και καθαρή θέση στον δρόμο και δημόσιο χώρο

Ευφάνταστες δράσεις που σπάνε την κανονικότητα στην ψευτοβολεμένη Δύση.

ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ

ΓΙΑΤΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΧΙ ΔΕΝ ΜΟΝΟ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ.

Καλούμε σε έκτακτη πανελλαδική κινητοποίηση την Πέμπτη 24.7.25 κατά του αποκλεισμού της Γάζας.

Κατεβαίνουμε χτυπώντας άδεια τσουκάλια και κουτάλες σε ένδειξη διαμαρτυρίας

Πέμπτη 24.7.25 στις 20:00 Σύνταγμα, Αθήνα

Και σε κάθε πόλη και νησί όπου υπάρχει έστω ένας άνθρωπος να υψώσει την Παλαιστινιακή σημαία.