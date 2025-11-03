Μεθοδεύσεις κάλυψης του πρύτανη για το κρεσέντο αυταρχισμού

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Εφ.Συν.», η Σύνοδος των Πρυτάνεων πραγματοποιεί σήμερα, εν κρυπτώ και παραβύστω, έκτακτη συνεδρίαση, ώστε να συζητηθεί η στήριξη του οργάνου προς τον πρύτανη του ΕΜΠ(!), μετά τα γεγονότα στην Αρχιτεκτονική με την εισβολή των ΜΑΤ για τη διάλυση κατάληψης, τις συλλήψεις δεκάδων φοιτητών και τις διώξεις καθηγητών. Σύμφωνα, πάντα, με τις ίδιες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν με τη σχετική πρωτοβουλία δύο πρυτάνεων οι οποίοι, εν αγνοία του προεδρείου, έστειλαν προς όλους τους συναδέλφους τους έτοιμο σχέδιο ανακοίνωσης-μανιφέστο για την «υποχρέωση των πρυτάνεων να εφαρμόζουν τον νόμο», αλλά και «να μην προκαλούν με τη μη τήρηση των νόμων ειδικά στις φοιτήτριες και τους φοιτητές»!

Τα όσα διαδραματίστηκαν μέχρι την απόφαση για έκτακτη συνεδρίαση αποκαλύπτουν μια σχεδόν πραξικοπηματική ενέργεια εις βάρος του κορυφαίου οργάνου των διοικήσεων των ελληνικών πανεπιστημίων και ακόμη περισσότερο τη χειραγώγηση της Συνόδου η οποία, παρά τις αρχικές αντιδράσεις, υπέκυψε στις ακραίες και αδιανόητες πιέσεις των (φανερών τουλάχιστον) «πρόθυμων» διοικήσεων. Οι δύο πρυτάνεις, ο Χρήστος Μπούρας του Πανεπιστημίου Πατρών και ο Γιώργος Κοντάκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, δεν δίστασαν στο κείμενό τους να προβούν σε γενική υπόμνηση για τη (δέουσα) στάση απέναντι στον νόμο. «Dura lex, sed lex» έγραφαν και απαιτούσαν καθολική συναίνεση, αγνοώντας κάθε θεσμική και συλλογική διαδικασία. «Σκληρός νόμος, αλλά νόμος» λέει η ρωμαϊκή ρήση, αλλά και όσα συστήματα εξουσίας την επικαλούνται για να δικαιολογήσουν την επιβολή σκληρών και άδικων νόμων και, παράλληλα, να καλύψουν τις ευθύνες τους.

Πλειοψηφία

Η απαίτηση είναι σαφής. Να καλυφθεί απόλυτα ο πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Χατζηγεωργίου, για το κρεσέντο αυταρχισμού που επέδειξε σε φοιτητές και καθηγητές κατά την ειρηνική κατάληψη της Αρχιτεκτονικής Σχολής τα ξημερώματα της 14ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από τη γενική απεργία κατά του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης. Οι ενέργειές του προκάλεσαν θυελλώδεις αντιδράσεις από τη συντριπτική πλειοψηφία της πανεπιστημιακής κοινότητας (με δεκάδες αποφάσεις Συλλόγων ΔΕΠ), ενώ καταδικαστική απόφαση έλαβαν αρκετές Σύγκλητοι, μεταξύ των οποίων του ίδιου του ΕΜΠ.

Ο εν λόγω πρύτανης όχι μόνο κάλεσε τα ΜΑΤ να εισβάλουν στον χώρο της Αρχιτεκτονικής Σχολής (στο κάτω Πολυτεχνείο) και να προβούν σε συλλήψεις, αλλά έκανε και ο ίδιος μήνυση στους φοιτητές που βρίσκονταν εκεί εφαρμόζοντας την απόφαση του Φοιτητικού Συλλόγου για κατάληψη με αφορμή τον νόμο για τις διαγραφές και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα, ο ίδιος κάλεσε για απολογία («έγγραφη ενημέρωση») τον κοσμήτορα της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών επειδή προέβη σε ενημέρωση των συναδέλφων του για την κατάληψη(!).

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος πρύτανης φωνάζει τα ΜΑΤ να εισβάλουν στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος (προ μηνών στην Πολυτεχνειούπολη, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια). Είναι γνωστή η ταύτισή του με τις ακραίες κυβερνητικές θέσεις για τον περιορισμό των ακαδημαϊκών ελευθεριών που, πλέον, επιβάλλονται διά νόμου με τις αυστηρές πειθαρχικές ποινές στους φοιτητές και, φυσικά, με την αυθαίρετη ερμηνεία περί «διατάραξης της εύρυθμης λειτουργίας» που ορίζει ο νόμος Κεραμέως, έχοντας ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στα πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια.

Το χρονικό μέχρι να αποφασιστεί η έκτακτη συνεδρίαση της Συνόδου, σήμερα στις 4.00 το απόγευμα, αναδεικνύει δύο κρίσιμες παραμέτρους της σημερινής λειτουργίας των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Αφενός την αυθαίρετη και ανέ(ξε)λεγκτη δράση ορισμένων διοικήσεων που έχουν πάρει στα χέρια τους τον πολιορκητικό κριό της κυβέρνησης για την επίθεση στα ΑΕΙ και αφετέρου τον φόβο των υπολοίπων για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης, η οποία, πλέον, προβλέπει μέχρι και ποινικές ευθύνες. Μπροστά σ’ αυτό το αδιέξοδο, αναπτύσσονται συμμαχίες των πιο αντιδραστικών δυνάμεων στα ΑΕΙ που είτε έχουν αποκτήσει είτε επιδιώκουν οφέλη από την κυβέρνηση, ειδικά ενόψει της αναδιάρθρωσης του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Είναι πολλές οι εκδουλεύσεις, οι συμφωνίες, οι ανίερες συμμαχίες και οι υποχωρήσεις που γίνονται στο όνομά της. Μα πιο επικίνδυνη απ’ όλες είναι η μετατροπή ορισμένων διοικήσεων σε εμπροσθοφυλακή της κυβέρνησης. Και αυτό παρακολουθούμε τώρα στον κόλπο της Συνόδου των Πρυτάνεων.

Αντιδράσεις

«Η Βουλή των Ελλήνων νομοθετεί και όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τους νόμους. Αυτό ακριβώς έκανε εκ της θέσεώς του ο Πρύτανης του ΕΜΠ» αναφέρουν οι δύο πρυτάνεις στο μήνυμα που έστειλαν προς όλους τους συναδέλφους τους, απαιτώντας την αυτούσια μεταφορά αυτής της διαπίστωσης στην ανακοίνωση της Συνόδου. Το προεδρείο της Συνόδου δεν είχε καν ειδοποιηθεί για την πρωτοβουλία. Η αντίδραση, σύμφωνα με πληροφορίες, από ορισμένες διοικήσεις για τον τρόπο που έδρασαν οι δύο ανάγκασε το προεδρείο να απαντήσει αυστηρά, επικαλούμενο τις συλλογικές διαδικασίες και θέτοντας ζήτημα για τη λειτουργία και τον ρόλο της Συνόδου. Η αντίσταση, όμως, δεν κράτησε πολύ. Οι δύο επανήλθαν, ακόμα πιο σκληρά, ρωτώντας ευθέως προεδρείο και συναδέλφους για τη στάση που θα κρατήσουν μπροστά στο γεγονός ότι «ένας συνάδελφος εγκαλείται επειδή εφάρμοσε τον νόμο». Εκβιάζοντας δε την τελική απόφαση, εκφράζουν την προσδοκία τους να μην επικρατήσει η σιωπή.

Το προεδρείο, απαντώντας για δεύτερη φορά, κάνει λόγο για «νηφαλιότητα» και «ενιαία φωνή», επισημαίνοντας πως η Σύνοδος «δεν πρέπει να σιωπά αλλά ούτε και να τοποθετείται εν θερμώ». Καταλήγει, ωστόσο, να υιοθετεί ουσιαστικά το αίτημα των δύο και να το αποδέχεται ως προτεραιότητα ή ως κρίσιμη αναγκαιότητα για τη Σύνοδο, ανακοινώνοντας την εξωραϊσμένη απόφαση να συγκληθεί μια έκτακτη συνεδρίαση ώστε να συζητηθεί το θέμα της στάσης της Συνόδου «σε τέτοια ζητήματα» και το ενδεχόμενο μιας ανακοίνωσης επ’ αυτών. Ακολούθησε η πρόσκληση για τηλεδιάσκεψη σήμερα στις 4.00 το απόγευμα. Ποιος κερδίζει και τι από αυτό; Κοντός ψαλμός...