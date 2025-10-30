Διαψεύδει το Υπ. Παιδείας ότι κάνει έρευνα για τη σημαιοφόρο με το «καρπούζι»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης δήλωσε ότι «ουδέποτε κανείς από το υπουργείο ασχολήθηκε με το εν λόγω θέμα»

Σε κατηγορηματική διάψευση προχώρησε το υπουργείο Παιδείας σχετικά με την πληροφορία ότι διατάχθηκε έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε στην Αθήνα κατά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με τη μαθήτρια που φορούσε καρφίτσα με καρπούζι στο μανίκι της. Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παπαδομαρκάκης δήλωσε στο rosa.gr ότι «ουδέποτε κανείς από το υπουργείο ασχολήθηκε με το εν λόγω θέμα» και ότι «δεν μπήκαμε ποτέ στη διαδικασία». Σε προγενέστερο πάντως δημοσίευμα του esos.gr, αναφερόταν ότι ο ίδιος είχε κάνει στην ιστοσελίδα, την ακριβώς αντίθετη δήλωση.

Η νεαρή σημαιοφόρος είχε επιλέξει στη διάρκεια της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου να βάλει στο μανίκι του πουκαμίσου της μία καρφίτσα με σχήμα καρπούζι. Για το θέμα της φερόμενης αντίδρασης του Υπουργείου, ​​​​​​είχε εκδώσει ανακοίνωση διαμαρτυρίας η Νέα Αριστερά.

Το καρπούζι έχει γίνει το παγκόσμιο σύμβολο / emoji για την Παλαιστίνη και είναι ένδειξη αλληλεγγύης προς τον λαό της Γάζας. Ανάμεσα σε άλλα το καρπούζι έχει επιλεγεί, καθώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επικράτησε ένα κύμα λογοκρισίας αναφορικά με σύμβολα που σχετίζονται με την Παλαιστίνη.