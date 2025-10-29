Ανοιχτή επιστολή των διωκόμενων εκπαιδευτικών

Εργαζόμενοι/ες, η κυβέρνηση, εδώ κι ένα διάστημα, έχει προχωρήσει σε μια καταιγίδα διώξεων - πάνω από 2500 - ενάντια σε εκπαιδευτικούς:

που συμμετέχουν σε κινητοποιήσεις μαζί με μαθητές

που ζητούν κάλυψη κενών, και μάλιστα κρίσιμων (π.χ. σχολικού νοσηλευτή)

που ζητούν να ανοίξουν καινούργια τμήματα

που ανεβάζουν θεατρικές παραστάσεις ή δημιουργούν με μαθητές πολιτιστικά δρώμενα

που διατυπώνουν δημόσια, ακόμα και σε προσωπικό τους μπλογκ, απόψεις μη αρεστές στη διοίκηση και αποκαλύπτουν στην κοινωνία τον καταστροφικό χαρακτήρα της κυρίαρχης εκπαιδευτικής πολιτικής

που συμμετέχουν σε απεργία – αποχή που έχουν κηρύξει τα σωματεία ενάντια στην αξιολόγηση, δηλαδή, στην πολιτική που θέλει ένα σχολείο που θα λειτουργεί με ιδιωτικό οικονομικά κριτήρια όπου το κόστος λειτουργίας του θα μεταφερθεί στους γονείς και στην αναζήτηση χορηγών που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους, σχολεία- εξεταστικά κάτεργα, με εκπαιδευτικούς φιμωμένους και φοβισμένους.

Αυτή η καταιγίδα τρομοκρατίας συμπληρώθηκε τον Αύγουστο με την ψήφιση του αντιδραστικού, αντιλαϊκού θεσμικού πειθαρχικού πλαισίου, ενός πλαισίου που θυμίζει τις πιο μαύρες εποχές της ιστορίας μας. Ο στόχος αυτής της εκστρατείας είναι η επιβολή σιγής νεκροταφείου στα σχολεία. Η εμπέδωση ενός άτυπου στρατιωτικού εκπαιδευτικού νόμου που θα απαγορεύει κάθε δράση, αλλά και κάθε σκέψη που συνδέεται με συλλογική δράση και διεκδίκηση. Τελικός στόχος είναι τα παιδιά μας. Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας. Αυτοί και αυτές που «πρέπει» να συμφιλιωθούν με τον πόλεμο, τη φτώχεια, τα 13ωρα, την απλήρωτη δουλειά. Που αντικρίζουν τον εφιάλτη του μέλλοντος που τους φέρνει η κυρίαρχη πολιτική. Που βλέπουν τους γονείς τους να στενάζουν από τη φτώχεια, την εργασιακή εξάντληση, τη διάλυση των σχολείων και των νοσοκομείων. Αυτά τα παιδιά «πρέπει» να εκπαιδευτούν στην ήττα και την υποταγή. Πρέπει να μάθουν ότι η “φτώχεια προκαλείται, επειδή οι φτωχοί ζητούν περισσότερα από όσα μπορούν να αποκτήσουν” (Βιβλίο Οικονομίας Γ Γυμνασίου) κι όχι γιατί μια χούφτα ολιγάρχες, “φραπέδες και χασάπηδες” λυμαίνονται τον εργατικό μόχθο. Όπως για το θάνατο 57 ανθρώπων στα Τέμπη φταίει ο σταθμάρχης, για όσα μας συμβαίνουν φταίμε εμείς οι ίδιοι. Και αυτό καλούμαστε να το κάνουμε εμείς οι δάσκαλοί τους. Και για να το κάνουμε πρέπει εμείς να είμαστε ηττημένοι και υποταγμένοι, ώστε να μετατραπούμε σε φοβισμένους εκτελεστές εντολών, αδιάφορους/ες για τις ανάγκες των μαθητών/τριών μας. Γι΄ αυτό η ανάγκη συντριβής της πολιτικής των διώξεων και της τρομοκρατίας αφορά όλο τον λαό. Τα σωματεία, τους γονείς, κάθε εργαζόμενο και άνεργο. Απευθύνουμε πλατύ κάλεσμα κοινού αγώνα για να σπάσει αυτός ο άτυπος στρατιωτικός νόμος στα σχολεία. Για ένα μέλλον και μια ζωή με αξιοπρέπεια και δικαιώματα.

Καλούμε: Στις 30/10, στις 10.30 π.μ., στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Κολοκοτρώνη 55, κοντά στη στάση ΜΕΤΡΟ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ») όπου εκδικάζεται η αίτηση ακύρωσης της δυνητικής αργίας της Χρύσας Χοτζόγλου. Στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν για να υπερασπίσουμε το δημόσιο σχολείο, δωρεάν, ισότιμο για όλα τα παιδιά, για να υπερασπιστούμε τα σωματεία, τους λαϊκούς αγώνες και την απεργία.

Οι διωκόμενοι