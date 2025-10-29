Δάφνη: Δυναμική συγκέντρωση εκπαιδευτικών και γονέων για τις συγχωνεύσεις

Αποφασισμένοι να πάνε μέχρι τέλους, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές πραγματοποίησαν ξανά συγκέντρωση ενάντια στις αιφνιδιαστικές συγχωνεύσεις δημοτικών σχολείων, σε συνέχεια των κινητοποιήσεων έξω από το υπουργείο Παιδείας και στην Πρωτοβάθμια, εκεί όπου αντιμετώπισαν το αστυνομικό όργιο βίας.
Σήμερα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, περίπου 100 γονείς συγκεντρώθηκαν έξω από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης, μαζί με τα παιδιά τους και εκπαιδευτικούς, υπενθυμίζοντας ότι μαθητές αναγκάζονται να αλλάξουν σχολείο τέλη Οκτωβρίου, για να μεταφερθούν σε όμορα τμήματα, βάσει του ανώτατου ορίου των 27 μαθητών στο Δημοτικό και των 25 στο Γυμνάσιο.
Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής ζητάει την ανάκληση όλων των συμπτύξεων και την άμεση κάλυψη των κενών με διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών.
Ανάλογες επερωτήσεις έχουν τεθεί στη Βουλή προς την υπουργό Παιδείας.
Οι συμμετέχοντες στη δράση δηλώνουν πως δεν θα κάνουν πίσω καταγγέλλοντας ότι οι ελλείψεις και οι συγχωνεύσεις πλήττουν τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί «πάνω από 40.000 αποκλείονται από τα σχολεία».
