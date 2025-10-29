Νέο παραλήρημα Λατινοπούλου: «Ζήτω ο Μεταξάς» και «Να απολυθούν σκουπίδια εκπαιδευτικοί»

Η Λατινοπούλου μας έχει συνηθίσει να ανεβάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη της αθλιότητας. Εμείς μόνο αυτό έχουμε να πούμε: Για το φασισμό, την αμάθεια και την μισανθρωπία δεν υπάρχει εμβόλιο. Πρέπει να το παλέψει μόνη της.

Λαμβάνουμε απολύτως υπόψη μας το λέρωμα που προκαλεί η ενασχόληση μαζί της. Και δεσμευόμαστε ότι η όποια αναφορά μας στην κυρία «ασχοληθείτε μαζί μου», αν ποτέ επαναληφθεί, θα τοποθετηθεί στον κατάλληλο χρόνο και χώρο: Όταν θα έρθει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το θέμα των σκουπιδιών...

Τι συνέβη

Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση της προέδρου της «Φωνής Λογικής» και ευρωβουλευτού, Αφροδίτης Λατινοπούλου, κατά τη διάρκεια ζωντανής εκπομπής στο Action 24, το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου ανήμερα της εθνικής επετείου του «Όχι».

Με το που έλαβε τον λόγο, η κ. Λατινοπούλου δήλωσε: «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω ο Μεταξάς», προκαλώντας την άμεση αντίδραση του παρουσιαστή Σεραφείμ Κοτρώτσου, ο οποίος σχολίασε: «Αρχίσαμε...».

Η συζήτηση συνεχίστηκε με θέμα το ποιος είπε το ιστορικό «Όχι». Όταν ο δημοσιογράφος τής υπενθύμισε ότι το «Όχι» δεν ανήκει μόνο στον Μεταξά αλλά και στον ελληνικό λαό, εκείνη απάντησε: «Η ιστορία είναι μία. Ο Μεταξάς είπε πρώτος το "Όχι" στον Ιταλό πρέσβη, και ο λαός τον ακολούθησε στον πόλεμο».

«Ζήτω ο Μεταξάς - Σκουπίδια οι εκπαιδευτικοί»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε για εκπαιδευτικούς που – όπως υποστήριξε – «βάλλουν εναντίον της πατρίδας και των εθνικών μας εορτών».

«Να βγαίνουν εκπαιδευτικοί που πληρώνονται από τους φόρους μας και να λένε ότι πρέπει να καταργηθούν οι εθνικές γιορτές; Όσοι και να ήταν, θα έπρεπε να απολυθούν. Σκούπα σε αυτά τα σκουπίδια που δεν σέβονται τη σημαία μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για ρητορική μίσους και απόπειρα ιδεολογικής στοχοποίησης των εκπαιδευτικών.

Οι δηλώσεις της κ. Λατινοπούλου εντάσσονται σε μια σειρά προκλητικών παρεμβάσεων που στοχεύουν – σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές – στο να ενισχύσουν το εθνικιστικό και αντισυστημικό της προφίλ.

Ωστόσο, η ρητορική της περί «σκουπιδιών εκπαιδευτικών» αναδεικνύει ένα ευρύτερο ζήτημα για τα όρια της ελευθερίας του λόγου και τον σεβασμό των θεσμών της εκπαίδευσης.

Από τον Τζήμερο στη Λατινοπούλου

Η Λατινοπούλου σε ένα είναι καλή. Να αντιγράφει τα πιο φασιστικά και ρατσιστικά μηνύματα. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη που μιλάει με αυτό τον τρόπο για τους εκπαιδευτικούς. Ο Θάνος Τζήμερος σε ανάρτησή του στο facebook έγραφε «Δάσκαλοι-σκουπίδια, γιορτές-σκουπίδια, η Παιδεία μια απέραντη χωματερή».

Το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών δεν υπόκειται σε εκβιασμούς, δεν επηρεάζεται από τη μισαλλοδοξία, τη βία του ρατσισμού και την ξενοφοβία που επιχειρούν να εγκαταστήσουν στον αξιακό κώδικα της ελληνικής κοινωνίας οι εντολοδόχοι του μίσους.