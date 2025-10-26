Εντονες αντιδράσεις για τα φοιτητοδικεία

Για σκευωρία και στημένη δίωξη φοιτητών-συνδικαλιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης κάνουν λόγο οι φοιτητικοί σύλλογοι του ιδρύματος, καθώς οκτώ φοιτητές αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις και απειλούνται με πειθαρχικά. Η υπόθεση αφορά επεισόδιο που έλαβε χώρα τον περασμένο Μάρτιο στο Πολυτεχνείο, όταν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του φοιτητικού συλλόγου προσπάθησαν να μοιράσουν στους φοιτητές έντυπο υλικό και πρόσκληση για γενική συνέλευση με θέμα τη συνέχιση των κινητοποιήσεων για τα Τέμπη (που εκείνες τις ημέρες ήταν σε εξέλιξη) αλλά και ενάντια στις διαγραφές εκατοντάδων χιλιάδων φοιτητών από τα Πανεπιστήμια όλης της χώρας.

Στον χώρο, εκείνη την ημέρα, συγκεντρώθηκαν γρήγορα μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, τόσο από το Πολυτεχνείο Κρήτης όσο και από τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ που στεγάζονται στα Χανιά, και παρεμπόδισαν την ενημέρωση των φοιτητών, ασκώντας βία στα μέλη του φοιτητικού συλλόγου. Μετά την επίθεση ακολούθησε συμπλοκή κατά την οποία τέσσερα μέλη της ΔΑΠ και της ΟΝΝΕΔ τραυματίστηκαν και μετέβησαν στο Νοσοκομείο των Χανίων για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Από την πλευρά της ΔΑΠ το περιστατικό δημοσιοποιήθηκε με εντελώς διαφορετική οπτική, ως «απρόκλητη επίθεση» από την πλευρά των μελών του ενιαίου φοιτητικού συλλόγου.

Τελικά, ύστερα και από δημόσιες παρεμβάσεις μελών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως οι βουλευτές Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη και Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, αλλά και με την πίεση δημοσιευμάτων του φιλοκυβερνητικού Τύπου («Καθημερινή», «Πρώτο Θέμα» κ.ά.) ξεκίνησε πειθαρχική δίωξη εναντίον των μελών του συλλόγου και συγκεκριμένα εναντίον των οκτώ εκλεγμένων μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Φοιτητών του Πολυτεχνείου. Οπως αναφέρει με χθεσινή ανακοίνωσή του ο σύλλογος, η συγκεκριμένη υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την αποστείρωση και την υποβάθμιση του Πολυτεχνείου Κρήτης, αλλά και για την επιβολή σιωπητηρίου στην πόλη των Χανίων.

Η ένταση στο Πολυτεχνείο Κρήτης σε σχέση με τις διώξεις έχει φτάσει ακόμα και σε προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των καθηγητών. Πρόσφατα ο ίδιος ο πρύτανης Μιχάλης Ζερβάκης δέχτηκε μηνυτήρια αναφορά από τον κοσμήτορα της σχολής ΗΜΜΥ, Γιώργο Καρυστινό. Ο κοσμήτορας κατηγορεί τον πρύτανη για παράβαση καθήκοντος επειδή αποφάσισε το εξάμηνο «πάγωμα» της πειθαρχικής διαδικασίας προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Μάλιστα ο κ. Ζερβάκης πριν από λίγες μέρες έλαβε κλήση από τον εισαγγελέα Χανίων για παροχή εξηγήσεων μετά την αναφορά του συναδέλφου του! Ο φοιτητικός σύλλογος, εκτός του ότι έχει εκφράσει τη στήριξή του ως προς αυτό το σημείο στον πρύτανη, με τη χθεσινή του ανακοίνωση κάνει λόγο για «στενή σχέση κέντρων εντός και εκτός του Πολυτεχνείου με τον πρώην πρύτανη, πρώην βουλευτή της Ν.Δ. και πρώην υφυπουργό Παιδείας, Διγαλάκη. Στόχος τους είναι να επιβάλουν, διά του αυταρχισμού και της καταστολής, την υποβάθμιση του Πολυτεχνείου Κρήτης», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Υπό τις συγκεκριμένες πιέσεις και στο Πολυτεχνείο Κρήτης βαίνει προς υλοποίηση ο νόμος Ζαχαράκη, που αυστηροποιεί το πειθαρχικό πλαίσιο των φοιτητών με τη σύσταση πειθαρχικού οργάνου εντός του ιδρύματος. Για τις επόμενες ημέρες οι φοιτητικοί σύλλογοι ετοιμάζουν σειρά κινητοποιήσεων, τόσο για την υπόθεση των πειθαρχικών όσο και για τα γενικότερα ζητήματα που καίνε το φοιτητικό κίνημα, όπως οι επικείμενες διαγραφές χιλιάδων φοιτητών στο τέλος του χρόνου.