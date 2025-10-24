Ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει στη Βουλή τις αιφνιδιαστικές συγχωνεύσεις τμημάτων

Ερώτηση 10 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τα κενά στα δημοτικά σχολεία της Α' Αθήνας, τις συγχωνεύσεις τμημάτων και τη χθεσινή απρόκλητη αστυνομική επίθεση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο Μεταξουργείο.

«Τα εκατοντάδες κενά και οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα δημοτικά σχολεία της Α' Αθήνας λειτουργούν εις βάρος της εκπαίδευσης και των παιδιών – Καταδικάζουμε την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε γονείς και δασκάλους στο Μεταξουργείο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Η αιφνιδιαστική συγχώνευση 30 τμημάτων (για την οποία οι γονείς ενημερώθηκαν την περασμένη Τετάρτη, έναν μήνα και πλέον μετά την έναρξη των μαθημάτων) θα πλήξει σημαντικά μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Το σχολείο, όπως είναι γνωστό, υπολειτουργεί μέχρι να βγει το οργανόγραμμα. Η αιφνίδια συγχώνευση, η οποία συνεπάγεται και δημιουργία νέου οργανογράμματος, θα καθυστερήσει εκ νέου την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων (βλ. Συγχωνεύσεις σε 15 Δημοτικά της Αθήνας με θύματα τα παιδιά).

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές, «ενώ διανύουμε τον δεύτερο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν μεγάλα σε ολόκληρη τη χώρα». Στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Α' Αθήνας, «υπολογίζεται ότι τα κενά ξεπερνούν τα 700», ενώ αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην παράλληλη στήριξη.

Την ίδια στιγμή, με εγκύκλιό του, το υπουργείο Παιδείας «απαιτεί από τους διευθυντές, τις διευθύντριες, τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων να τροποποιήσουν τη συγκρότηση των τμημάτων του ολοήμερου, τινάζοντας στον αέρα τον προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών».

Αντί να προχωρήσει σε άμεση κάλυψη των κενών, το υπουργείο, σύμφωνα με τους βουλευτές, «επιστράτευσε τη "λύση" των συγχωνεύσεων τμημάτων για να "εξορθολογίσει" την κατάσταση». Όπως επισημαίνουν, οι αποφάσεις αυτές προκαλούν «έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από πλευράς δασκάλων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων».

Στην ανατολική Αθήνα, αναφέρουν χαρακτηριστικά, προγραμματίζονται συγχωνεύσεις σε τέσσερα δημοτικά σχολεία (Δάφνης και Ζωγράφου), γεγονός που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το παιδαγωγικό έργο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην «απρόκλητη επίθεση που δέχθηκαν από τα ΜΑΤ οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί» κατά τη συγκέντρωση της 23ης Οκτωβρίου έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας. Οι βουλευτές τονίζουν ότι «η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου - λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ρωτούν την κυρία Ζαχαράκη:

Προτίθεται να ανακαλέσει τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμημάτων στα δημοτικά σχολεία της Α' Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, καθώς υποβαθμίζουν το παιδαγωγικό έργο και θίγουν μαθητές και εκπαιδευτικούς; Πώς και πότε θα καλυφθούν τα κενά σε εκπαιδευτικούς; Πώς και πότε θα ομαλοποιηθεί η λειτουργία των τμημάτων του ολοήμερου σχολείου;

Ρωτούν, επίσης, τον κ. Χρυσοχοΐδη:

Με εντολή ποιου και για ποιον λόγο βρέθηκαν στο στόχαστρο των αστυνομικών δυνάμεων οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας; Υπήρξε πολιτική εντολή για «διάλυση» της συγκέντρωσης; Αν όχι, έχουν διερευνήσει ποιος έδωσε την εντολή αυτή; Θα επιβληθούν ποινές;

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

Θέμα: «Τα εκατοντάδες κενά και οι συγχωνεύσεις τμημάτων στα δημοτικά σχολεία της Α' Αθήνας λειτουργούν εις βάρος της εκπαίδευσης και των παιδιών – Καταδικάζουμε την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ σε γονείς και δασκάλους στο Μεταξουργείο»

Ενώ διανύουμε τον δεύτερο μήνα της νέας σχολικής χρονιάς, τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραμένουν μεγάλα σε ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, υπολογίζεται ότι τα κενά ξεπερνούν τα 700 και, βέβαια, πολλά κενά υπάρχουν και στην παράλληλη στήριξη.

Επίσης, με την Εγκύκλιο 115075/18-9-25, η οποία στάλθηκε στα σχολεία, σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών στα ολοήμερα τμήματα των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων, το υπουργείο Παιδείας απαιτεί από τους διευθυντές, τις διευθύντριες, τους προϊσταμένους των σχολικών μονάδων να τροποποιήσουν τη συγκρότηση των τμημάτων του ολοήμερου, τινάζοντας στον αέρα τον προγραμματισμό χιλιάδων οικογενειών, ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση δρομολογούσε και πρόσφατα ψήφισε την 13ωρη εργασία.

Με δεδομένα τα εκκωφαντικά κενά στα σχολεία, το υπουργείο επιστράτευσε τη «λύση» των συγχωνεύσεων τμημάτων για να «εξορθολογίσει» την κατάσταση και να περισώσει τις εκατοντάδες χαμένες ώρες μαθημάτων. Αυτή η απόφαση προκάλεσε, όπως αναμενόταν, έντονες διαμαρτυρίες και αντιδράσεις από πλευράς δασκάλων και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Ενώσεις Γονέων της Αθήνας καταγγέλλουν την προώθηση αντιπαιδαγωγικών συμπτύξεων τμημάτων με στόχο τους 25 μαθητές ανά τάξη -σε πρώτη φάση σε 12 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Α' Αθήνας. Το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τους γονείς, αδιαφορεί για τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στα παιδιά αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

Σε ό,τι αφορά την Ανατολική Αθήνα έχουν προγραμματιστεί και σύντομα θα υλοποιηθούν συγχωνεύσεις τμημάτων στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Δ' τάξη), στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Γ' τάξη), στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης (Γ' τάξη) και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου (ΣΤ' τάξη).

Δεν μπορούμε να μη καταγγείλουμε, επίσης, την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκαν από τα ΜΑΤ οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα ανωτέρω θέματα στις 23/10/25 έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, στο Μεταξουργείο. Οι γονείς και οι δάσκαλοι ζητούν το αυτονόητο, τη στήριξη των παιδιών μας με υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Η απρόκλητη βία, η ρίψη χημικών και βομβίδων κρότου – λάμψης δεν μπορεί να είναι η απάντηση και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Επειδή οι συμπτύξεις τμημάτων, ειδικά στο μέσο της χρονιάς, αποτελούν ένα αντιπαιδαγωγικό μέτρο που αδιαφορεί για τις ανάγκες των παιδιών και τους όρους διεξαγωγής των μαθημάτων,

Επειδή ένας δάσκαλος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε 25μελή τμήματα, πόσο μάλλον όταν μεταξύ αυτών υπάρχουν μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης,

Επειδή η επίθεση που δέχθηκαν από τα ΜΑΤ οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι που διαμαρτύρονταν έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, στο Μεταξουργείο, ήταν απρόκλητη, άκρως επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα των παριστάμενων αλλά και προσβλητική για τον χώρο της εκπαίδευσης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθενται να ανακαλέσουν τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις τμημάτων στα δημοτικά σχολεία της Α' Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της χώρας, καθώς υποβαθμίζουν το παιδαγωγικό έργο και θίγουν μαθητές και εκπαιδευτικούς;

2. Πώς και πότε προτίθενται να καλύψουν τα κενά σε εκπαιδευτικούς;

3. Πώς και πότε θα ομαλοποιηθεί η λειτουργία των τμημάτων του ολοήμερου σχολείου;

4. Με εντολή ποιου και για ποιον λόγο βρέθηκαν στο στόχαστρο των αστυνομικών δυνάμεων οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας; Υπήρξε πολιτική εντολή για «διάλυση» της συγκέντρωσης; Αν όχι, έχουν διερευνήσει ποιος έδωσε την εντολή αυτή; Θα επιβληθούν ποινές;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Παππάς Νικόλαος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Καλαματιανός Διονύσης

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ρένα

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Μαμουλάκης Χάρης

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαηλιού Γιώργος

Ψυχογιός Γιώργος



