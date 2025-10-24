Έστειλαν ξανά τα ΜΑΤ μία μέρα μετά το όργιο βίας κατά γονέων και παιδιών

Νέα συγκέντρωση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών στην Α' ΔΙΠΕ Αθήνας με αίτημα την ματαίωση της σύμπτυξης διδακτικών τμημάτων • Παρούσα και πάλι η αστυνομία εμποδίζοντας την πρόσβαση στο κτήριο

Σε νέα συγκέντρωση στη Α' Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας στο Μεταξουργείο προχώρησαν δεκάδες γονείς και εκπαιδευτικοί, μετά το χθεσινό όργιο καταστολής κατά εργαζομένων στην εκπαίδευση και μαθητών, με την αστυνομία να ψεκάζει με χημικά ακόμα και μικρά παιδιά.

Παρούσα είναι και πάλι η αστυνομία εμποδίζοντας την πρόσβαση στο κτήριο. Εκτός από τα ΜΑΤ, παρατάχθηκαν και μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και Οργάνωσης Συγκεντρώσεων (Ο.Δ.Ο.Σ).

Eurokinissi

Το σκληρό κατασταλτικό πρόσωπο της κυβέρνησης δεν θα μείνει αναπάντητο, σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Α' Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αθήνας, που κάλεσε στην ειρηνική συγκέντρωση. Ηχηρή παρουσία από τον σύλλογο γονέων του 36ου δημοτικού Αθήνας, πολιτικές συλλογικότητες (φοιτητική ομάδα Ρουβίκωνα), φορείς της αριστεράς, αλλά και συλλόγους εκπαιδευτικών (ελευθεριακή πρωτοβουλία εκπαιδευτικών) της Α’ Διεύθυνσης ΠΕ Αθηνών (Σύλλογος ΠΕ Αριστοτέλης, Σύλλογος ΠΕ η Αθήνα, Σύλλογος ΠΕ ο Παρθενώνας).

Γιάννης Κυρίτσης/ efsyn.gr

Τα αιτήματα της κινητοποίησης:

Καμία σύμπτυξη τμήματος

Άμεσες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών

Τερματισμός του αυταρχισμού της Διοίκησης και της κυβέρνησης

Απαγόρευση παρουσίας ΜΑΤ σε εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις