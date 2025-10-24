Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.3° 24.1°
3 BF
59%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
27.1° 24.4°
1 BF
52%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.0° 23.3°
4 BF
63%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
49%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.9° 21.9°
3 BF
83%
Βέροια
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 24.3°
0 BF
68%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
3 BF
28%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
22°C
22.2° 22.2°
2 BF
62%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.8° 24.8°
1 BF
65%
Μυτιλήνη
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.2° 22.7°
4 BF
74%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
4 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.7° 21.0°
3 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
3 BF
68%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
4 BF
36%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 25.1°
4 BF
41%
Ρόδος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
25°C
24.9° 23.8°
1 BF
81%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.8° 26.1°
3 BF
38%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.0°
2 BF
82%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.6° 23.1°
2 BF
67%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
20°C
20.2° 20.2°
2 BF
44%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Protovathmia_Sygkentrosi_1020_1
Eurokinissi

Έστειλαν ξανά τα ΜΑΤ μία μέρα μετά το όργιο βίας κατά γονέων και παιδιών UPD

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
efsyn.gr
Νέα συγκέντρωση γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών στην Α' ΔΙΠΕ Αθήνας με αίτημα την ματαίωση της σύμπτυξης διδακτικών τμημάτων • Παρούσα και πάλι η αστυνομία εμποδίζοντας την πρόσβαση στο κτήριο

Σε νέα συγκέντρωση στη Α' Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας στο Μεταξουργείο προχώρησαν δεκάδες γονείς και εκπαιδευτικοί, μετά το χθεσινό όργιο καταστολής κατά εργαζομένων στην εκπαίδευση και μαθητών, με την αστυνομία να ψεκάζει με χημικά ακόμα και μικρά παιδιά.

Παρούσα είναι και πάλι η αστυνομία εμποδίζοντας την πρόσβαση στο κτήριο. Εκτός από τα ΜΑΤ, παρατάχθηκαν και μέλη της Ομάδας Διαχείρισης και Οργάνωσης Συγκεντρώσεων (Ο.Δ.Ο.Σ).

Eurokinissi

Το σκληρό κατασταλτικό πρόσωπο της κυβέρνησης δεν θα μείνει αναπάντητο, σημείωσε σε ανακοίνωσή του ο Α' Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ Αθήνας, που κάλεσε στην ειρηνική συγκέντρωση. Ηχηρή παρουσία από τον σύλλογο γονέων του 36ου δημοτικού Αθήνας, πολιτικές συλλογικότητες (φοιτητική ομάδα Ρουβίκωνα), φορείς της αριστεράς, αλλά και συλλόγους εκπαιδευτικών (ελευθεριακή πρωτοβουλία εκπαιδευτικών) της Α’ Διεύθυνσης ΠΕ Αθηνών (Σύλλογος ΠΕ Αριστοτέλης, Σύλλογος ΠΕ η Αθήνα, Σύλλογος ΠΕ ο Παρθενώνας).

Γιάννης Κυρίτσης/ efsyn.gr
Eurokinissi

Τα αιτήματα της κινητοποίησης:

  • Καμία σύμπτυξη τμήματος
  • Άμεσες προσλήψεις αναπληρωτών/τριών
  • Τερματισμός του αυταρχισμού της Διοίκησης και της κυβέρνησης
  • Απαγόρευση παρουσίας ΜΑΤ σε εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις
Eurokinissi
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Έστειλαν ξανά τα ΜΑΤ μία μέρα μετά το όργιο βίας κατά γονέων και παιδιών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual