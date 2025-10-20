Συγκέντρωση ενάντια στο νέο Πειθαρχικό και τις διώξεις

Στον ρυθμό των συνδικαλιστικών, φρονηματικών διώξεων ζει και αναπνέει –ή μάλλον ασφυκτιά– το δημόσιο σχολείο. Στον μαυροπίνακα των πειθαρχικών προστίθενται καθημερινά ονόματα, ώστε σήμερα να μιλάμε για τουλάχιστον 2.500 πειθαρχικά ελεγχόμενους στο σύνολο του διδακτικού προσωπικού. Η δε ψήφιση του νέου Πειθαρχικού δικαίου συνολικά για τους δημόσιους υπαλλήλους κάνει πολλούς να μιλούν για σύγχρονο «ιδιώνυμο», καθώς φαίνεται πως ο πραγματικός στόχος είναι ο έλεγχος και η πειθάρχηση αυτού του τεράστιου εργατικού δυναμικού στην κυβερνητική γραμμή. Μια ματιά στις επώνυμες περιπτώσεις διώξεων στον εκπαιδευτικό κλάδο είναι αδιάψευστο τεκμήριο.

Η –πασίγνωστη πλέον– περίπτωση της Χρύσας Χοτζόγλου, στην οποία επιβλήθηκε δυνητική αργία με απόφαση Πιερρακάκη, κόντρα στην ομόφωνα αντίθετη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, και η οποία έπειτα από απανωτά δικαστήρια που το ένα αναιρούσε την απόφαση του εαυτού του (!) θα βρεθεί και πάλι ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στις 30 Οκτωβρίου για την προσφυγή της ενάντια στην αργία, αποτέλεσε την πρώτη κυβερνητική τροχιοδεικτική βολή ως προς το κλίμα που επιδιώκεται να επιβληθεί στα σχολεία: η Χρύσα διώκεται γιατί, υλοποιώντας απόφαση του σωματείου της, διαμαρτυρήθηκε μαζί με τους μαθητές της για μια απόπειρα αξιολόγησης νεοδιόριστης συναδέλφου της.

Οι Αννα Καψαλάκη και Ευαγγελία Τριανταφύλλου διώκονται γιατί υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των μαθητών τους, η μεν πρώτη ζητώντας σχολικό νοσηλευτή για μαθητή της, η δε δεύτερη ζητώντας επιπλέον τμήμα για τα νήπια των οποίων προΐσταται! Ακολούθως η Εφη Λάζου γιατί ανέβασε θεατρικό για την Παλαιστίνη σε εξωσχολική δραστηριότητα (!), η Λυδία Κάσση για το περιεχόμενο εκδήλωσης που πραγματοποίησε στο σχολείο της για την ημέρα ενάντια στη βία κατά των γυναικών (!) και ο Κώστας Τουλγαρίδης με την απροσχημάτιστη αιτιολογία ότι παραβίασε την αρχή της εχεμύθειας!

Αύριο, Τρίτη, στις 19.00 στα Προπύλαια, διαμαρτυρία για τις χιλιάδες συνδικαλιστικές διώξεις εκπαιδευτικών και την απειλή απόλυσης πάνω από τα κεφάλια όσων δεν συμπλέουν με την κυβερνητική πολιτική

Η ονοματολογία δεν έχει τέλος και ο στόχος της κυβέρνησης δεν κρύβεται. Με τον μηχανισμό της αξιολόγησης και τους νόμους που ψηφίζει, θέλει τη σχολική και εν γένει την ακαδημαϊκή κοινότητα μονοφωνική στη συχνότητά της, αλλιώς απολύσεις! Αυτό μαρτυρούν και όλες οι απόπειρές της για άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, που προς το παρόν περιορίζονται σε «παράκαμψη» της συνταγματικής πρόβλεψης, ακριβώς όπως έγινε και με τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια».

Η Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις και δεκάδες σωματεία καλούν αύριο Τρίτη 21/10 σε συγκέντρωση ενάντια στο νέο Πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων και τις διώξεις, στις 19.00 στα Προπύλαια, και στις 30/10 το πρωί έξω από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά όπου εκδικάζεται η αίτηση ακύρωσης της αργίας της Χρύσας Χοτζόγλου.