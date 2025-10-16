Νοσηλεύεται ανήλικη, έπαθε ηλεκτροπληξία σε σχολείο της Χαλκίδας

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 13 Οκτωβρίου, είχε σημειωθεί βραχυκύκλωμα και ανάφλεξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στον χώρο των ΕΠΑΛ Χαλκίδας

Θορυβημένη είναι η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας από τραυματισμό μαθήτριας σε περιστατικό ηλεκτροπληξίας, που σημειώθηκε στο Μουσικό Σχολείο της πόλης.

Σύμφωνα με την καταγγελία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων Χαλκίδας, το συμβάν έλαβε χώρα στις 15 Οκτωβρίου όταν μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία τη στιγμή που προσπάθησε να ανάψει τον διακόπτη του φωτός μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Η ανήλικη μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική, όπως αναφέρει το evima.gr.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, στις 13 Οκτωβρίου, είχε σημειωθεί βραχυκύκλωμα και ανάφλεξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στον χώρο των ΕΠΑΛ Χαλκίδας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η Ένωση Γονέων κάνει λόγο για εγκληματική αμέλεια από πλευράς του Δήμου Χαλκιδέων και του Υπουργείου Παιδείας, επισημαίνοντας ότι η έλλειψη συντήρησης των σχολικών κτιρίων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους μαθητές. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες και επισημάνσεις, όπως τονίζεται, δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Aυτά τα δύο κρίσιμα περιστατικά εγείρουν σημαντικά ερωτήματα για την ασφάλεια των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον με την Ένωση να ζητά άμεσους τεχνικούς ελέγχους σε όλα τα σχολεία της Χαλκίδας, καθώς και επαρκή χρηματοδότηση για τη συντήρησή τους, ώστε οι μαθητές να φοιτούν σε ασφαλή και σύγχρονα εκπαιδευτικά κτήρια.

Η ανακοίνωση της Δημάρχου Χαλκιδέων Έλενας Βάκα:

«Σήμερα το πρωί, Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, παρέλαβα επιστολή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χαλκιδέων, στην οποία αναφέρθηκε περιστατικό ηλεκτροπληξίας μαθήτριας στο Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας. Την ίδια στιγμή επικοινώνησα με τους υπεύθυνους της αρμόδιας Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου μας και στη συνέχεια επισκέφθηκα με στελέχη του Δήμου, το Μουσικό Σχολείο, για την διερεύνηση του περιστατικού.

Ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα και με την αναφορά της Διευθύντριας του σχολείου, «την Τετάρτη 15/10/2025, βρέθηκε κατεστραμμένος διακόπτης φωτισμού των τουαλετών των κοριτσιών. Ο διακόπτης ήταν στη θέση του, αλλά έλειπαν τα δύο πλήκτρα που ενεργοποιούν τα φώτα. Μαθήτρια της Β΄ Γυμνασίου, κατά την προσπάθειά της να ανάψει το φως, ήρθε σε επαφή με το ρεύμα στιγμιαία», και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο διακόπτης απομονώθηκε άμεσα και σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε πλήρως από διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Επισημαίνουμε ότι, ο διακόπτης αυτός δεν είχε προγενέστερη βλάβη, καθώς σε έγγραφο της Διεύθυνσης του σχολείου στις 13/10/2025, προς τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, δεν αναφέρθηκε ως κατεστραμμένος. Επιπλέον, σύμφωνα με την αυτοψία που πραγματοποίησε ο διαπιστευμένος ηλεκτρολόγος, ο διακόπτης δεν διαθέτει τα πλήκτρα αυτού, παρά μόνο το πλαίσιο. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν είχε βλάβη. Ο διακόπτης αυτός αποκαταστάθηκε πλήρως.

Τέλος, σε επικοινωνία που είχαμε με τη μητέρα της μαθήτριας, ενημερωθήκαμε ότι είναι ευτυχώς καλά στην υγεία της η μαθήτρια και έχει πάρει εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας».