Φιέστες στην εκπαίδευση – Η αλήθεια πίσω από τις κορδέλες

Η Υπουργός Παιδείας στο Ρέθυμνο για κορδέλες και φωτογραφίες — την ώρα που τα σχολεία ασφυκτιούν από κενά, υποχρηματοδότηση και εγκατάλειψη.

Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, η Υπουργός Παιδείας επισκέπτεται το Ρέθυμνο για να εγκαινιάσει το νέο Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου και να επισκεφθεί το Ειδικό και το 16ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης. Έρχεται να κόψει κορδέλες και να φωτογραφηθεί για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Όμως, πίσω από τα χαμόγελα και τις κάμερες, η πραγματικότητα της δημόσιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο δεν έχει τίποτα το εορταστικό. Είναι μια πραγματικότητα γεμάτη ελλείψεις, ανισότητες και εγκατάλειψη.

Τα σχολεία του νομού παραμένουν υποστελεχωμένα. Δεκάδες κενά σε δασκάλους, νηπιαγωγούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό δεν έχουν ακόμη καλυφθεί. Τα τμήματα ένταξης δεν λειτουργούν, ενώ μαθητές που έχουν ανάγκη παράλληλης στήριξης περιμένουν τον εκπαιδευτικό που δικαιούνται. Σε δεκάδες σχολεία, τα ολοήμερα προγράμματα παραμένουν ανενεργά, στερώντας από τους μαθητές πολύτιμες ευκαιρίες μάθησης και δημιουργικότητας και από τους γονείς την αναγκαία υποστήριξη.

Την ίδια στιγμή, πολλά σχολικά κτίρια του Ρεθύμνου είναι παλιά, ακατάλληλα και συχνά επικίνδυνα. Οι σχολικές επιτροπές λειτουργούν με άδεια ταμεία, και τα σχολεία συντηρούνται χάρη στις συνεισφορές των γονιών, που πληρώνουν λογαριασμούς και καλύπτουν βασικές ανάγκες. Είναι αυτή η δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά μας;

Ακόμη και το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που σήμερα προβάλλεται ως μεγάλη επιτυχία, αφήνει πίσω του σκιές. Ο τρόπος επιλογής των σχολικών μονάδων που εντάχθηκαν σε αυτό χαρακτηρίστηκε από αδιαφάνεια, ενώ τα ποσά που διατέθηκαν ήταν ελάχιστα και ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Ένα πρόγραμμα που θα μπορούσε να στηρίξει ουσιαστικά τη δημόσια εκπαίδευση μετατράπηκε σε εργαλείο επικοινωνιακής προβολής.

Η Υπουργός δεν έρχεται να δει τη ζωντανή πραγματικότητα των σχολείων, ούτε να ακούσει τη φωνή των εκπαιδευτικών, των γονιών και των μαθητών. Έρχεται να στήσει ένα σκηνικό επιτυχίας, τη στιγμή που η εκπαίδευση δοκιμάζεται από τη χρόνια υποχρηματοδότηση και την αδιαφορία της πολιτείας.

Η δημόσια εκπαίδευση δεν έχει ανάγκη από φιέστες, δηλώσεις και φωτογραφίες. Έχει ανάγκη από σοβαρότητα, συνέπεια και πολιτική βούληση. Από μόνιμες προσλήψεις, από χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, από ουσιαστική στήριξη των σχολικών κοινοτήτων.

Γιατί η πραγματική τελετή εγκαινίων για το σχολείο του αύριο δεν γίνεται μπροστά στις κάμερες, αλλά μέσα στις αίθουσες — εκεί όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί αγωνίζονται καθημερινά για το δικαίωμα στη γνώση και στην αξιοπρέπεια.

* Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου - Πρόεδρος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου, μέλος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ