Πρόβα για τα Ωνάσεια με μάθημα στα υπόγεια

Θα ήταν τρολάρισμα αλλά είναι σκέτος σαρκασμός το γεγονός ότι στο συγκρότημα 6ου Γυμνασίου-3ου Λυκείου Ευόσμου, που είχε επιλεγεί να στεγάσει άλλο ένα Ωνάσειο -η λειτουργία του αναβλήθηκε για την επόμενη χρονιά- υπάρχουν μαθητές/τριες που κάνουν μάθημα στα... ανήλιαγα υπόγεια δίπλα στο λεβητοστάσιο! Παράλληλα, η λογική της αγοράς θριαμβεύει, αφού ιδιωτικά φροντιστήρια διαφημίζουν ήδη ότι κάνουν μαθήματα σε παιδιά του Δημοτικού προκειμένου να εισαχθούν... στο Ωνάσειο την επόμενη σχολική περίοδο. Και η απεχθής εικόνα ολοκληρώνεται με τη δίωξη εκπαιδευτικών για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Οσα συμβαίνουν στο 6ο Γυμνάσιο-3ο Λύκειο Ευόσμου καταγγέλλονται από γονείς καθώς δεν είναι αρκετό ότι στέλνονται τα παιδιά τους να κάνουν μάθημα σε υπόγεια χωρίς παράθυρα και εξαερισμό δίπλα στο λεβητοστάσιο, ζητήθηκε επιπλέον από τους γονείς να... υπογράψουν δήλωση γνώσης και αποδοχής των υπογείων ως προϋπόθεση για την εγγραφή, καθώς προβλέπεται εκ περιτροπής φοίτηση των μαθητών ανά δύο μήνες! Τα προφανή σοβαρά ζητήματα υγειονομικής ασφάλειας προκαλούν οργή και το ερώτημα αν προβλέπονταν μαθήματα στα υπόγεια εφόσον το σχολείο γινόταν Ωνάσειο μάλλον είναι περιττό, αλλά δεν είναι καθόλου αχρείαστο να απαντήσουν οι κάθε λογής αρμόδιοι: πού θα κάνουν μάθημα του χρόνου τα παιδιά της περιοχής όταν ήδη θα δυσκολεύονται να βρουν θρανίο ακόμη και στα υπόγεια;

Η Πόπη Σαραϊδάρη, ταμίας στο δ.σ. της Ε’ ΕΛΜΕ, δηλώνει στην «Εφ.Συν.» πως «το κτιριακό παραμένει σοβαρό πρόβλημα στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, αφού σχολεία στεγάζουν μαθητές σε υπόγεια, ενώ σε άλλα χρησιμοποιούνται kibo και ακατάλληλες αίθουσες. Οσο για την απορία πώς γίνεται σχολείο που έχει επιλεγεί να λειτουργήσει ως Ωνάσειο να λειτουργεί με υπόγειες αίθουσες, μπορεί να απαντηθεί καθώς σε αυτό προβλέπεται περιορισμένος αριθμός μαθητών, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές θα αναζητούν σχολείο μακριά από τη γειτονιά τους…».

Η αφίσα για τη σημερινή κινητοποίηση

Εξώδικα

Η Μάχη Χατζηδάφνη, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Ευόσμου που ετοιμάζονται να καταθέσουν εξώδικα, μιλώντας στο MEGA, δήλωσε ότι τουλάχιστον 50 παιδιά θα μείνουν εκτός Ωνασείων και είναι άγνωστο το σχολείο που θα μπορέσει να τα υποδεχθεί. Μιλώντας στην «Εφ.Συν.», η Αλέκα Κορωνίδου, εκπαιδευτικός επί 35 χρόνια στην περιοχή, μέλος της Κίνησης Πολιτών Ελευθερίου Κορδελιού-Ευόσμου, λέει ότι «το σοβαρό πρόβλημα σχολικής στέγης υπάρχει εδώ και χρόνια. Η Κίνηση μίλησε για το πρόβλημα με εκπαιδευτικούς του 6ου Γυμνασίου-3ου Λυκείου Ευόσμου διότι από αυτό πρόκειται να εκδιωχθούν μαθητές/τριες. Πού θα πάνε αυτά τα παιδιά; Πού θα πάνε τα περίπου 30 παιδιά από το τμήμα ένταξης; Πώς γίνεται μετά να μιλάνε για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση;».

Η κ. Κορωνίδου σημειώνει ότι η Κίνηση Πολιτών «διαφωνεί με την πρωτοβουλία για τα Ωνάσεια για τις ασάφειες και κρυμμένες έννοιες στο ιδρυτικό τους, πράγματα που μπορεί να διακρίνει μόνο ένας εν ενεργεία εκπαιδευτικός. Δεν είμαστε αντίθετοι στις δωρεές, αν ήθελαν ας έχτιζε το Ωνάσειο ένα σχολείο στον δήμο μας, αλλά δεν μπορεί μια δωρεά να παρεμβαίνει στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών». Υπογραμμίζει δε πως «εμείς δεν θα αφήσουμε το θέμα να ξεχαστεί. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλάβουν οι γονείς τι είναι τα Ωνάσεια κι ακόμη θα τους εξηγήσουμε τι σημαίνει να βάζεις ένα 12χρονο σε διαδικασία εξετάσεων».

«Ιδιωτικά φροντιστήρια»

Αλλοι εκπαιδευτικοί που μίλησαν στην εφημερίδα μας σημείωναν ότι ήδη «ιδιωτικά φροντιστήρια ετοιμάζονται να κάνουν χρυσές δουλειές και κάνουν διαφήμιση για μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού τα οποία θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις προκειμένου να μπουν σε κάποιο από τα Ωνάσεια, ενώ παράλληλα έχουν ανάψει τα τηλέφωνα από πανικόβλητους γονείς για τα ιδιαίτερα μαθήματα στα παιδιά τους».

Την ίδια στιγμή που η εκπαίδευση δεινοπαθεί, η κυβέρνηση και οι άνθρωποί της έχουν ως απάντηση τις διώξεις των εκπαιδευτικών. Τις προσεχείς μέρες στη Θεσσαλονίκη το εκπαιδευτικό κίνημα οργανώνει δύο σημαντικές δράσεις ενάντια στο νέο πειθαρχικό και τις διώξεις. Η πρώτη γίνεται σήμερα Πέμπτη16/10 στις 2.30 μ.μ. στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης, με κύριο αίτημα από τις ΕΛΜΕ και τον ΣΕΠΕ την ανάκληση των διώξεων για τις εξετάσεις PISA σε βάρος της γραμματέα της Ε’ ΕΛΜΕ Σοφίας Στεφανίδου και συναδέλφων της από το 6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης και την Αρέθουσα.

Ακολούθως την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ., στο Παιδαγωγικό Τμήμα του ΑΠΘ οργανώνεται εκδήλωση με θέμα: «Διώξεις, τρομοκρατία, το νέο πειθαρχικό έκτρωμα – Η απάντηση του κινήματος». Ομιλητές θα είναι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν διώξεις λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης: Εφη Λάζου, πρόεδρος ΣΕΠΕ Ζακύνθου, Κώστας Τουλγαρίδης, πρόεδρος ΣΕΠΕ, η κ. Στεφανίδου, ενώ δίπλα τους θα βρίσκεται ο Περικλής Παυλίδης, πανεπιστημιακός, πρώην πρόεδρος της Παιδαγωγικής Σχολής.

Απειλές

Οπως καταγγέλλει η Ε’ ΕΛΜΕ, «ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης την ημέρα των εξετάσεων εμφανίστηκε στο 6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης για να εκτοξεύσει απειλές ότι οι εξετάσεις PISA θα πραγματοποιηθούν. Δημιούργησε κλίμα τρομοκρατίας, στοχοποιώντας συγχρόνως τον πρόεδρο της Ε’ ΕΛΜΕ (Χρήστος Ζαγανίδης) που επισκέφθηκε το σχολείο για συνδικαλιστική ενημέρωση και τη γραμματέα της ΕΛΜΕ, η οποία βρισκόταν στο σχολείο που υπηρετεί. Στη συνέχεια, με ανυπόστατες κατηγορίες και μεθοδευμένη στοχοποίηση, ξεκίνησε τις πρωτοφανείς πειθαρχικές διαδικασίες!», ενώ τιμωρήθηκε εκπαιδευτικός «που υπηρετεί στο Γυμνάσιο Αρέθουσας γιατί μοίρασε επιστολή της ΕΛΜΕ σχετική με τις εξετάσεις PISA στους μαθητές, για να τη δώσουν στους γονείς τους, και παραπέμφθηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά από προανάκριση». «Προσπαθούν να τρομοκρατήσουν και να εκφοβίσουν, να φιμώσουν όποιον διαφωνεί με την πολιτική τους», μας λέει η κ. Σαραϊδάρη, τονίζοντας πως «δεν είναι η πρώτη φορά που διώκουν το σωματείο και τα μέλη μας - δεν θα τους περάσει».