Τα κολέγια ζητούν την άρση αδειών

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την τελευταία αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» (χθες) για την… ελληνική ιδιοκτησία των «ξένων» πανεπιστημιακών παραρτημάτων. Σήμερα, η Πανελλήνια Ενωση Αναγνωρισμένων Κολεγίων (ΠΕΑΚ) προσφεύγει στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της χορήγησης των αδειών καθώς, όπως υποστηρίζει, δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία τόσο ως προς τις προϋποθέσεις αδειοδότησης όσο και ως προς την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ετοιμάζονται για ολομέτωπη επίθεση (Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, ιδιωτικά πανεπιστήμια κ.ά.) στον πρωθυπουργό με αφορμή την πρωτοβουλία του να μιλήσει σήμερα στη Βουλή για «ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Διάρρηξη γραμμής

«Επιτέλους, δικαιωνόμαστε για όλα όσα καταγγέλλουμε εδώ και τόσο καιρό» δήλωναν, χθες, μέλη της ΠΕΑΚ με αφορμή το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» για τα ελληνικά κεφάλαια, τους Ελληνες «μοναδικούς συμμετέχοντες» στα περιβόητα ΝΠΠΕ και την ολοφάνερη εμπλοκή των ελληνικών κολεγίων στα, κατά τ’ άλλα, «ξένα» πανεπιστημιακά παραρτήματα που πήραν άδεια για να λειτουργήσουν στην Ελλάδα.

Στον αντίποδα, η στάση της κυβέρνησης. Σαστιμάρα και μια φανερή δυσκολία συνεννόησης. Πέρα από την πάγια τακτική της εκκωφαντικής σιωπής ύστερα από μια σοβαρή αποκάλυψη για τη διαπλοκή που τυλίγει όλο το σκάνδαλο της πανεπιστημιοποίησης των κολεγίων, παρατηρείται μια διάρρηξη της ενιαίας «γραμμής».

Από τη μια, εκνευρισμός στα επιτελεία που έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας το εγχείρημα της καθιέρωσης των κολεγίων ως «πανεπιστημίων» και από την άλλη, προσπάθεια αποστασιοποίησης από τα γεγονότα, έντονα καταβαλλόμενη από υψηλά στελέχη σε επίσημες και κομβικές κυβερνητικές θέσεις.

Ρίχνουν το ανάθεμα στον νόμο Πιερρακάκη... Φαινόμενο ασύνηθες για την επιτελική πολιτική του πρωθυπουργού και σίγουρα όχι τυχαίο. Κάποιοι τρέχουν να φυλάξουν τα νώτα τους; Κάποιοι έχουν λάβει αποφάσεις για αποδιοπομπαίους τράγους; Κάποια νέα ιδέα έχει πέσει στο τραπέζι και μελετάται για να σώσουν ό,τι μπορούν; Κοντός ψαλμός…

Η Νίκη Κεραμέως

Χθες, αναμενόταν η τελική απόφαση της ΕΘΑΑΕ για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των σχολών των «μη κρατικών Πανεπιστημίων», πλην των νομικών σχολών, διότι ο εμφύλιος πόλεμος μαίνεται στο εσωτερικό της ΕΘΑΑΕ. Οι αρμόδιες επιτροπές δεν τις ενέκριναν αλλά ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής το διέψευσε ισχυριζόμενος πως δεν έχει ολοκληρωθεί, ακόμη, η διαδικασία πιστοποίησης. Κάτι επίσημο, πάντως, δεν ανακοινώθηκε.

Σε αντίθεση με την κ. Κεραμέως, η οποία, ερωτώμενη σχετικώς (στο πλαίσιο της δύσκολης συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για το εργασιακό, χθες), δήλωσε πως δεν παίρνει πίσω αυτά που είχε υποστηρίξει για τις νομικές σχολές όταν ήταν υπουργός Παιδείας. Εβαλε, βέβαια, έναν αστερίσκο. Σίγουρα, χωρίς να το πολυσκεφτεί: «Τη δήλωση που είχα κάνει πριν από περίπου πέντε ή έξι χρόνια την πιστεύω στο ακέραιο. Βεβαίως και δεν χρειάζεται η χώρα μας άλλη Νομική. Προσέξτε, όμως, υπάρχει και μια βασική διαφορά. Η τέταρτη Νομική θα ήταν με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Τα μη κρατικά δεν είναι με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων».