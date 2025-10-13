Υπό κατάληψη το Φυσικό ΕΚΠΑ μέχρι τη Πέμπτη

Το φυσικό τελεί υπό κατάληψη! Μέχρι να μην γίνει καμία διαγραφή, μέχρι να μην εφαρμοστεί κανένα πειθαρχικό, μέχρι να μην ανοίξει ούτε ένα ιδιωτικό, μπλοκάρουμε την εκπαιδευτική λειτουργία, και καλούμε και τους υπόλοιπους Φοιτητικούς Συλλόγους να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο, να πραγματοποιήσουν Γενικές Συνελεύσεις, καταλήψεις και κινητοποιήσεις, να αγωνιστούμε από κοινού, για ένα πανεπιστήμιο στο ύψος των αναγκών μας. Καλούμε τους συλλόγους διοικητικών, τους εργαζόμενους στα πανεπιστήμια να παλέψουν μαζί μας με στάσεις εργασίας, με απεργίες, καλούμε όλη την κοινωνία στο πλευρό μας. Το φοιτητικό κίνημα, συνολικότερα το πανεκπαιδευτικό κίνημα, για μια ακόμα φορά θα παλέψει για να μην εφαρμοστεί ούτε μια διαγραφή, ούτε ένα πειθαρχικό, για να μην λειτουργήσει κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, για να πάψει κάθε συνεργασία με το κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ.

Απέναντι στο πανεπιστήμιο που θέλουν να φτιάξουν, ένα πανεπιστήμιο για τους λίγους, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των εταιρειών και του κεφαλαίου, εμείς αγωνιζόμαστε για ένα πραγματικά δημόσιο και αποκλειστικά δωρεάν πανεπιστήμιο, χωρίς ταξικούς φραγμούς, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίες και δεν θα συνεργάζεται με εταιρείες, την πολεμική βιομηχανία και τα συμφέροντά τους.

Τα τελευταία χρόνια συντελείται μια συνολική επίθεση στην εκπαίδευση: νόμος για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, νόμος για τα σχέδια ασφαλείας και τα πειθαρχικά, εφαρμογή του μέτρου των διαγραφών, το οποίο αποκλείει χιλιάδες φοιτητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια και ειδικά του πιο ταξικά πληττόμενους. Αυτή η επίθεση εντάσσεται στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που επιχειρείται όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τις επιταγές των ΕΕ-ΣΕΒ-ΟΟΣΑ, που υλοποιούν πιστά και όλες οι κυβερνήσεις.

Οι διαγραφές, εκτός από το ότι αποκλείουν το πιο ταξικά πληττόμενο κομμάτι των φοιτητών, οδηγούν σε παραπάνω εντατικοποίηση των σπουδών μας, στην αποστείρωση των πανεπιστημίων, αποσκοπώντας στην αποπολιτικοποίηση τους, αφού ξέρουν ότι το φοιτητικό κίνημα ανέκαθεν ήταν από τα πιο αγωνιστικά κομμάτια των αγώνων. Παρά τις ανακοινώσεις που έχουν βγάλει τα τμήματα για τις διαγραφές, προτείνοντας να μην εφαρμοστεί οριζόντια αυτό το μέτρο, εμείς δηλώνουμε ότι τασσόμαστε κατά αυτού του μέτρου στην ολότητά του και δεν έχουμε αυταπάτες ότι μόνον μέσω ανακοινώσεων από τα τμήματα μπορεί να ανατραπεί αυτός ο νόμος. Αυτό θα γίνει μόνο μέσα από τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος. Ταυτόχρονα βλέπουμε πως η ιδιωτικοποίηση της παιδείας προχωράει ακάθεκτα, με 4 ιδιωτικά να ανοίγουν με συνοπτικές διαδικασίες το επόμενο διάστημα γεγονός που θα οδηγήσει και στην περεταίρω υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας μέσω και του ανταγωνισμού με τα ιδιωτικά.

Ενώ λοιπόν τα πανεπιστήμιά μας είναι ορθάνοιχτα για τις επιχειρήσεις, το κεφάλαιο και τους επενδυτές, δεν είναι για τους φοιτητές. Το καλοκαίρι πέρασε ο νέος νόμος για τα πειθαρχικά και τα σχέδια ασφαλείας στα πανεπιστήμια, που προβλέπει: ελεγχόμενη είσοδο, τουρνικέ, κάμερες, στενή συνεργασία των ΑΕΙ με την ΕΛ.ΑΣ., πειθαρχικά συμβούλια στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν και φοιτητές καταδίνοντας συμφοιτητές τους, πειθαρχικές διώξεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε διαγραφή. Αυτά τα μέτρα έρχονται στην ουσία να αποστειρώσουν τις σχολές μας από κάθε συλλογική, κοινωνική και πολιτική δράση και ένας από τους στόχους είναι να σπάσουν οι σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ μας. Ο νόμος για τα πειθαρχικά εφαρμόζεται ήδη στο ΕΚΠΑ, με δύο συμφοιτητές μας να καλούνται αναδρομικά σε πειθαρχική ακρόαση, για μια υπόθεση που εκκρεμεί, αίροντας ουσιαστικά και το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ στον άλλον φοιτητή αρνούνται της έκδοση του πτυχίου του.

Βλέπουμε την εμπορευματοποίηση της γνώσης και της παιδείας, η οποία όλο και περισσότερο αποτελεί προνόμιο για τους λίγους. Όλα αυτά σε μια συνθήκη που οι περισσότεροι αναγκαζόμαστε να δουλεύουμε παράλληλα με τις σπουδές μας, αφού το κόστος φοίτησης μετακυλείεται στις πλάτες μας. Στο κατά τα άλλα δημόσιο πανεπιστήμιο, τα πιο κερδοφόρα κομμάτια που αφορούν και τις πιο βασικές μας ανάγκες (σίτιση, στέγαση, μεταφορές), πηγαίνουν στα χέρια των εργολαβιών.

Κόντρα στο πανεπιστήμιο που θέλουν να φτιάξουν, εμείς τονίζουμε ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις και τις ανάγκες μας, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να ανατρέψουμε όλους τους αντεκπαιδευτικούς νόμους που μας πλήττουν. Καλούμε τους υπόλοιπους Φοιτητικούς Συλλόγους να μπουν σε αγωνιστική τροχιά.

