«Το ΕΚΠΑ έστησε τα πρώτα φοιτητοδικεία»

Πρόσφατα, το ΕΚΠΑ μέσω των νεοσύστατων πειθαρχικών συμβουλιών των σχολών της ΟΠΕ και της ΣΘΕ, έστειλε κλήσεις για απολογία - δίκη σε δύο φοιτητές για της 13ης Οκτώβρη. Η νέα αυτή δίωξη αφορά δύο από τους φοιτητές, συντρόφους, που συνελήφθησαν τον περασμένο Μάιο ως κατηγορούμενοι για την παρέμβαση στην εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Τουρκικών Σπουδών, στο κτίριο της Νομικής. Μοναδικό στοιχείο της δίωξης τους είναι η παρούσια τους στο κτίριο της σχολής εκείνη την ημέρα, στο οποίο ταυτόχρονα διεξαγόταν πολιτική εκδήλωση για τα εργατικά "ατυχήματα" - δολοφονίες την οποία και πήγαιναν να παρακολουθήσουν. Στην πραγματικότητα έτσι, στοχοποιούν έτσι άτομα που επιλέγουν να βρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους με την πολιτική τους ταυτότητα και όχι με τα κυρίαρχα πρότυπα του καριερισμού και της μικροαστικής αδιαφορίας. Ο ένας μάλιστα συλληφθέντας φοιτητής, σπουδάζει στο τμήμα Τουρκικών Σπουδών της ΟΠΕ που στεγάζεται στο κτίριο της νομικής και εκείνη την ημέρα είχε μάθημα. Ο φοιτητής που σπουδάζει εκεί, καλείται σε φοιτητική δίκη, ενώ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο των μαθημάτων του και είχε αιτηθεί το πτυχίο του πριν καλεστεί σε δίκη, κάτι που η γραμματεία και η διοίκηση του τμήματος Τουρκικών Σπουδών δεν του έδωσαν, καθυστερώντας με γραφειοκρατικές δικαιολογίες την διαδικασία, ώστε να τον παραπέμψουν αργότερα στο πειθαρχικό συμβούλιο και να του στερήσουν επί της ουσίας το πτυχίο του και τους κόπους του.

Αποκορύφωμα σε αυτόν τον παραλογισμό είναι το γεγονός ότι οι σύντροφοι καλούνται να απολογηθούν στο πειθαρχικό συμβούλιο διαδυκτιακά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του πανεπιστημίου(!!). Έπειτα από σχετικό αίτημα του συνήγορου των δύο φοιτητών, σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκαν: 1) η δια ζώσης ακρόαση των κατηγορουμένων με επίκληση την εύρυθμη και ασφαλή διαδικασία της δίκης και 2) μια μικρή παράταση λόγω άλλης νομικής υποχρέωσης του δικηγόρου την ίδια ήμερα της πειθαρχικής εξέτασης, η απάντηση του ΕΚΠΑ ήταν δηλωτική των στημένων & κεκλεισμένων των θυρών πειθαρχικών διαδικασιών που επιχειρούν να επιβάλλουν. Το πειθαρχικό συμβούλιο, θα αποφανθεί για τα παραπάνω αιτήματα την ίδια ημέρα των πειθαρχικών. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι εξαναγκάζει τους κατηγορούμενους να συμμετέχουν στην διαδικτυακή δίκη - παρωδία χωρίς δικηγόρο, και χωρίς σαφή εικόνα για την κατεύθυνση που θα λάβει η διαδικασία.

Το ΕΚΠΑ πρωτοστατεί στο "κυνήγι μαγισσών" και στο καθεστώς πολιτικής φίμωσης και εξόντωσης της κοινωνικής βάσης που έχει επιβληθεί στα πανεπιστήμια και κάνει χρήση του νέου νόμου εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2025, ο οποίος καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας και επιτρέπει μέχρι και την οριστική διαγραφή φοιτητ(ρι)ών που έχουν απλώς κατηγορηθεί για "αδικήματα", ακόμα και εάν δεν έχουν καταδικαστεί γι'αυτά! Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την παραπάνω περίπτωση των δύο φοιτητών. Το ΕΚΠΑ ξεκίνησε την διαδικασία της πειθαρχικής τους δίωξης, με τις φερόμενες κατηγορίες να αναγράφονται & να εξετάζονται στις επίσημες πειθαρχικές κλητεύσεις, ως "πραγματικά γεγονότα", ενώ στην πραγματικότητα υπάρχει εκκρεμοδικία για την ποινική δίωξη.

Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα στο ελληνικό πανεπιστήμιο;

Από τις απαρχές της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα, οι χώροι του πανεπιστημίου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία κοινωνικοποίησης, πολιτικοποίησης και αντίστασης απέναντι στην κρατική καταστολή. Αμέτρητοι κοινωνικοί αγώνες βρήκαν επιστέγασμα στους πανεπιστημιακούς χώρους, οι οποίοι συνδέθηκαν με την αντιστασιακή παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου του '73 και την αδιάκοπη συγκρότηση πολιτικών αντιστάσεων μέχρι σήμερα. Εκατοντάδες οι διεκδικήσεις, οι καταλήψεις, οι κινητοποιήσεις, οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής που έλαβαν χώρο στα πενεπιστήμια και συγκρότησαν ένα μωσαϊκό αντίστασης απέναντι στα σχέδια του κράτους & του κεφαλαίου. Μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, το κράτος διαχρονικά επιτίθεται σε όσες/ους/α αγωνίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο είτε έχουν φοιτητική ιδιότητα είτε αποτελούν κομμάτι των χρηστών που δραστηριοποιούνται πολιτικά στους πανεπιστημιακούς χώρους. Μέσω των νόμων της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης το κράτος επιχειρεί να αλλοιώσει το παραπάνω νήμα κοινωνικών αντιστάσεων και να μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε ένα αποστειρωμένο, απολίτικο και αστυνομοκρατούμενο χώρο συμβατό μόνο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια, η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση βρίσκεται σε μια εντελώς επιθετική τροχιά. Καταργήθηκε το φοιτητικό άσυλο, νομιμοποιήθηκαν οι εισβολές & οι επιχειρήσεις των μπάτσων, εκκενώθηκαν καταλήψεις, στέκια, αυτοδιαχειριζόμενα κυλικεία και κοινωνικοί χώροι, τέθηκε σε ισχύ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (με αποτελέσμα τον αποκλεισμό εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών από τα πανεπιστήμια και το κλείσιμο δεκάδων σχολών), θεσμοποιήθηκαν πειθαρχικές ποινές για να κατασταλούν οι πολιτικές διεκδικήσεις, άνοιξε ο δρόμος για την απρόσκοπτη ιδιωτικοποίηση παροχών του πανεπιστημίου, την ανάθεσή τους σε εργολάβους, την εισβολή του κεφαλαίου της βιομηχανίας του πολέμου σε ερευνητικά προγράμματα και άλλα πολλά.

Η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση έρχεται σε μια περίοδο που τα φοιτητικά κινήματα και ο κόσμος που οργανώνεται εντός αυτών καταστέλεται λόγω της ανάγκης του να αντιτεθεί στην νέα πραγματικότητα που αυταρχικά μας επιβάλλεται. Το ελληνικό κράτος θέλοντας να τραβήξει την προσοχή απο τα προβλήματα και τις ανησυχίες που προκαλεί με τις πολιτικές του, αποφασίζει να εστιάσει στα "μέτρα για την ασφάλεια" εντός των σχολών. Η ασφάλεια που θέλουν όμως να θεσπίσουν δεν αφορά τα φοιτητά. Η "ασφάλεια" στην οποία αναφέρονται περιορίζεται στην δημιουργία ενός αστυνομοκρατούμενου πανεπιστημίου, με βασικό στόχο την επιβολή του ελέγχου, της επιτήρησης, της πειθάρχησης και του καριερισμού, ώστε τα πανεπιστήμια να είναι στην πραγματικότητα ασφαλή μόνο για τις επενδύσεις και τις εργολαβίες.

Η συγκυρία στην οποία συμβαίνουν όλα αυτά & ο ρόλος μας

Το ελληνικό επιχειρηματικό πανεπιστήμιο της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης, σε μια περίοδο όπου βαθαίνει τις συνεργασίες του με το κεφάλαιο, την πολεμική βιομηχανία και ειδικά με εκείνη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ (μέσω ερευνητικών προγραμματων, περιεχομένων προγραμμάτων σπουδών & εκδηλώσεων) επιχειρεί να φιμώσει οποιαδήποτε κριτική στρέφεται εναντίον του, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται να διαγράψει και να στείλει στη φυλακή οποιοδήποτε αντιστέκεται ή απλώς κινείται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από την κυρίαρχη. Αυτό αντανακλά την γενικότερη πολιτική συγκυρία του ελληνικού κράτους το οποίο βρίσκεται σε μια αδιάκοπη στροφή προς τον αυταρχισμό, καταστέλλοντας συνδικαλιστικούς αγώνες, απεργίες, πορείες, ψηφίζοντας έναν νέο ποινικό κώδικα τον προηγούμενο χρόνο, ο οποίος αντίστοιχα αυστηροποιεί ποινές και αφήνει ακόμα πιο ελαστικά τα περιθώρια ώστε η δικαστική εξουσία να στέλνει κόσμο στις φυλακές σωρηδόν.

Η πολεμική αυτή στρατηγική του ελληνικού κράτους απέναντι στην κοινωνική βάση δεν προκύπτει εν κενώ. Το ελληνικο κράτος και οι θεσμοί του συνολικά επιχειρούν μέσω της καταστολής και του νέου ποινικού κώδικα να προστατεύσουν τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ από την κριτική και τους αγώνες ενάντια στην εξουσία τους, σε μια περίοδο που η ασυδοσία της κυρίαρχης τάξης κορυφώνει την κρατική & καπιταλιστική της βία, αναβαθμίζοντας διαρκώς το νομικό της οπλοστάσιο, προχωρώντας στη διάλυση όλων των δημόσιων δομών, όπως αυτών της υγείας και της παιδείας - και στην μετέπειτα ιδιωτικοποιήση τους-, δολοφονώνοντας σχεδόν καθημερινά ανθρώπους σε σύνορα, φυλακές, κέντρα κράτησης, τρένα, νοσοκομεία, εργασιακούς χώρους και συμμετέχοντας ενεργά σε πολεμικά μέτωπα, όπως και στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, με το ελληνικό κράτος να συμπράττει ενεργά και άμεσα με στρατιωτικές, εμπορικές-οικονομικές και πολιτικές συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Ως άτομα και συλλογικά σώματα που δραστηριοποιούμαστε πολιτικά και κοινωνικά στο πανεπιστήμιο, είτε ως φοιτήτ(ρι)ες, είτε ως χρήστες των πανεπιστημιακών χωρών, είναι χρέος μας να μεταφέρουμε το νήμα των αντιεξουσιαστικών και κοινωνικών αγώνων που άνθισαν μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, στο σήμερα. Να υπερασπιστούμε συλλογικά τους χώρους και τις κοινότητες αγώνα που βρίσκονται μέσα σε αυτούςκαι να γίνουμε ανάχωμα απέναντι στα σχέδια επιχειρηματικοποίησης, αποστείρωσης και αποπολιτικοποίησης των χώρων μας. Να αντισταθούμε στην παραπάνω κρατική και καπιταλιστική βία που επιβάλλεται στις ζωές μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν κανονικότητα, η καταστολή, η πολιτική αποστείρωση, οι πειθαρχικές διώξεις και οι διαγραφές που θα επιχειρήσουν να επιβάλουν οι διοικήσεις.

► Καλούμε την Παρασκευή, 10/10, στις 12:00 σε πορεία ενάντια στις πειθαρχικές διώξεις και τις διαγραφές φοιτητ(ρι)ών, ενάντια στο καθεστώς επιτήρησης και καταστολής που επιβάλλει η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, με αφετηρία την κεντρική πλατεία της Πολυτεχνειούπολης.

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και την καταστολή στα πανεπιστήμια

[email protected]