Υπό κατάληψη η πρυτανεία του Παντείου πανεπιστημίου

Το Πάντειο πανεπιστήμιο σας καλωσορίζει, πρωτοετείς και λοιπούς φοιτητές, στην νέα ακαδημαϊκή σεζόν προβάλλοντας όπως πάντα ένα προφίλ “ανοιχτότητας, ακαδημαϊκής ελευθερίας, πλουραλισμού και ίσων ευκαιριών”. Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας των σπουδών που προτάσσει και κατ’επέκταση η “προσφορά του ίδιου του ιδρύματος στην κοινωνία”, είναι το ποιηματάκι που ακούμε και θα ακούμε επαναλαμβανόμενα για ακόμη μια χρονιά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει “ανοιχτότητα, και ελεύθερη πρόσβαση” σε αυτό το πανεπιστήμιο και πως αυτές οι κανονικότητες επιβάλλονται στη φοιτητική κοινότητα πρωτίστως.

Την υποκρισία της πρυτανικής εξουσίας, η οποία δήθεν υπερασπίζεται τις παραπάνω ελευθερίες και αξίες, ανέδειξε περισσότερο από κάθε άλλη φορά ο αποκλεισμός-lock out που επέβαλλε στην σχολή στις 6/9 με σκοπό να μην διεξαχθεί η αυτοργανωμένη συναυλία “Punk against capitalism”. Το κλειδαμπάρωμα της σχολής τόσο απέναντι στις φοιτήτριες της όσο και εις βάρος ενός πολιτικού αλληλέγγυου εγχειρήματος σε συνδυασμό με την απαίτηση 2,5 χιλ ευρών ως “τιμή ενοικίασης” ενός δημόσιου ελεύθερου χώρου, η οποία προηγήθηκε του lock out, αποτελεί ένα καθεστώς που αποδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις της πρύτανης Χ. Κουλούρης και της ευρύτερης ακαδημαϊκής εξουσίας του Παντείου. Η πρύτανης Χ. Κουλούρη την στιγμή που η ίδια προβάλλει τον εαυτό της ως μια αριστερή φυσιογνωμία, ακολουθεί πιστά τις επιταγές Κράτους και Κεφάλαιου εξασφαλίζοντας το πανεπιστήμιο προσβάσιμο μόνο για τους φέροντες κέρδους, εργολάβους και επενδυτές, και όσους συμβιβάζονται με τους παραπάνω όρους περί τιμολόγησης και αδειοδότησης ενός ελεύθερου δημόσιου χώρου. Ταυτόχρονα η ακαδημαϊκή ελευθερία και ο πλουραλισμός, αξίες για τις οποίες τόσο παινεύεται η “προοδευτική” πρυτανική αρχή, σκοντάφτουν στις συνεργασίες με πολεμικά, μπατσικά ακόμα και ισραηλινά συμφέροντα, με το πιο τρανταχτό παράδειγμα το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), το οποίο υπάγεται και χρηματοδοτείται από το τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Παντείου, ένα ινστιτούτο που καλλιεργεί σιωνιστική/νατοϊκή προπαγάνδα για το ξέπλυμα της γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού, στα πλαίσια των συμφερόντων της πολεμικής βιομηχανίας.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις και τα συνέδρια περί επαγγελματικού προσανατολισμού, εμπορικού ενδιαφέροντος και ευρύτερα περί νεοφιλελεύθερης οικονομίας μας γεννούν κάποιες απορίες. Άραγε, το πανεπιστήμιο στο οποίο σπουδάζουμε, λειτουργεί πράγματι προς το συμφέρον της κοινωνίας ή μήπως εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικονομίας και των μηχανισμών επιβολής του Κράτους; Ας μη γελιόμαστε όμως! Το έργο της κυρίας Κουλούρη δεν αποτελεί μια αποκλειστικά δική της έμπνευση, αλλά έρχεται να προωθήσει την ατζέντα του κρατικο-καπιταλιστικού συστήματος που βλέπει το κοινωνικό αγαθό της εκπαίδευσης ως ένα ακόμα κερδοφόρο πεδίο για την αγορά και ένα χρήσιμο εργαλείο για τον κρατικό μηχανισμό. Τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακά, ο αποκλεισμός όλο και περισσότερων μαθητών από την τριτοβάθμεια εκπαίδευση με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, οι ανύπαρκτες εστίες, τα πελώρια νοίκια, το ευρύτερο κόστος φοίτησης και οι διαγραφές φοιτητών με το ν+2 αφορούν το σύνολο της εκπαίδευσης και αποτελούν ευθεία επίθεση στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Εν ολίγοις, η “ελεύθερη” πρόσβαση και οι “ίσες ευκαιρίες” στα πανεπιστήμια διαψεύδονται από τους ευρύτερους ταξικούς φραγμούς και γκρεμίζονται με την ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Φυσικά, η οικονομική εκμετάλλευση της παιδείας πάει χέρι-χέρι με την προσπάθεια εξαφάνισης κάθε πολιτικής δραστηριότητας εντός σχολών.

Οι απαγορεύσεις πολιτικών εκδηλώσεων και συναυλιών με lock out, οι κάμερες και τα τουρνικέ, οι εκ νέου προβλεπόμενες ποινές για πολιτικές δράσεις από αφισοκολλήσεις και παρεμβάσεις μέχρι καταλήψεις, οι εισβολές μπάτσων στο πανεπιστημιακό άσυλο και οι εκκενώσεις εδαφών αγώνα επιχειρούν να διαγράψουν από την μνήμη της κοινωνίας τον ρόλο των πανεπιστημίων ως ανέκαθεν εστίες αγώνα, πολιτικοποίησης και αντίστασης απέναντι στην εξουσία. Η πολιτική αποστείρωση των σχολών έρχεται να κορυφωθεί με τα προς εφαρμογή πειθαρχικά εναντίων φοιτητ(ρι)ών που ως ποινές μπορούν να στοιχίσουν μέχρι και την διαγραφή της φοιτητικής ιδιότητας. Συγκεκριμένα, δύο σύντροφοι που διώκονται για την παρέμβαση σε εκδήλωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Τουρκικών Σπουδών έχουν ήδη καλεστεί για πειθαρχικό στις 13 Οκτώβρη, όπου μέσα από ένα “φοιτητικό δικαστήριο” αντιμετωπίζουν την πιθανή αναστολή ή και διαγραφή της φοιτητικής τους ιδιότητας από το Κράτος και την πρυτανική αρχή του ΕΚΠΑ.

Όλη αυτή η διαδικασία που αντιλαμβανόμαστε ως εκπαιδευτική αναδιάρθρωση, όπως σε κάθε σχολή έτσι και στο Πάντειο, προσπαθεί να διαμορφώσει πανεπιστήμια με φοιτήτριες/α/ες όπου θα βρισκόμαστε αδρανείς και πειθαρχημένοι μόνο για να παρακολουθούμε μαθήματα και πάντα με μπούσουλα των κέρδος των αφεντικών. Η μακροχρόνια αυτή προσπάθεια, με νομοσχέδια και πολιτικές που επιβάλλονται ήδη από το ‘90, καθιστά σαφές πως όλο αυτό δεν οφείλεται σε κάποια “κακιά” κυβέρνηση ή πρυτανεία αλλά αποτελεί ζωτικό στοιχείο του νεοφιλελεύθερου συστήματος.

Για να μην απαλλάξουμε ωστόσο την κ. Κουλούρη από τις ευθύνες της γνωρίζοντας ότι στην σχολή μας αυτή είναι που υλοποιεί τα σχέδια της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης, αποφασίζουμε να καταλάβουμε την Πρυτανεία του Παντείου. Παγώνοντας τις διοικητικές λειτουργίες της σχολής αντιστρέφουμε το λοκ-άουτ το οποίο η πρυτανική αρχή επέλεξε να επιβάλλει ένα μήνα πριν, ενώ στεκόμαστε με αυτόν τον τρόπο αλληλέγγυα στους διωκόμενους με πειθαρχικό συντρόφους μας. Διεκδικούμε στο εδώ και το τώρα το πανεπιστήμιο πραγματικά ελεύθερο και προσβάσιμο στην φοιτητική κοινότητα, το κίνημα και την κοινωνία ευρύτερα, αντιστεκόμενες/α/οι σε όποια προσπάθεια να γίνει αυτό κρατικό ή ιδιωτικό κτήμα. Αυτοργανωμένα, αντιιεραρχικά και ακηδεμόνευτα έξω από κομματικές και πολιτικές ατζέντες διαταράσσουμε την “εύρυθμη” λειτουργία του ιδρύματος αρνούμενες/α/οι να δεχτούμε αυτήν την νέα “κανονικότητα”. Δεν θα αφήσουμε κανένα lock out, κανένα πειθαρχικό, κανένα ταξικό φραγμό και καμία διαγραφή να μείνουν αναπάντητα. Μέσα από παρεμβάσεις, καταλήψεις, γενικές συνελεύσεις, πορείες και συγκρούσεις να γκρεμίσουμε το πανεπιστήμιο-επιχείρηση.

ΑΣΥΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΕΣ, ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ

ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ