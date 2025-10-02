Συζητώντας για τον Μισέλ Φουκώ σε τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

Eπιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στο έργο και τη σκέψη του Γάλλου φιλοσόφου Μισέλ Φουκώ οργανώνει το Σάββατο το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ.
Η ημερίδα θα γίνει στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Μαρασλείου Διδασκαλείου (Μαρασλή 4) από τις 11 το πρωί ως τις 6:30 το απόγευμα.
Αφορμή για την ημερίδα είναι η επέτειος των 50 ετών από την έκδοση του κομβικού έργου «Επιτήρηση και τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής». Στόχος είναι να αναδειχθεί η συνομιλία της σκέψης του Φουκώ με τα πεδία, μεταξύ άλλων, της παιδαγωγικής, της κοινωνιολογίας, της τέχνης, των σπουδών φύλου και των σπουδών αναπηρίας.
Επιστημονική - οργανωτική επιτροπή: Αλεξάνδρα Ανδρούσου, Νέλλη Ασκούνη, Βάσια Λέκκα, Μαίρη Λεοντσίνη, Νίκος Μποζατζής, Λούλα Ντεροπούλου.
Δείτε το πρόγραμμα:
11.00-11.15 Χαιρετισμοί
Βασίλης Τσάφος, Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, ΕΚΠΑ
Λούλα Ντεροπούλου, Πρόεδρος ΤΕΑΠΗ, ΕΚΠΑ
Μαίρη Λεοντσίνη, Διευθύντρια ΠΜΣ «Εκπαίδευση & Ανθρώπινα Δικαιώματα», ΕΚΠΑ
Μαρία Σφυρόερα, Διευθύντρια ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», ΕΚΠΑ
11.15-11.30 Εισαγωγική ομιλία
Βάσια Λέκκα, Γιατί μία ημερίδα για τον Michel Foucault σε ένα Τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών;
11.30-13.00 Σχέσεις εξουσίας-γνώσης και ετεροτοπίες
Προεδρείο: Φωτεινή Ασημακοπούλου
Θανάσης Λάγιος, Επιτήρηση και Τιμωρία, ή πώς μπαίνουμε σε τάξη;
Αντρέας Μαράτος, Μισέλ Φουκώ: Η ζωγραφική ως ετεροτοπία
Δήμητρα Τζανάκη, Φύλο, Επιτήρηση, Τιμωρία και Επαν-Ύπαρξη: Αντίσταση στη Γενοκτονική Τάξη της Ύστερης Νεωτερικότητας
13.00-13.30 Διάλειμμα για καφέ
13.30-15.00 Σωματικότητα, ασθένεια και αναπηρία
Προεδρείο: Λήδα Αναγνωστάκη
Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου, Πανοπτισμός, ολόπλευρη επιτήρηση, ανεξέλεγκτη καταστολή για τη «διακυβέρνηση» της «παρεκκλίνουσας
πλειοψηφίας»
Λούλα Ντεροπούλου, Παθολογικοποίηση, εγκλεισμός, επιτήρηση, κανονικοποίηση: ο Foucault ως σχεδιοκινητής του διάλογου για την
αναπηρία
Μανόλης Τζανάκης, Περί της υλικότητας των σχέσεων εξουσίας: η έννοια του dispositif στην προοπτική του μεταανθρωπισμού
15.00-16.30 Μεσημεριανό διάλειμμα
16.30-18.00 Εκπαίδευση, κρίση και κριτική
Προεδρείο: Νέλλη Ασκούνη
Μάγδα Κολοκυθά, Υποκειμενικότητα, Φροντίδα και Έλεγχος: Νέες Μορφές Αντίστασης;
Δήμητρα Μακρυνιώτη, Φουκωϊκές αναγνώσεις των Λόγων για τις «μεταρρυθμίσεις» στην εκπαίδευση
Άννα Χρονάκη, Η πολίτις υποκείμενο στην εκπαίδευση ως νέα βιοπολιτική και η χαρτογράφηση απελευθερωτικών γραμμών φυγής
18.00-18.30 Συμπεράσματα - Κλείσιμο ημερίδας
Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου, Νίκος Μποζατζής, Βάσια Λέκκα
* Μετά τη λήξη της ημερίδας, θα ακολουθήσει ποτό στο προαύλιο του Μαρασλείου.
** Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στους/στις ενδιαφερόμενους/ες.
