Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
© Alakoo | Dreamstime.com

Μαθήτρια 4 ετών έφυγε από νηπιαγωγείο και βάδιζε στην Αχαρνών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
efsyn.gr
Για το περιστατικό διενεργείται ΕΔΕ και ασκήθηκε ποινική δίωξη στη διευθύντρια του σχολείου για παραμέληση ανηλίκου

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών στην οδό Λεμεσού στα Κάτω Πατήσια την Τρίτη, όταν ένα κοριτσάκι 4 ετών διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών και βγήκε μόνο του στη λεωφόρο Αχαρνών, διανύοντας απόσταση περίπου 500 μέτρων.

Η μητέρα του παιδιού που περίμενε να σχολάσει ώστε να παραλάβει το παιδί της, φέρεται να διαπίστωσε ότι τελικά είχε βγει από άλλη έξοδο. Έντρομη, κάλεσε τις αρχές που έσπευσαν στο σχολείο και συνέλαβαν τη διευθύντρια για παραμέληση εποπτείας.

Λίγη ώρα αργότερα η 4χρονη βρέθηκε, ευτυχώς καλά στην υγεία της, καθώς την είδε μία γυναίκα να περπατάει μόνη της και την παρέδωσε στην αστυνομία.

Έπειτα από το περιστατικό, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου. 

