Μαθήτρια 4 ετών έφυγε από νηπιαγωγείο και βάδιζε στην Αχαρνών

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών στην οδό Λεμεσού στα Κάτω Πατήσια την Τρίτη, όταν ένα κοριτσάκι 4 ετών διέφυγε της προσοχής των εκπαιδευτικών και βγήκε μόνο του στη λεωφόρο Αχαρνών, διανύοντας απόσταση περίπου 500 μέτρων.
Η μητέρα του παιδιού που περίμενε να σχολάσει ώστε να παραλάβει το παιδί της, φέρεται να διαπίστωσε ότι τελικά είχε βγει από άλλη έξοδο. Έντρομη, κάλεσε τις αρχές που έσπευσαν στο σχολείο και συνέλαβαν τη διευθύντρια για παραμέληση εποπτείας.
Λίγη ώρα αργότερα η 4χρονη βρέθηκε, ευτυχώς καλά στην υγεία της, καθώς την είδε μία γυναίκα να περπατάει μόνη της και την παρέδωσε στην αστυνομία.
Έπειτα από το περιστατικό, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της διευθύντριας του νηπιαγωγείου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας