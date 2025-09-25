Το ΕΜΠ απέκλεισε το Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) να αποκλείσει το Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Σ.ΕΡ.Ε.Τ.Ε.) από τη φετινή διοργάνωση της «Βραδιάς του Ερευνητή». Το Σωματείο καταγγέλλει συντονισμένη προσπάθεια φίμωσης της συνδικαλιστικής του δράσης και στοχοποίησης των μελών του από την Πρυτανεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σ.ΕΡ.Ε.Τ.Ε., το Σωματείο είχε καταθέσει αίτηση συμμετοχής στην αυριανή διοργάνωση, με σκοπό να ενημερώσει εργαζόμενους και επισκέπτες για τις συνθήκες εργασίας στον χώρο της έρευνας και της διδασκαλίας, καθώς και για τις διεκδικήσεις του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, προγραμμάτιζε να ανοίξει συζήτηση και για τη στροφή σειράς ερευνητικών προγραμμάτων προς πολεμικές και κατασταλτικές εφαρμογές. Όπως αναφέρεται, τουλάχιστον 21 έργα αφορούν συνεργασίες με Ισραηλινούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η κρατική αμυντική βιομηχανία IAI, η οποία ελέγχει την Intracom Defence.

Αρχικά, το Σωματείο είχε λάβει προφορική έγκριση για συμμετοχή, ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες ενημερώθηκε ότι το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ απέρριψε το αίτημά του, χωρίς να παραθέσει αιτιολογία. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Σ.ΕΡ.Ε.Τ.Ε., επιβεβαιώνει τη στοχοποίηση του Σωματείου από τον πρύτανη του ΕΜΠ, κ. Ανδρέα Χατζηγεωργίου, ο οποίος, όπως καταγγέλλεται, έχει κινηθεί νομικά κατά μελών του λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης.

Το Σωματείο τονίζει ότι η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη συμμετοχή του παραρτήματός του στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αποδεικνύοντας ότι ο αποκλεισμός στο ΕΜΠ δεν ήταν τυπικής, αλλά πολιτικής φύσης. «Δεν θα δεχτούμε οποιαδήποτε φίμωση της συνδικαλιστικής-πολιτικής δράσης μέσα στους χώρους εργασίας μας», αναφέρει χαρακτηριστικά στην καταγγελία του.

Παράλληλα, το Σ.ΕΡ.Ε.Τ.Ε. στρέφει τα βέλη του κατά της ίδιας της συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης, σημειώνοντας ότι δεν εκπροσωπεί τις χιλιάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές και εργαζόμενους του ΕΜΠ, ενώ ανάμεσα στα μη εκλεγμένα μέλη του συγκαταλέγονται υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εταιρειών, όπως η Ολυμπία Οδός και η ΑΚΤΩΡ.

Παρά τον αποκλεισμό, το Σωματείο δηλώνει αποφασισμένο να παραστεί στη «Βραδιά του Ερευνητή» με δικό του τρόπο, ώστε να ενημερώσει τους συναδέλφους και τους επισκέπτες για «τα φλέγοντα ζητήματα της έρευνας και την εκδικητική στάση της Πρυτανείας». Την ίδια ώρα, καλεί τους φοιτητικούς συλλόγους και τα Σωματεία εργαζομένων του ΕΜΠ να σταθούν στο πλευρό του, υπερασπίζοντας συλλογικά το δικαίωμα στην ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική έκφραση μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, «βάζοντας φρένο στις αυταρχικές πρακτικές κυβέρνησης και πρυτανικών αρχών»

«Δεν είναι δυνατό να γίνεται «Βραδιά του Ερευνητή» χωρίς να μπορούν να εκφραστούν οι ερευνητές. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια κατρακύλα αυταρχισμού και στοχοποίησης - του Σωματείου μας (που έχει κάνει πολλές προσπάθειες να συνομιλήσει με τις αρχές του ΕΜΠ για τα καθημερινά και πολύ υλικά προβλήματα των ερευνητών), αλλά και κάθε συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης εν τέλει. Είδαμε και πώς φέρθηκε η διοίκηση στους διοικητικούς υπαλλήλους και τις καθαρίστριες που κάνουν αγώνες. Όπως έχει δείξει και στο παρελθόν, η πρυτανική αρχή φοβάται κάθε κριτική. Ξεχνάμε καμιά φορά δυο πράγματα. Το ένα είναι ότι και οι ερευνητές είναι εργαζόμενοι: έχουν δικαιώματα, θέλουν μισθό, κανονικά ωράρια, συνδικαλίζονται. Το άλλο είναι ότι και η έρευνα δεν είναι "no politica". Ειδικά σε καιρούς γενοκτονίας», δήλωσε στο efsyn.gr μέλος του σωματείου.