Τι θα κάναμε χωρίς τους ιδιώτες;

Για την Παιδεία, ό,τι προαιρείσθε. Και για ό,τι περισσότερο, «ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ». Αυτό ήταν το μήνυμα του πρωθυπουργού, χθες, κατά την πανηγυρική επίσκεψή του σε δύο Ωνάσεια σχολεία. Μήνυμα με νόημα και γεμάτο προσδοκίες προς όλους όσοι είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τα χρέη και τα καθήκοντα της πολιτείας στον χώρο της εκπαίδευσης. Στα δύο σχολεία του Περιστερίου που υιοθετήθηκαν από το Ιδρυμα Ωνάση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έμπλεος ενθουσιασμού και ευγνωμοσύνης, ευχαρίστησε τον κ. Παπαδημητρίου και ανέκραξε: «Είναι σχολεία τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή!».

Εμφανώς συνεπαρμένος από το θέαμα, ο πρωθυπουργός έψαλε ύμνους χαράς για την ιδιωτική πρωτοβουλία στη δημόσια εκπαίδευση και κυρίως για το θαύμα της αναδοχής (και) στα ελληνικά σχολεία.

Ηταν, πράγματι, από τις λίγες φορές που δεν χρειάστηκε να κρύψει τίποτα:

● «Οταν για πρώτη φορά ο κ. Παπαδημητρίου μού παρουσίασε αυτή την ιδέα, πρέπει να σας πω ότι πραγματικά ενθουσιάστηκα, διότι είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά του Ιδρύματος Ωνάση στη δημόσια Παιδεία».

– Πώς να πει όχι σε τέτοια ανέλπιστη «συνεισφορά»;

● «Ο σκοπός είναι σε πρώτη φάση να έχουμε 22 τέτοια σχολεία, όπως βλέπετε πλήρως ανακατασκευασμένα, με καινούργια γήπεδα, καινούργια κουφώματα, καινούργιες τουαλέτες, καινούργιο εξοπλισμό».

– Εβλεπε ένα θαύμα συντελούμενο μπροστά στα μάτια του.

● «Αλλά τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία είναι κάτι παραπάνω από ένα ωραίο κτίριο. Συμπεριλαμβάνουν σημαντικά προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών, χρήσης νέων τεχνολογιών. Εγώ χάρηκα πραγματικά γιατί στις τάξεις που επισκέφθηκα είδα παντού διαδραστικούς πίνακες σε λειτουργία».

– Διαδραστικοί πίνακες σε λειτουργία! Πώς να συγκρατηθεί;

● «Είναι σχολεία τα οποία θα είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωστή και χρηστή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι ένα πραγματικό εργαλείο και για τα παιδιά μας και για τους καθηγητές μας».

– Βέβαια, δεν είναι για όλα τα «παιδιά μας» ούτε για όλους τους «καθηγητές μας». Είναι μόνο για τα τυχερά παιδιά του αναδόχου κ. Παπαδημητρίου. Αλλά, πάνω στη μέθη της χαράς εύκολα ξεφεύγει κανείς.

● «Είναι σχολεία τα οποία θα προσφέρουν συμπληρωματικές δράσεις, ομίλους, άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα, για την υπουργό Παιδείας, για όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, είναι όταν βλέπουμε χαμογελαστά πρόσωπα, χαμογελαστά παιδιά, χαμογελαστούς καθηγητές και καθηγήτριες, που πραγματικά αγκαλιάζουν αυτή τη μεγάλη σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, η οποία οδήγησε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα».

– Σ’ αυτό το σημείο, η συναισθηματική φόρτιση ξεχείλιζε. Ζούσε το αποκορύφωμα του πολιτικού του οράματος. Να απαλλαγεί από τα ακριβά δημόσια αγαθά.

EUROKINISSI

● «Να ευχηθώ, λοιπόν, καλή αρχή. Να πω ότι η κυβέρνησή μας θα εξακολουθεί να επενδύει συστηματικά στη δημόσια Παιδεία και εύχομαι τα διδάγματα και τα μαθήματα τα οποία θα αντλήσουμε από τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία να μπορέσουμε, κυρία υπουργέ, να τα μεταλαμπαδεύσουμε στη συνέχεια σε όλη την εκπαίδευση».

– Πόσο πιο ειλικρινής; Τα 22 σχολεία είναι τόσο λίγα. Και οι άλλοι χορηγοί έκαναν κάτι ψιλομερεμέτια σε μερικές σκόρπιες μονάδες. Χρειάζονται πολλές γεμάτες τσέπες. Και το λαθάκι που έκανε ήταν λόγω της ημέρας. Μίλησε για «μεταλαμπάδευση διδαγμάτων», αντί να πει ευθέως και ευθαρσώς για ευρεία και ταχεία ανάπτυξη του προγράμματος υιοθεσίας δημόσιων σχολείων. Δεν μπορούσε να στενοχωρήσει μαθητές και οικογένειες μιλώντας για ορφανά σχολεία, εγκαταλελειμμένα από την πολιτειακή οικογένεια η οποία προτιμά ν’ ασχολείται με την «ασφάλεια» και τη «σταθερότητα» σε άλλους χώρους, κρισιμότερους από τα σχολεία μιας χώρας. Κατά την άποψή του και κατά τα σχέδιά του, φυσικά.

Με άλλα λόγια, ήταν μια λαμπρή μέρα για τον πρωθυπουργό. Θα μπορούσε να ήταν και για τη δημόσια εκπαίδευση. Δεν είναι κακό να υπάρχουν Ωνάσεια σχολεία. Είναι κακό να μένουν πίσω τα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Και μαζί τους τα παιδιά που θα τύχει να είναι μαθητές τους.

