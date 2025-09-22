«Άφαντα» τα λεωφορεία στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών επί δύο εβδομάδες

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σήμερα που γράφεται αυτή η καταγγελία ο μήνας έχει 22 Σεπτέμβρη και ακόμα δύο δρομολόγια μεταφοράς των παιδιών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών δεν είναι σε λειτουργία, αφήνοντας ένα μεγάλο εύρος περιοχών (Ηλιούπολη, Δάφνη, Υμηττός, Βύρωνας, Παγκράτι, Καισαριανή κ.ά) ακάλυπτο. Με την αρχική ενημέρωση αναμέναμε ότι το ταξιδιωτικό γραφείο θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του στις 12/9, μετά ο πράκτορας μας έστειλε έναρξη και στάσεις για 15/9, στη συνέχεια μας έστειλε έναρξη και άλλες στάσεις για 17/9, ακολούθως μας διαβεβαίωσε ότι θα αρχίσουν τα δρομολόγια στις 22/9 και με τελευταία χθεσινή (Κυριακάτικη) ενημέρωση μέσω email ότι υπολογίζει, πιθανά, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια την επόμενη εβδομάδα και να κάνουμε υπομονή. Καλό Οκτώβρη! Κάποιοι γονείς σήμερα περίμεναν με τα παιδιά τους στη στάση, ένα λεωφορείο που δεν ήρθε ποτέ!

Από πλευράς μας, ήδη από το καλοκαίρι είχαν γίνει αρκετές συναντήσεις που αφορούσαν τη μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο.

1. Μαζί με τους Συλλόγους Γονέων των υπόλοιπων Καλλιτεχνικών Σχολείων είχε ζητηθεί η άρση των χιλιομετρικών αποστάσεων και η εξίσωση του θεσμικού πλαισίου με εκείνο που αφορά τα Μουσικά Σχολεία, κάτι που για άλλη μια φορά δεν εισακούστηκε . Ωστόσο, ελπίζαμε ότι τουλάχιστον θα γλιτώσουμε την ανεπάρκεια οργάνωσης για την ήδη θεσμοθετημένη κάλυψη δρομολογίων.

2. Πραγματοποιήθηκαν διαρκείς συνομιλίες με την κ. Ρέτσου στην Περιφέρεια Αττικής, καθώς και με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, κ. Πρεζεράκου, για την έγκαιρη έναρξη των δρομολογίων και τον ορθολογικό σχεδιασμό τους . Τελικά, ο διαγωνισμός έγινε για άλλη μια φορά τελευταία στιγμή, λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα από τους αρμόδιους αποδεικνύει ότι καθόλου δεν τους ενδιαφέρει η ταλαιπωρία γονιών και παιδιών.

Ειδικότερα για τα δύο δρομολόγια που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, ήδη πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπήρξαν εκ μέρους μας πολλές προσπάθειες συνεννόησης με το ταξιδιωτικό γραφείο που τα έχει αναλάβει χωρίς, δυστυχώς, ανταπόκριση εκ μέρους του ούτε στις προσπάθειές μας για συνεννόηση, αλλά ούτε και στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Αν και οι Σύλλογοι Γονέων πουθενά δεν εμπλέκονται στο τυπικό της διαδικασίας, φτάσαμε να επικοινωνούμε ακόμα και τα Σαββατοκύριακα με το τουριστικό γραφείο και την Περιφέρεια, αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου επί της ουσίας αδιαφορία και εν τέλει απροθυμία έγκαιρης παρέμβασης και έναρξης των δρομολογίων.

Θεωρούμε δε απαράδεκτη την απάντηση του τουριστικού γραφείου που χρησιμοποιεί ως αιτιολογία καθυστέρησης την προτεραιοποίηση των δρομολογίων σχολείων ειδικής αγωγής, σε μια προσπάθεια προφανώς να κάνει επίκληση στο συναίσθημα. Τέτοιου είδους χειριστικές συμπεριφορές είναι απαράδεκτες, κατηγοριοποιούν τους μαθητές και τις μαθήτριες τη στιγμή που ΟΛΑ τα παιδιά και ΟΛΑ τα σχολεία θα έπρεπε να έχουν εξαρχής ό,τι δικαιούνται και εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών/τριών τους.

Είμαστε ένα υπερτοπικό σχολείο με αρκετούς/ες μαθητές/τριες που διανύουν αποστάσεις άνω των 3 χλμ προς και από το σχολείο. Τα παιδιά συγκεκριμένων περιοχών αυτή τη στιγμή δεν έχουν τρόπο πρόσβασης στο σχολείο! Η μεταφορά τους με ευθύνη του οικογενειακού περιβάλλοντός τους σημαίνει τρομερή διατάραξη του οικογενειακού προγραμματισμού είτε αυτό αφορά τα ωράρια εργασίας των γονιών είτε ακόμα και την οικονομική τους επιβάρυνση, ενώ δεν αποκλείεται να γεννώνται και ζητήματα ασφάλειας. Την ευθύνη για την όλη κατάσταση και ό,τι προκύψει τη φέρει η Περιφέρεια Αττικής.

Αυτή η τραγική κατάσταση πρέπει να λάβει τέλος τώρα!

Ο Περιφερειάρχης και οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής οφείλουν να βρουν άμεσα λύση, είναι υποχρέωσή τους. Διαφορετικά, θα μας βρουν στο γραφείο τους!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

[email protected]