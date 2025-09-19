Το υπουργείο Παιδείας τρολάρει: Εξισώνει τους φτωχούς με πολυεκατομμυριούχους ποδοσφαιριστές

Το παράδειγμα σε βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου για τον ορισμό της οικονομικής στενότητας που δείχνει ότι... πλούσιοι και φτωχοί υποφέρουν το ίδιο.

Φαίνεται ότι το υπουργείο Παιδείας έχει... βαλθεί να μπερδέψει τα μυαλά των μαθητών της Γ' Γυμνασίου, εξισώνοντας την οικονομική στενότητα που βιώνουν τα φτωχά στρώματα με τους... πολυεκατομμυριούχους.

Ήδη κυκλοφορεί το βιβλίο του νέου μαθήματος οικονομικού χαρακτήρα με τίτλο «Οικονομικά», το οποίο θα διδάσκεται στη Γ' Γυμνασίου για μία ώρα την εβδομάδα (και στη θέση της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στο β' τετράμηνο στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία). Φτάνοντας στην σελ. 11 το βιβλίο που χρησιμοποιείται ήδη στα λύκεια της Κύπρου, αναφέρεται στη στενότητα με ένα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα.

Το βιβλίο θέτει το ζήτημα της στενότητας, η οποία θεωρείται ως μια θεμελιώδης οικονομική αρχή η οποία σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα των πόρων. Καθώς απευθύνεται σε παιδιά της γ' γυμνασίου θα περίμενε κανείς να εξηγήσει τη στενότητα όπως είναι με έναν περισσότερο κατανοητό λόγο για αυτά. Όμως στο παράδειγμα που δίνει το βιβλίο, φαίνεται να εξισώνεται η αδυναμία ενός νοικοκυριού να καλύψει τα βασικά αγαθά με την αδυναμία ενός πλούσιου να κάνει δύο πράγματα ταυτόχρονα. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα.

«Η ανεπάρκεια των συντελεστών παραγωγής και κατ’ επέκταση των αγαθών και υπηρεσιών λέγεται Στενότητα. Τόσο οι φτωχοί όσο και οι πλούσιοι αντιμετωπίζουν στενότητα. Οικογένειες και με τους δύο γονείς άνεργους για μεγάλο χρονικό διάστημα, στερούνται βασικών αγαθών όπως τροφής, ρουχισμού, συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ. διότι οι γονείς δεν έχουν τα απαιτούμενα χρήματα για να τα εξασφαλίσουν. Ακόμα, όμως και πολυεκατομμυριούχοι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν όλες τους τις ανάγκες. Ο πολυεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής θέλει να περάσει το Σαββατοκύριακό του παίζοντας ποδόσφαιρο και γυρίζοντας διαφημιστικό φιλμάκι, αλλά δεν μπορεί να κάνει και τα δύο ταυτόχρονα», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω απόσπασμα.

Το επίμαχο απόσπασμα για το ζήτημα της στενότητας. | efsyn.gr

Με άλλα λόγια, το βιβλίο περνάει στους μαθητές την πεποίθηση ότι είναι το ίδιο ένας έφηβος μαθητής να βλέπει λυπημένους τους γονείς του επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς και το φαγητό της οικογένειας και ένας δισεκατομμυριούχους να μη μπορεί να κάνει πράγματα επειδή ο χρόνος που διαθέτει πηγαίνει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Για να καταλάβει κανείς το παιδαριώδες λάθος των συγγραφέων, ο ορισμός του βιβλίου για τη στενότητα έχει ως εξής: «Η ανεπάρκεια των συντελεστών παραγωγής και των αγαθών και υπηρεσιών για να ικανοποιηθούν πλήρως όλες οι ανάγκες των ανθρώπων».