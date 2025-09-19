Ένωση Κολλεγίων: Η κυβέρνηση ομολόγησε την εμπλοκή ιδιωτών στην ίδρυση Πανεπιστημίων

Με τη προχθεσινή δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Νίκου Παπαϊωάννου στη Βουλή, για πρώτη φορά υπήρξε ομολογία, ότι τα χρήματα των παραβόλων και των εγγυητικών επιστολών για την αδειοδότηση των Μη Κρατικών Πανεπιστημίων, ΔΕΝ καταβλήθηκαν από τα μητρικά ιδρύματα του εξωτερικού «ως όφειλαν» και όπως είχε εγγράφως διαβεβαιωθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας με το σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ της Υπουργού Παιδείας στη δίκη της 11ης Απριλίου 2025.

Από ποιον λοιπόν καταβλήθηκαν; Ο Υφυπουργός αποκάλυψε ότι τα ποσά για τα παράβολα «κατατέθηκαν από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τα υπό ίδρυση τοπικά ΝΠΠΕ». Δηλαδή από ΙΔΙΩΤΕΣ!

Φυσικά, αγνώστου πατρός παραμένουν οι εγγυητικές επιστολές. Καθώς ο κ. Υφυπουργός δεν έδωσε ουδεμία απάντηση για την προέλευση αυτών.

Η παραδοχή όμως αυτή, επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μας ότι επιχειρείται ακόμα και τώρα παράκαμψη του Άρθρου 16, που όπως δήλωσε και ο κ. Υφυπουργός είναι ενεργό και ρητά απαγορεύει την εμπλοκή ιδιωτών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δεδομένου ότι:

Στις 11 Απριλίου στην δίκη για τον νόμο 5094/24, προκειμένου να αποφανθεί θετικά το ΣτΕ, ενυπόγραφα δηλώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι «αυτοί που διαμαρτύρονται για τις «αυστηρές προϋποθέσεις» (εγγυητική επιστολή, μη κερδοσκοπική φύση, υψηλό παράβολο κ.λπ.), λησμονούν ότι ο ίδιος ο Ν. 5094/2024 (άρθρα 138-139) καθιστά υπόχρεο για την καταβολή αυτών το μητρικό ίδρυμα αλλοδαπής και όχι ένα ημεδαπό κολλέγιο.

Τώρα όμως που δόθηκαν οι τέσσερις άδειες ΝΠΠΕ, ο υφυπουργός Παιδείας ομολογεί ότι τα χρήματα δόθηκαν από Ιδιώτες.

Ακόμα αποκρύπτονται τα σχετικά έγγραφα παραβόλων και εγγυητικών, μολονότι έχουν ζητηθεί από τον Μάιο 2025 με αλλεπάλληλες αιτήσεις κομμάτων και φορέων. Αντ’ αυτού, το Υπουργείο δημοσιοποίησε τους σειριακούς αριθμούς των εγγράφων, αποκρύπτοντας όμως τα ίδια τα έγγραφα και φυσικά τα ονόματα των προσώπων που έχουν καταθέσει τα χρήματα.

Η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων, έχοντας αποδεδειγμένα κάθε έννομο συμφέρον, κινείται ήδη προς όλες τις νόμιμες κατευθύνσεις, προκειμένου να βγουν στο φως της δημοσιότητας όλα τα σχετικά έγγραφα και των τεσσάρων εγκεκριμένων αιτήσεων που εδώ και μήνες αποκρύπτονται κατά παράβαση του νόμου.