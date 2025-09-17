Και οι Έλληνες φοιτητές μέσω του «Students for Gaza» στο πλευρό των Παλαιστινίων

Είμαστε φοιτητές από όλη τη χώρα. Και αρνούμαστε να βλέπουμε με απάθεια τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας χωρίς να παίρνουμε θέση. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Δεν έχει κανείς αυτό το δικαίωμα.

Εδώ και δύο χρόνια, το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ προχωρά σε μια άνευ προηγουμένου εξόντωση του παλαιστινιακού λαού, μια οργανωμένη γενοκτονία σε live μετάδοση. Πάνω από 60,000 νεκροί. Αμέτρητοι βομβαρδισμοί και ισοπέδωση της Γάζας. Διαρκείς εποικισμοί στη Δυτική Όχθη και εκτοπισμός των παλαιστινίων. Χιλιάδες φυλακίσεις και βασανισμοί. Αυτή είναι η βάρβαρη, απάνθρωπη εικόνα που έχει δημιουργήσει το σιωνιστικό, δολοφονικό, τρομοκρατικό κράτος του Ισραήλ. Το ίδιο κράτος που μέσα σε λίγες ημέρες έχει βομβαρδίσει πάνω από 7 κράτη, με τελευταίο το Κατάρ και την Τυνησία, όπου βρισκόταν ο Παγκόσμιος Στόλος της Αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla.

Η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού δεν ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια. Εξελίσσεται εδώ και πάνω από 70 χρόνια. Δεκαετίες εποικισμών, βομβαρδισμών, δολοφονιών, εκτοπισμού των παλαιστινίων. Οι οποίοι, όμως, αντιστάθηκαν ηρωικά όλα αυτά τα χρόνια και το ίδιο κάνουν μέχρι και τώρα. Η παλαιστινιακή αντίσταση συνεχίζεται παρά τις αντίξοες, απάνθρωπες συνθήκες δίνοντας έμπνευση στους λαούς όλου του κόσμου, δίνοντας μήνυμα ανυποχώρητου αγώνα για τη ζωή και την αξιοπρέπεια.

Το Ισραήλ δεν είναι μόνο του. Έχει συμμάχους. Έχει συνενόχους. Και αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, που στα αιματοβαμμένα εδάφη της Παλαιστίνης βλέπουν χώρους για επενδύσεις και ευκαιρία να επιταχύνουν τα σχέδια τους για μια νέα Μέση Ανατολή . Είναι η ΕΕ, που όταν δεν δηλώνει υποκριτικά "προβληματισμένη", όχι μόνο χρηματοδοτεί το Ισραήλ, αλλά και το οπλίζει για να μπορεί να βομβαρδίζει σχολεία και νοσοκομεία. Είναι οι κυβερνήσεις, που στο όνομα του δικαιώματος του Ισραήλ στην "αυτοάμυνα", στηρίζουν έμπρακτα το Ισραήλ με κάθε τρόπο συναινώντας άμεσα στη γενοκτονία.

Είναι η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, που φιλοδοξούν να είναι ο πιο πιστός σύμμαχος του Ισραήλ και του καταζητούμενου δολοφόνου Νετανιάχου. Στο όνομα της "στρατηγικής συμμαχίας" το ελληνικό κράτος συνεργάζεται πολιτικά, στρατιωτικά, οικονομικά, ερευνητικά με το Ισραήλ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η εξαγορά της ΕΛΒΟ από ισραηλινά funds, και η αεροπορική βάση 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα, όπου έχει στρατοπεδεύσει η ισραηλινή πολεμική εταιρεία Elbit Systems.

Ξέρουμε, πως δε λέμε κάτι πρωτότυπο. Το προσωπείο του Ισραήλ και των συμμάχων του έχει πέσει πια για τα καλά. Αυτό που μένει τώρα, είναι εμείς να κάνουμε το καθήκον μας σαν φοιτητές, σαν νέοι, σαν εργαζόμενοι, σαν άνθρωποι που έχουμε κάθε λόγο να αγωνιστούμε για έναν άλλο, δίκαιο, ελεύθερο κόσμο.

Σπουδάζουμε, γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση και η επιστήμη μπορούν να κάνουν αυτόν τον κόσμο καλύτερο, μπορούν να συμβάλλουν στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε τα πανεπιστήμια μας, τα πανεπιστήμια που ζούμε, σπουδάζουμε και εργαζόμαστε να είναι συνένοχα στη γενοκτονία. Δεν αποδεχόμαστε οποιαδήποτε συνεργασία των ελληνικών ΑΕΙ με ισραηλινά πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Δεκάδες ερευνητικά προγράμματα, δεκάδες projects διεξάγονται αυτή τη στιγμή με εκείνους οι οποίοι ονειρεύονται μια επιστήμη που θα μελετάει την ακρίβεια με την οποία θα πέφτουν πύραυλοι σε πόλεις και πόσο αποτελεσματικά η Τεχνητή Νοημοσύνη θα υποστηρίζει απαρτχάιντ του 21ου αιώνα.

Εμπνεόμαστε από την παγκόσμια φοιτητική ιντιφάντα και τις καταλήψεις σε πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης. Πιάνουμε το νήμα από τους φοιτητές της Ιταλίας, και δίνουμε αμέριστη συμπαράσταση στο Global Sumud Flotilla και υπόσχεση ανυποχώρητου αγώνα σε περίπτωση που το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του μπλοκάρουν το στόλο.

Οι φοιτητές/ριες/α είμαστε με την Παλαιστίνη και την ηρωική αντίσταση του παλαιστινιακού λαού. Μαζί με τους εργαζόμενους. Χωρίς ναι μεν-αλλά. Χωρίς αστερίσκους. Ολόψυχα. Μέχρι τη νικη. Μέχρι να υπάρξει μια ανεξάρτητη, ελεύθερη Παλαιστίνη!

Ήρθε η ώρα οι σχολές μας να μυρίσουν ελευθερία, να μυρίσουν κάτι από το μέλλον!

Να μυρίσουν Παλαιστίνη!