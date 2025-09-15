Παρέμβαση στην «Εφ.Συν.» της Ανοιχτής συνέλευσης ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και την καταστολή στα πανεπιστήμια

Οι πανεπιστημιακοί χώροι δεν ανήκουν στο κεφάλαιο και στην εξουσία - αποτελούν τμήμα των κοινωνικών αγώνων και της αντίστασης ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης Από τις απαρχές της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα, οι χώροι του πανεπιστημίου αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα σημεία κοινωνικοποίησης, πολιτικοποίησης και αντίστασης απέναντι στην κρατική καταστολή. Αμέτρητοι κοινωνικοί αγώνες βρήκαν επιστέγασμα στους πανεπιστημιακούς χώρους, οι οποίοι συνδέθηκαν με την αντιστασιακή παρακαταθήκη του Πολυτεχνείου του '73 και την αδιάκοπη συγκρότηση πολιτικών αντιστάσεων μέχρι σήμερα.

Εκατοντάδες οι διεκδικήσεις, οι καταλήψεις, οι κινητοποιήσεις, οι συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής που έλαβαν χώρο στα πανεπιστήμια και συγκρότησαν ένα μωσαϊκό αντίστασης απέναντι στα σχέδια του κράτους & του κεφαλαίου. Μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, το κράτος διαχρονικά επιτίθεται σε όσες/ους/α αγωνίζονται μέσα στο πανεπιστήμιο είτε έχουν φοιτητική ιδιότητα είτε αποτελούν κομμάτι των χρηστών του πανεπιστημιακού χώρου. Μέσω των νόμων της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης το κράτος επιχειρεί να αλλοιώσει το παραπάνω νήμα κοινωνικών αντιστάσεων και να μετατρέψει το πανεπιστήμιο σε ένα αποστειρωμένο, απολίτικο και αστυνομοκρατούμενο χώρο συμβατό μόνο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια, η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση βρίσκεται σε μια εντελώς επιθετική τροχιά. Καταργήθηκε το φοιτητικό άσυλο, νομιμοποιήθηκαν οι εισβολές & οι επιχειρήσεις των μπάτσων, εκκενώθηκαν καταλήψεις, στέκια, αυτοδιαχειριζόμενα κυλικεία και κοινωνικοί χώροι, τέθηκε σε ισχύ η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό εκατοντάδων χιλιάδων μαθητών από τα πανεπιστήμια και το κλείσιμο δεκάδων σχολών), θεσμοποιήθηκαν πειθαρχικές ποινές για να κατασταλούν οι πολιτικές διεκδικήσεις, άνοιξε ο δρόμος για την απρόσκοπτη ιδιωτικοποίηση παροχών του πανεπιστημίου, την ανάθεσή τους σε εργολάβους, την εισβολή του κεφαλαίου της βιομηχανίας του πολέμου σε ερευνητικά προγράμματα και άλλα πολλά. Αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης αποτελεί η ψήφιση νομοσχεδίου "ενίσχυση της ασφάλειας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα" τον Ιούλιο 2025. Το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων, την υποχρεωτικότητα στην εφαρμογή των πειθαρχικών ποινών που είχαν ήδη ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια οι οποίες ξεκινούν από απαγόρευση συμμετοχής σε εξετάσεις, αναστολή φοιτητικής ιδιότητας, οριστική διαγραφή και φτάνουν πλέον μέχρι την πολύμηνη ή πολυετή φυλάκιση.

Πιο συγκεκριμένα:

το άρθρο 82 του νομοσχεδίου, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών, σε κάθε ομάδα ή άτομο που παρακινεί μέσω δημόσιας ή διαδικτυακής ανακοίνωσης "σε βία ή στοχοποίηση ακαδημαϊκών μελών ή ιδρυμάτων". Ένα τέτοιο άρθρο είναι εμφανές ότι τοποθετήθηκε στο νέο νομοσχέδιο για να ερμηνεύεται κατά το δοκούν και να στοχοποιεί οποιαδήποτε κινητοποίηση, οποιοδήποτε πολιτικό κάλεσμα το οποίο ασκεί κριτική στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, την καταστολή, φασιστικές, ρατσιστικές και σιωνιστικές πρακτικές και ρητορικές που αναπαράγονται εντός του.

ειδικές διατάξεις του νέου νομοσχεδίου θέτουν σε ισχύ το αδίκημα της διατάραξης υπηρεσίας τόσο για μαθητές όσο και για φοιτητές, σύμφωνα με τις οποίες οι "ύβρεις" είναι αρκετές ώστε να τιμωρηθεί κανείς με ένα έως δύο χρόνια φυλάκισης και χρηματική ποινή.

οι αφισοκολλήσεις, τα συνθήματα σε τοίχους και η ελεύθερη έκφραση σε αυτούς τιμωρείται με χρηματικές ποινές, οι οποίες θα επιβάλλονται ως πρόστιμο στην φορολογική δήλωση του κατηγορουμένου.

για αυτά και άλλα πολλά, προβλέπεται η δημιουργία ειδικής πλατφόρμας πειθαρχικών, στην οποία θα ενημερώνονται οι "αρμόδιοι" για την πορεία της πειθαρχικής ποινής, την ίδια στιγμή που η δημιουργία υποδομών σε πανεπιστήμια που κυριολεκτικά είτε καταρρέουν είτε έχουν σοβαρές ελλείψεις υποδομών όλο και απομακρύνεται από την πραγματικότητα.

τα άτομα τα οποία υποβάλλονται για τον οποιοδήποτε λόγο σε πειθαρχική δίωξη χωρίς καταληκτική ποινή, ταυτόχρονα αποκόβονται από την οποιαδήποτε πρόσβαση στις φοιτητικές παροχές όπως βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, εστίες κτλπ.

τέλος, σε συνέχιση των προηγούμενων νόμων αναδιάρθρωσης, έτσι και αυτός θέτει αυστηρά και υποχρεωτικά την επιβολή των μέσων επιτήρησης (κάμερες, τουρνικέ κ.α.) στους δημόσιους χώρους των πανεπιστημίων - κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί στο Κάτω Πολυτεχνείο και στην Πολυτεχνειούπολη-, αυξάνει τις δαπάνες στις "Μονάδες προστασίας των πανεπιστημίων", ενώ απειλεί με πρόστιμα και πειθαρχικές ποινές ακόμα και τα ίδια τα πανεπιστήμια τα οποία δεν συμμορφώνονται με το γράμμα του νόμου.

Το αφήγημα των ακαδημαϊκών ελευθεριών και του δημοκρατικού πανεπιστημίου καταρρέει, τόσο από όλες τις παραπάνω και τις περισσότερες διατάξεις του νόμου που αποτελούν ταφόπλακα για την πολιτική δράση, τις ελευθερίες και το αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια, αλλά και με τη χροιά του ίδιου του νομοσχεδίου, το οποίο δεν αναγνωρίζει καν το τεκμήριο της αθωότητας. Με το νέο νομοσχέδιο, μόνο οι κατηγορίες -όσο αίολες και εάν είναι- για κάτι από τα παραπάνω ή η επιβολή περιοριστικών όρων από εισαγγελέα για απαγόρευση εισόδου σε πανεπιστημιακό χώρο, είναι αρκετά δεδομένα ώστε το κατηγορούμενο άτομο να τεθεί είτε σε πειθαρχική διαδικασία, είτε σε αναστολή φοιτητικής ιδιότητας, είτε σε οριστική διαγραφή. Μάλιστα, εάν παρέλθει κάποιο διάστημα και δεν έχει κινηθεί κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, δίνεται το δικαίωμα στον ίδιο τον υπουργό παιδείας να διαγράψει κατηγορούμενο φοιτητή/τρια χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση.

Σε μια ιστορική συνθήκη όπου το επιχειρηματικό ελληνικό πανεπιστήμιο της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης βαθαίνει τις συνεργασίες του με την πολεμική βιομηχανία και ειδικά με εκείνη του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, περιεχομένων προγραμμάτων σπουδών & εκδηλώσεων, επιχειρεί να φιμώσει οποιαδήποτε κριτική στρέφεται εναντίον του, να την παρουσιάσει ως "ύβρις" απέναντι στην υπόληψη του ιδρύματος και ετοιμάζεται να διαγράψει και να στείλει στη φυλακή οποιοδήποτε αντιστέκεται ή απλώς κινείται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από την κυρίαρχη. Αυτό αντανακλά την γενικότερη πολιτική συγκυρία του ελληνικού κράτους το οποίο βρίσκεται σε μια αδιάκοπη στροφή προς τον αυταρχισμό, καταστέλλοντας συνδικαλιστικούς αγώνες, απεργίες, πορείες, ψηφίζοντας έναν νέο ποινικό κώδικα τον προηγούμενο χρόνο, ο οποίος αντίστοιχα αυστηροποιεί ποινές και αφήνει ακόμα πιο ελαστικά τα περιθώρια ώστε η δικαστική εξουσία να στέλνει κόσμο στις φυλακές σωρηδόν. Η πολεμική αυτή στρατηγική του ελληνικού κράτους απέναντι στην κοινωνική βάση δεν προκύπτει εν κενώ.

Το ελληνικό κράτος και οι θεσμοί του συνολικά επιχειρούν μέσω της καταστολής και του νέου ποινικού κώδικα να προστατεύσουν τις πολιτικές και οικονομικές ελίτ από την κριτική και τους αγώνες ενάντια στην εξουσία τους, σε μια περίοδο που η ασυδοσία της κυρίαρχης τάξης κορυφώνει την κρατική & καπιταλιστική της βία, αναβαθμίζοντας διαρκώς το νομικό της οπλοστάσιο, προχωρώντας στη διάλυση όλων των δημόσιων παροχών, όπως αυτός της υγείας, και στην μετέπειτα ιδιωτικοποίηση αυτών, δολοφονώντας σχεδόν καθημερινά ανθρώπους σε σύνορα, φυλακές, κέντρα κράτησης, τρένα, νοσοκομεία, εργασιακούς χώρους και συμμετέχοντας ενεργά σε πολεμικά μέτωπα όπως και στη γενοκτονία των Παλαιστινίων, καθώς η Ελλάδα συμπράττει ενεργά και άμεσα με στρατιωτικές, εμπορικές-οικονομικές και πολιτικές συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Ως άτομα και συλλογικά σώματα που δραστηριοποιούμαστε πολιτικά και κοινωνικά στο πανεπιστήμιο, είτε ως φοιτήτ(ρι)ες, είτε ως χρήστες των πανεπιστημιακών χωρών, είναι χρέος μας να μεταφέρουμε το νήμα των αντιεξουσιαστικών και κοινωνικών αγώνων που άνθισαν μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους, στο σήμερα. Να υπερασπιστούμε συλλογικά τους χώρους και τις κοινότητες αγώνα που βρίσκονται μέσα σε αυτούς και να γίνουμε ανάχωμα απέναντι στα σχέδια επιχειρηματικοποίησης, αποστείρωσης και αποπολιτικοποίησης των χώρων μας. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν κανονικότητα οι πειθαρχικές διώξεις και οι διαγραφές που θα επιχειρήσουν να επιβάλουν οι διοικήσεις σε όσα αντιστέκονται στον αυταρχισμό. Οι πανεπιστημιακοί χώροι δεν ανήκουν στο κεφάλαιο και στην εξουσία. Αποτελούν τμήμα των κοινωνικών αγώνων και της αντίστασης ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεσης.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΣΟΥΣ, ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ - ΓΕΜΙΣΑΝ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ 10-100 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΥΛΟ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση και την καταστολή στα πανεπιστήμια