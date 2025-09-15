Διάψευση της διάψευσης της ΕΘΑΑΕ

Ψέμα στο ψέμα η αλήθεια χάνεται. Αν δεν είναι αυτοσκοπός για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την υπόθεση των «μη κρατικών πανεπιστημίων», τότε μπορεί να φταίει μόνο ο πανικός. Δεν εξηγούνται διαφορετικά τα συνεχιζόμενα ψεύδη για την πανεπιστημιοποίηση των κολεγίων. Δεν εξηγείται αλλιώς η αδικαιολόγητη απόφαση του ίδιου του προέδρου της ΕΘΑΑΕ (την περασμένη Παρασκευή) να εκδώσει ανακοίνωση με πλήθος ψεμάτων και ψευδολογημάτων προκειμένου να πείσει περί της νομιμότητας της αδειοδοτικής διαδικασίας, αλλά κυρίως να διαψεύσει την «Εφ.Συν.» για την αποκάλυψη των σχέσεων μεταξύ μελών των ελεγκτικών επιτροπών και των ελεγχόμενων κολεγίων. Κυρίως, δε, των δύο στη Θεσσαλονίκη τα οποία ο ίδιος έλεγξε και «ενέκρινε». Αρνείται και διαψεύδει (σχεδόν) τα πάντα χωρίς δισταγμό. Δεν ξέρει την αλήθεια ή δεν ξέρει ότι λέει ψέματα; Ο ψεύτης την αλήθεια δεν την πιστεύει, λένε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ, οι διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην αξιολόγηση επιλέχθηκαν τυχαία, το ίδιο και όταν συγκροτήθηκαν οι επιτροπές. Ετυχε, δηλαδή, να επιλεχθούν ως ελεγκτές άνθρωποι των κολεγίων. Και δεν είναι μόνο η κ. Παπαχαρίση στην οποία επέλεξε ο ίδιος να αναφερθεί εκτενώς. Να υποθέσουμε ότι τυχαία ήταν και η απόφαση να προεδρεύσει ο ίδιος στις δύο επιτροπές που ανέλαβαν τα δύο κολέγια της Θεσσαλονίκης. Το εντυπωσιακότερο όμως είναι ότι διαψεύδει ρητά και κατηγορηματικά τη σύνδεση της συγκεκριμένης καθηγήτριας με το «Ανατόλια». Είναι μόνο απόφοιτος, λέει, του Λυκείου του ομίλου «πριν από 35 χρόνια» και όχι απόφοιτος του κολεγίου, καθότι αυτό «ιδρύθηκε το 2009» και επίσης δεν είναι ούτε δωρήτρια του ιδρύματος.

Η «Εφ.Συν.» διαψεύδοντας τη διάψευση της ΕΘΑΑΕ αποκαλύπτει ακόμη περισσότερα στοιχεία για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που αποτελεί μόνο ένα μέρος του σκανδάλου της παραχώρησης άδειας στα κολέγια να γίνουν πανεπιστήμια. Ενα σκάνδαλο το οποίο, όπως εξελίσσεται παρασκηνιακά, βαθαίνει όλο και περισσότερο.

Για την ώρα απαντάμε στον κ. Μήτκα ο οποίος δημοσίευσε αναλυτικά όλο το βιογραφικό της καθηγήτριας κ. Παπαχαρίση.

● Κατά δήλωση του πρόεδρου της ΕΘΑΑΕ: Η κυρία Παπαχαρίση αποφοίτησε από το Λύκειο του «Ανατόλια» το 1991. […] Καθίσταται συνεπώς σαφές ότι το πέρασμά της ως μαθήτριας από το εν λόγω σχολείο δεν εμπίπτει σε κάποια απαγόρευση και δεν αποτελεί περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα και με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Αρχής. Δεν υπάρχει καμία εξάρτηση ή συγγένεια που δυνητικά θα μπορούσε να επηρεάσει την κρίση της εμπλεκόμενης και έμπειρης σε αξιολογήσεις ιδρυμάτων πανεπιστημιακού. Η αποφοίτηση από ένα σχολείο πριν από 35 χρόνια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και να συνιστά αρνητικό κριτήριο.

Επιβεβαιώνει ότι είναι απόφοιτος του Λυκείου

● Κατά δήλωση του προέδρου της ΕΘΑΑΕ: «Η κυρία Παπαχαρίση, δεν αποφοίτησε από το ACT (που ιδρύθηκε το 2009) και, όπως πληροφορηθήκαμε, δεν είναι δωρήτρια, όπως ανακριβώς αναφέρεται και αναπαράγεται σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Συμμετείχε, απλώς, σε πρωτοβουλίες των συμμαθητών της, που συνηθίζονται στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ενισχύοντας με μικρά ποσά το ταμείο υποτροφιών για τους μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου του Ανατόλια».

Απάντηση

● Σε ετήσια έκθεση του προέδρου του «Ανατόλια» (President’s Report) το 2008-2009 η εν λόγω κυρία αναφέρεται ως δωρήτρια του Ανατόλια και ακριβώς δίπλα στ’ όνομά της αναγράφεται η χρονιά αποφοίτησης τόσο από το Λύκειο (1991) όσο και από Κολέγιο – ACT (1993). Τον διαψεύδει το ίδιο το κολέγιο.

● Το «Ανατόλια», στην ιστοσελίδα του αλλά και στα επίσημα έγγραφά του, δεν κρύβει την ιστορία του. Το ACT λειτουργεί από το 1981, αρχικά με το όνομα «SBALA» και από το 2009 ως «ACT». Οπως αναφέρεται ακριβώς: «Το 1981 ιδρύθηκε η School of Business Administration and LiberalArts (SBALA), που προσέφερε διετές πρόγραμμα ανώτατης εκπαίδευσης στα αγγλικά. Το 1996 η SBALA μετονομάστηκε σε American College of Thessaloniki (ACT)». Τι να προσθέσουμε;

● Σε πολλές ετήσιες εκθέσεις, που φτάνουν στο 2018-2019 αλλά και στο 2023-2024, πρόσφατα δηλαδή, η απόφοιτος του κολεγίου συμπεριλαμβάνεται μόνιμα στους δωρητές της κατηγορίας ποσών που φτάνουν τις 2.500 ευρώ. (υπάρχουν μικρότερα, υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα). Και δεν υπάρχει αναφορά ότι αυτό το -όχι και τόσο μικρό- ποσό είναι προς ενίσχυση του ταμείου υποτρόφων. Σημειωτέον, είναι στη διάθεσή μας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία των αναφερομένων.

● Κατά τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ: Ολα τα μέλη των επιτροπών «υπέβαλαν σχετική δήλωση αποδοχής της προβλεπόμενης διαδικασίας της Αρχής και δήλωση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων με το υπό εξέταση μητρικό ίδρυμα ή υφιστάμενο συνεργαζόμενο κολλέγιο, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΘΑΑΕ. Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται ως μέρος του κανονιστικού πλαισίου κάθε είδους αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και αμεροληψίας των σχετικών διαδικασιών και περιέχει τα σχετικά με τις δεσμεύσεις των μελών των επιτροπών και πληροφορίες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων».

● Επιβεβαιώνεται ότι δεν εφαρμόστηκε ή αγνοήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας. Το ίδιο και η κείμενη νομοθεσία για τις Ανεξάρτητες Αρχές οι οποίες υπάγονται στους νόμους του κράτους, όπως ο νόμος 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) που για τα διοικητικά όργανα προβλέπει αποχή από κάθε διαδικασία λήψης απόφασης ή διατύπωσης γνώμης όταν υπάρχει ιδιαίτερος δεσμός ή σχέση με τους ενδιαφερόμενους. Η μη τήρηση των διατάξεων δεν είναι απλή παρατυπία, αλλά παράνομη ενέργεια.

Εκ του αποτελέσματος διαπιστώνεται ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας ή δεν τηρήθηκε ή δεν είναι σωστός ή υπερίσχυσε της νομοθεσίας. Καμία εκδοχή δεν καλύπτει τα ενεργούμενα.

Και μιας και μιλάμε για αλήθειες και ψέματα, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, είπε σε συνέντευξή του στο «Πρώτο Θέμα», μεταξύ άλλων, πως εγγυάται ο ίδιος προσωπικά ότι κρίσιμα στοιχεία όπως εγγυητικές (ύψους 2 εκατ. ευρώ) και παράβολα (ύψους 600.000 ευρώ) έχουν ελεγχθεί από το υπουργείο Παιδείας. Μόνο όποιος έχει «έννομο συμφέρον» μπορεί να τα ζητήσει, αλλά εγγυάται ο ίδιος προσωπικά ότι δεν καταβλήθηκαν από τους κολεγιάρχες.

► Μαθαίνουμε ότι το παζάρι της κυβέρνησης με όσους απορρίφθηκαν έχει αρχίσει να γίνεται πολύ σκληρό. Η κυβέρνηση τους παραπέμπει πλέον στο επόμενο έτος, ζητώντας τους μάλιστα να ξαναϋποβάλουν αιτήσεις (και χρήματα) ενώ μέχρι πρότινος μιλούσε για «αιτήσεις θεραπείας». Τι παίζει;