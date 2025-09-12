Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε κτίριο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ. ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

Την ίδια στιγμή που χιλιάδες νέοι ετοιμάζονται να πάνε για πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η εξεταστική του Σεπτεμβρίου και φοιτητές κυκλοφορούν καθημερινά μέσα στα κτήρια των σχολών, η διάλυση των πανεπιστημίων γίνεται εμφανής με τον πιο επικίνδυνο, εγκληματικό τρόπο. Στις 5 Σεπτεμβρίου κατέρρευσε πλήρως τεράστιο κομμάτι της οροφής στο κτήριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Για μια άλλη φορά επιβεβαιώνεται πως «από τύχη ζούμε», καθώς εάν συνέβαινε να περνά από κάτω φοιτητής, εργαζόμενος ή καθηγητής την ώρα της κατάρρευσης, θα μιλούσαμε για πολύ σοβαρό τραυματισμό, αν όχι για κάτι χειρότερο… Την ίδια στιγμή που η Πρύτανης Άννας Μπατιστάτου και το Συμβουλίου Διοίκησης (ΣΔ) βγαίνουν στα κανάλια και εγγυούνται την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, φοιτητές και εργαζόμενοι κινδυνεύουμε καθημερινά. Ενδιαφέρονται μόνο να δώσουν «γη και ύδωρ» στους ιδιώτες και στα νέα ιδιωτικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα που επιχειρούν να επιβάλουν στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αλλά η συντήρηση των κτηρίων και των υποδομών αποτελεί «κόστος πολυτελείας» για αυτούς.

Η κυβέρνηση της διαφθοράς, των σκανδάλων και των δολοφόνων του Μητσοτάκη έχει φέρει τα πανεπιστήμια σε οριακό σημείο. Μεθοδεύει την μεγαλύτερη επίθεση της Μεταπολίτευσης απέναντι στην Δημόσια και Δωρεάν Εκπαίδευση, με σκοπό να τη διαλύσει. Έχοντας ψηφίσει ένα πλήρες οπλοστάσιο (νόμος Κεραμέως, νόμος Πιερρακάκη, κ.λπ.) έρχεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Σχεδιάζουν να διαγράψουν 330.000. φέρνοντας τα δίδακτρα από την πίσω πόρτα, την ίδια ώρα που εφαρμόζουν και άλλους ταξικούς κόφτες (ΕΒΕ, τράπεζες θεμάτων, κ.ά.), αποκλείοντας την πλειοψηφία των νέων από την εκπαίδευση. Μοναδικός τους σκοπός είναι να δημιουργήσουν πελατεία για τα ιδιωτικά ψευτο-ΑΕΙ, και να κλείσουν ή να συγχωνεύσουν δεκάδες τμήματα και σχολές του δημοσίου πανεπιστημίου. Εντός και εκτός των πανεπιστημίων, στήνουν μια αγορά με ιδιωτικά προγράμματα, σεμινάρια, επί πληρωμή μεταπτυχιακά, ιδιωτικοποιημένη Φοιτητική Μέριμνα με πανάκριβα αντίτιμα και ενοίκια σε λέσχες και εστίες, και η λίστα δεν τελειώνει. Στήνουν, δηλαδή, ένα ακόμη φαγοπότι για τους γνωστούς φίλους της κυβέρνησης, ιδιώτες-αρπακτικά, τις ίδιες εταιρίες που είναι υπεύθυνες για την δολοφονία των Τεμπών (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ, κ.λπ.), εις βάρος των φοιτητών και των οικογενειών τους, πετώντας τους εκτός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η χρόνια υποχρηματοδότηση, το ρήμαγμα των υποδομών και του προσωπικού των δημόσιων ιδρυμάτων γεννούν καθημερινά κινδύνους για τους φοιτητές. Δεν είναι συμπτώσεις! Η κατάρρευση της οροφής δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ακόμη ένα στο σωρό των σχεδόν δολοφονικών «μεμονωμένων περιστατικών» και «αστοχιών»: πτώση ασανσέρ στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ, πτώση φοιτητή από παράθυρο στην Νομική του ΑΠΘ, πυρκαγιά στις εστίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπου κινδύνευσε η ζωή 13 φοιτητών, και η λίστα δεν τελειώνει. Στην πραγματικότητα πρόκειται για προμελετημένα εγκλήματα, και στο ειδώλιο βρίσκεται η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών του Μητσοτάκη.

ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ.

Η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει. Είναι αποφασισμένη να φέρει την ταφόπλακα της Δημόσιας και Δωρεάν εκπαίδευσης, να την ιδιωτικοποιήσει ολοκληρωτικά, να φτιάξει τα «πανεπιστήμια Α.Ε.». Φτωχοί, αγωνιστές, ακόμη και περαστικοί κάτω από οροφές, δε θα χωράνε, θα πετάγονται εκτός ή θα γίνονται θύματα του «εξευρωπαϊσμού-εκσυγχρονισμού» της εκπαίδευσης. Μοναδικός τρόπος να σταματήσουν, είναι η νεολαία και οι εργαζόμενοι να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Με αγώνες, συνελεύσεις, με ένα νέο φοιτητικό κίνημα, μια νέα 28η Φλεβάρη, να διώξουμε επιτέλους την νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που μας έχει γίνει βραχνάς και απειλεί τις ζωές μας καθημερινά.

ΟΛΟΙ 16/9 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΤΔΕ

ΣΤΙΣ 12:00