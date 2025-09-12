Πρώτο κουδούνι με άλυτα προβλήματα

Εναρξη σχολικής περιόδου με εκατοντάδες κλειστά σχολεία στην Περιφέρεια ● Αλλά κι αυτά που άνοιξαν έχουν πολλές κενές θέσεις, αίθουσες ασφυκτικά γεμάτες και άστεγους εκπαιδευτικούς, με ΟΛΜΕ και ΔΟΕ να προαναγγέλλουν καθημερινές στάσεις εργασίας ● Φιέστες και πανηγυράκια από τον πρωθυπουργό στη Νέα Φιλαδέλφεια και την υπουργό Παιδείας στη Θράκη

Μετρά πολλές δεκαετίες το στοίχημα για όλες τις ηγεσίες των υπουργείων Παιδείας να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς προβλήματα, χωρίς κενά, με ειδικότητες καλυμμένες από την αρχή, και γενικότερα σε καλύτερη κατάσταση από την προηγούμενη χρονιά. Πάντα το χάνουν. Θα μπορούσε να γίνει αλλιώς φέτος; Είναι γνωστό ότι το σχολείο και η υποβάθμισή του διά της επιλεκτικής αναβάθμισης ή παραχώρησης σε «ευεργέτες» ή διεύρυνσης της εγκατάλειψης αποτελούν κεντρικό στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Εκατοντάδες σχολεία (750) δεν άνοιξαν στην περιφέρεια, γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από το λουκέτο, ενώ άλλα άνοιξαν πάλι με πολλές κενές θέσεις, κυρίως σε ειδικότητες και παράλληλη στήριξη, ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες, άστεγους εκπαιδευτικούς, με διαχρονική εξουθένωση και ακόμα χειρότερες εργασιακές συνθήκες. Αυτό είναι το σχολείο σήμερα. Και αύριο και μεθαύριο. Τόσο η ΟΛΜΕ όσο και η ΔΟΕ προαναγγέλλουν στάσεις εργασίας καθημερινές.

Bullying

«Ζητήσαμε δασκάλους, νηπιαγωγούς, ζητήσαμε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ειδικότητες για αγγλικά, μουσική, εικαστικά, θέατρο, Πληροφορική, νοσηλευτές και μας έδωσαν σε όλες τις κατηγορίες λιγότερους. Ειδικά στην παράλληλη στήριξη, τόσο αναγκαία για πολλούς μαθητές, μας έστειλαν τους μισούς», δηλώνουν πολλοί σύλλογοι εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, προσπαθώντας να δώσουν την πραγματική εικόνα των σχολείων. «Είναι χιλιάδες τα κενά μετά την πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών», τονίζει ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης.

Αλλά και στα ιδιωτικά, η ΟΙΕΛΕ προειδοποιεί τους εκπαιδευτικούς: «Καλή χρονιά, ναι μεν αλλά!» Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, «μια που τα πράγματα, για μια ακόμη χρονιά, δεν ξεκινούν καλά στα ιδιωτικά σχολεία, ευχόμαστε να υπάρχει σεβασμός στους εκπαιδευτικούς, καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας, απαλλαγή από τη γραφειοκρατία, τις απλήρωτες υπερωρίες, το bullying από τις διοικήσεις και πολλά άλλα που διώχνουν τους εκπαιδευτικούς από την ιδιωτική εκπαίδευση».

Σεργιάνι

Κατά τ’ άλλα, ο πρωθυπουργός πετάχτηκε μέχρι τη Ν. Φιλαδέλφεια, ενώ η υπουργός έκανε σεργιάνι στη Θράκη, με πρόγραμμα μελετημένο: Ωνάσεια σχολεία, μειονοτικά, ειδικά σχολεία αλλά και ευεργετηθέντα από τους χορηγούς που κάλεσε να βοηθήσουν στη συντήρηση. Αυτό το τελευταίο είχε εξαγριώσει αρκετούς γονείς από την παραμονή των αγιασμών, όταν έμαθαν ότι η κυβέρνηση είχε προσκαλέσει εκπροσώπους τραπεζικών ομίλων που ανέλαβαν εργασίες κτιριακής αναβάθμισης. Χθες, όταν τους είδαν, άστραψε το μάτι τους. «Τα παιδιά δεν μπορούν να γίνουν “ντεκόρ” σε επικοινωνιακές φιέστες», δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΣΓΜΕ Παναγιώτης Κατηφές, καταγγέλλοντας ότι «η παρουσία τραπεζιτών στις τελετές αγιασμού επιχειρεί να εμφανίσει μια εικόνα φροντίδας, ενώ στην πραγματικότητα οι συνθήκες στα περισσότερα σχολικά κτίρια παραμένουν προβληματικές».

Στη Λάρισα, οι γονείς κατήγγειλαν «τους τραπεζίτες που προσπάθησαν να εμφανιστούν ως ευεργέτες μέσω μικρών παρεμβάσεων-“βιτρίνας” σε σχολεία, ενώ στην πραγματικότητα οι ίδιοι επιβαρύνουν τις οικογένειες με οικονομικά βάρη, κατασχέσεις και εκμετάλλευση». Θράσος, όπως λέει ο κ. Κατηφές: «Με τα δικά μας λεφτά κάνουν μερεμέτια σε ελάχιστα σχολεία, ενώ αφήνουν τα περισσότερα με ρωγμές και γιαπιά. Και μετά παριστάνουν τους ευεργέτες, την ώρα που κολυμπάνε σε δισεκατομμύρια κέρδη και χρωστάνε φόρους που δεν θα πληρώσουν ποτέ. Ποιοι; Οι ίδιοι που πετάνε οικογένειες στον δρόμο, που θέλουν τους γονείς εξαφανισμένους από το σπίτι για να δουλεύουν 13ωρα, που πληρώνουν ψίχουλα στους εργαζόμενους».

Κατά τ’ άλλα, τα σχολεία άνοιξαν και έγιναν ξανά η καρδιά της πόλης. Κάπως έτσι το είπε ο δήμαρχος Αθηναίων.