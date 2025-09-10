Στάσεις εργασίας από δασκάλους και καθηγητές ενάντια στην αξιολόγηση

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς, με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες.

Η ΟΛΜΕ προκήρυξε στάσεις εργασίας διάρκειας τριών διδακτικών ωρών κάθε εργάσιμη ημέρα για τους καθηγητές σε δημόσια γυμνάσια και δημόσια γενικά και επαγγελματικά λύκεια, τόσο στην πρωινή όσο και στην (ενδεχόμενη) απογευματινή βάρδια, από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου, ενάντια στην υλοποίηση του ν.4823/21 (παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές κλπ).

Αντίστοιχη και με το ίδιο ακριβώς αίτημα, είναι και η απόφαση της ΔΟΕ, με δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές ειδικοτήτων της δημόσιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να προχωρούν σε στάσεις εργασίας διάρκειας μίας διδακτικής ώρας κάθε εργάσιμη ημέρα, από την Πέμπτη 11 μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι στάσεις εργασίας θα οδηγούν είτε σε πρόωρο σχόλασμα όταν θα αντιστοιχούν στις τελευταίες ώρες είτε σε κενά, δηλαδή σε ώρες χωρίς μάθημα ανάμεσα σε άλλες με μάθημα.

Το πρόγραμμα του σχολικού έτους 2025-2026

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, το σχολικό έτος θα ξεκινήσει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με ορθόδοξο χριστιανικό αγιασμό σε όλες τις βαθμίδες. Οι μαθητές θα προσέλθουν στα σχολεία για την τελετή, θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία και θα ενημερωθούν για το ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων ημερών. Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί διαφορετικές ώρες για κάθε για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά: 08.15 έως και 09.00

Γυμνάσια και Λύκεια: 09.15 έως και 10.30.

Η αποχώρηση την ημέρα του αγιασμού θα γίνει σταδιακά και θα έχει ολοκληρωθεί περίπου στις 11.00. Το φετινό σχολικό έτος θα περιλαμβάνει σταδιακή εφαρμογή του θεσμού πολλαπλού βιβλίου και οι κύριες ημερομηνίες του θα είναι:

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου – Έναρξη

Τρίτη 28 Οκτωβρίου – Επέτειος «ΟΧΙ»

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου – Επέτειος Εξέγερσης Πολυτεχνείου

Από Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου έως και Τετάρτη 7 Ιανουαρίου – Διακοπές Χριστουγέννων

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Τετάρτη 25 Μαρτίου – Επέτειος κήρυξης Επανάστασης 1821

Μεγάλη Δευτέρα 6 έως και Κυριακή του Θωμά 20 Απριλίου – Διακοπές Πάσχα

Παρασκευή 1η Μαΐου – Εργατική Πρωτομαγιά

Δευτέρα 1 Ιουνίου – Γιορτή Αγίου Πνεύματος

Δευτέρα 15 Ιουνίου – Λήξη Δημοτικού και Νηπιαγωγείου

Τρίτη 30 Ιουνίου – Λήγη Γυμνασίου και Λυκείου

Βαθιά το χέρι στην τσέπη για τα σχολικά είδη

Όπως σημείωσε ήδη η ΕΦΣΥΝ, αυξήσεις 4%-54% στα σχολικά είδη που απαρτίζουν το «καλάθι του μαθητή» κατέγραψε η Ενωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) της ΓΣΕΕ, αποδεικνύοντας ότι κάθε είδους «καλάθι» αγαθών και υπηρεσιών που αφορά τα νοικοκυριά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων είναι πανάκριβο και κινείται σε επίπεδα τιμών δυόμισι και πάνω φορές σε σχέση με τον πληθωρισμό (εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή).

Σε πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφηκαν σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη, όπως ενδεικτικά σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα σχολικά προϊόντα, όπου οι αυξήσεις κυμαίνονται από 3,85% έως και 54,26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους ότι θα παραμείνουν σταθερές οι τιμές των σχολικών ειδών σε σχέση με το 2024, όπως δήλωσαν στη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης στις 28 Αυγούστου.

Η EEKE υπογράμμισε ακόμα μια φορά την ανάγκη αύξησης και εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά, καθώς και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών και προστασίας του εισοδήματός τους. Ταυτόχρονα, κάλεσε τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση του λόγου ποιότητας/τιμής των αγαθών.

Σχολικό είδος αποσύρεται ως επικίνδυνο

Σύμφωνα με ενημέρωση από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα, του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), ανακαλούνται από την αγορά γόμες που ενέχουν κινδύνους για την υγεία των παιδιών που θα τις χρησιμοποιήσουν. Πρόκειται για τα παρακάτω προϊόντα: