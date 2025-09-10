Στη... Ζούλα το γαλάζιο δώρο ανωτατοποίησης κολεγίου που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου

Ταραχή μεγάλη στους κόλπους της Ν.Δ. προκάλεσε ακόμα μία αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» για το σκάνδαλο της ανωτατοποίησης των κολεγίων που, όπως αποδεικνύεται, φτάνει πολύ βαθιά ή πολύ ψηλά, ανάλογα με την ανάγνωσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της κυβέρνησης ξεκίνησαν έναν μαραθώνιο επαφών για να μάθουν πώς έφτασε στη δημοσιότητα η εμπλοκή τού πρώην στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού και νυν διευθύνοντος συμβούλου του ΣΚΑΪ στην υπόθεση. Οχι προσωπικά του ιδίου, αλλά μέσω της συζύγου του που είναι ιδιοκτήτρια του City College, στο οποίο δόθηκε η δεύτερη από τις τέσσερις άδειες. Δημοσίως, όμως, εκκωφαντική σιωπή. Από την κυβέρνηση, το υπουργείο Παιδείας, την ΕΘΑΑΕ.

Οι εσωτερικοί κλυδωνισμοί στην Πειραιώς και στο Μαξίμου άνετα θα μπορούσαν να ταυτιστούν με ισχυρούς μετασεισμούς του κύριου σεισμού που κούνησε έντονα την Αττική χθες τα ξημερώματα. Εκνευρισμός, δυσαρέσκεια, αμηχανία και καπνός πυκνός έβγαινε από τα έγκατα της κυβέρνησης που έχει πια εκτεθεί πολύ (και) από το σκάνδαλο της ανωτατοποίησης των κολεγίων, το οποίο επιμένει να παρουσιάζει ως τη σημαντική υπεσχημένη μεταρρύθμιση της ίδρυσης «μη κρατικών πανεπιστημίων». Με πολλές εκπτώσεις από το ξεκίνημα, καθότι πολλές οι αποκαλύψεις μέχρι τώρα, αλλά χωρίς να παραιτείται από την προσπάθεια ανάδειξης του προσωπικού οράματος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ολα αυτά, στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Απ’ έξω κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν απαντά. Και τι να πει, αφού δεν μπορεί να διαψεύσει.

Το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.»

Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή το δημοσίευμα της «Εφ.Συν.», εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται: «Δεν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία από την πρώτη στιγμή ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα έχανε την ευκαιρία να απλώσει τον μηχανισμό της διαπλοκής, στον οποίο όντως διαθέτει αριστεία, και στο πεδίο των ιδιωτικών ΑΕΙ. Μετά την τοποθέτηση του πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Οδ. Ζώρα, στη θέση του πρύτανη ιδιωτικού ΑΕΙ που αδειοδοτήθηκε από την κυβέρνηση, η σημερινή (σ.σ. χθεσινή) αποκάλυψη της "Εφημερίδας των Συντακτών" προσθέτει ακόμα ένα κομμάτι στο παζλ "διαπλοκή και ιδιωτικά ΑΕΙ". Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το City College, το οποίο επίσης έλαβε άδεια ιδιωτικού ΑΕΙ, ανήκει στη σύζυγο του Κωνσταντίνου Ζούλα, δηλαδή του πρώην προέδρου της ΕΡΤ, πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Ν.Δ., αλλά και πρώην διευθυντή του Γραφείου Τύπου του ίδιου του Κυρ. Μητσοτάκη.

»Κάθε μέρα που περνάει, γίνεται ολοφάνερο πως η δήθεν μεταρρύθμιση των ιδιωτικών ΑΕΙ, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης πανηγύρισε ξανά το περασμένο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, δεν έχει καμία σχέση με επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια. Πρόκειται για ακόμη ένα deal του κ. Μητσοτάκη και της παρέας του. Μια απροκάλυπτη εξυπηρέτηση συμφερόντων, στις πλάτες της ελληνικής νεολαίας, που απορρίπτεται από τα δημόσια πανεπιστήμια, προκειμένου να πληρώσει χιλιάδες ευρώ σε δίδακτρα στους φίλους του κ. Μητσοτάκη».

Εν τω μεταξύ, η Σχολή Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης με το οποίο εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στα σχέδια ίδρυσης μη κρατικών νομικών σχολών. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Τα νέα αυτά προγράμματα παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και προχειρότητα, θέτοντας σε κίνδυνο την ποιότητα της νομικής εκπαίδευσης και την αξιοπιστία του νομικού επαγγέλματος», ενώ επισημαίνεται ότι πρόκειται για «υποβάθμιση των νομικών σπουδών μέσω εγκρίσεως προγραμμάτων σπουδών που χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, ελλείψεις και άγνοια θεμελιωδών συνιστωσών της ελληνικής νομικής επιστήμης. Εάν τα δημοσιεύματα αποδειχθούν αληθή, θα πρόκειται όχι απλά για διολίσθηση, αλλά για κραυγαλέα υστέρηση του επιπέδου παρεχόμενων νομικών σπουδών από τις υπό ίδρυση "ιδιωτικές" νομικές σχολές σε σχέση με το επίπεδο που διασφαλίζει η φοίτηση στις τρεις δημόσιες ανώτατες νομικές σχολές της χώρας. Μια τέτοια ποιοτική ασυμμετρία δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως συνθήκη ανταγωνισμού υπέρ των νομικών σχολών των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς απαξιώνει εν γένει τις νομικές σπουδές και μοιραία πλήττει την αξιοπιστία του νομικού επαγγέλματος».