Καταγγελία από τους εντεταλμένους διδάσκοντες της ΑΣΚΤ για μη καταβολή μισθών

Μια ιδιαίτερη καταγγελία δημοσιεύουν σήμερα με δελτίο Τύπου, δεκατρείς εντεταλμένοι διδάσκοντες της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα.

Τέσσερις από τους διδάσκοντες δεν έχουν λάβει τα δεδουλευμένα τους από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ σε συνολικά 13 εντεταλμένους, δεν έχει καταβληθεί τίποτα παρά τις δεσμεύσεις των υπηρεσιών του ιδρύματος για την καταβολή τους «εντός των επόμενων εβδομάδων». Όλοι τους είχαν κοινή αφετηρία καθώς συμμετείχαν σε εργασιακό πρόγραμμα του ιδρύματος με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας στην ΑΣΚΤ 2024-25». Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι δεν είναι απλώς ένα διοικητικής φύσης ζήτημα, αλλά αφορά την επιβίωσή τους.

Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες της Σχολής καλούν το συγκεκριμένο ΑΕΙ να ομαλοποιήσει την καταβολή των μισθών τους, να δώσει εξηγήσεις για την καθυστέρησή τους και να ορίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα καταβολής της μισθοδοσίας τους.