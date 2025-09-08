Καταγγελία από τους εντεταλμένους διδάσκοντες της ΑΣΚΤ για μη καταβολή μισθών

Μια ιδιαίτερη καταγγελία δημοσιεύουν σήμερα με δελτίο Τύπου, δεκατρείς εντεταλμένοι διδάσκοντες της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα.
Τέσσερις από τους διδάσκοντες δεν έχουν λάβει τα δεδουλευμένα τους από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ σε συνολικά 13 εντεταλμένους, δεν έχει καταβληθεί τίποτα παρά τις δεσμεύσεις των υπηρεσιών του ιδρύματος για την καταβολή τους «εντός των επόμενων εβδομάδων». Όλοι τους είχαν κοινή αφετηρία καθώς συμμετείχαν σε εργασιακό πρόγραμμα του ιδρύματος με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας στην ΑΣΚΤ 2024-25». Οι υπογράφοντες τονίζουν ότι δεν είναι απλώς ένα διοικητικής φύσης ζήτημα, αλλά αφορά την επιβίωσή τους.
Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες της Σχολής καλούν το συγκεκριμένο ΑΕΙ να ομαλοποιήσει την καταβολή των μισθών τους, να δώσει εξηγήσεις για την καθυστέρησή τους και να ορίσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα καταβολής της μισθοδοσίας τους.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας