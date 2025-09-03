Οριστική απομάκρυνση του N. Μύρτου από κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα ζητούν απόφοιτοι του ΕΚΠΑ

Παλιές φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ (ΕΜΜΕ, τμήμα του ΕΚΠΑ) μαθαίνουμε με ανησυχία για τις νέες απόπειρες του Νίκου Μύρτου να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο.

Η επικείμενη δίκη της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ακόμη ένα επεισόδιο αυτής της ιστορίας: ο Νίκος Μύρτου κατέθεσε μήνυση κατά της Έλλης Φιλοκύπρου (τέως Προέδρου του Τμήματος ΕΜΜΕ), της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών, και της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, για «παράλειψη καθήκοντος», επειδή δε του ανατέθηκαν καθήκοντα, μετά την ολιγόμηνη ποινή αργίας που του είχε επιβάλει το Πειθαρχικό.

Μα ποιο Πειθαρχικό και ποιες ποινές;

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση είχε διεξαχθεί το 2021, έπειτα από αναφορές και υπογραφές που καταθέσαμε ως φοιτητικό σώμα, ήδη από το 2020. Οι καταγγελίες αυτές περιέγραφαν περιστατικά καθηγητικής αυθαιρεσίας, καθώς και παραβιαστικές συμπεριφορές έμφυλου χαρακτήρα, και αποτέλεσαν τη βάση για την πειθαρχική διαδικασία που ακολούθησε. Τέτοιες πρακτικές ακολουθούσε από τα πρώτα χρόνια της πρόσληψής του στο Τμήμα ο Νίκος Μύρτου, καθιστώντας τη συμπεριφορά του κοινό «μυστικό» για καθηγητές και φοιτήτριες/φοιτητές. Μάλιστα, δεν περιόρισε τις δράσεις του στο ΕΚΠΑ, καθώς στο πέρασμά του από το Πάντειο Πανεπιστήμιο επέδειξε την ίδια παρενοχλητική συμπεριφορά και απομακρύνθηκε και από εκεί. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η μετάβασή του στο Πάντειο φαίνεται να έγινε σε χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί πως θα βρισκόταν αντιμέτωπος με Ένορκη Διοικητική Εξέταση, στο ΕΚΠΑ. Αυτό αποδεικνύει ότι, όχι μόνο δεν υπήρξε αναστοχασμός ή ανάληψη ευθύνης από την πλευρά του, αλλά αντιθέτως επέλεξε να συνεχίσει την ίδια παραβιαστική συμπεριφορά, σε νέο πανεπιστημιακό περιβάλλον.

Πάντως, η ΕΔΕ του ΕΚΠΑ κατέληξε σε επιβολή ποινής μόλις εξάμηνης αργίας!

Δεδομένου ότι οι καταγγελλόμενες συμπεριφορές είχαν επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα και εκτείνονταν σε βάθος ετών, η τόσο περιορισμένης διάρκειας κύρωση προκαλεί εύλογα ερωτήματα... Μήπως το ΕΚΠΑ ενοχλήθηκε περισσότερο από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που μίλησαν, «εκθέτοντας» την εικόνα του Ιδρύματος, παρά από το ίδιο το μέλος Ε.ΔΙ.Π, που επέδειξε παραβιαστική συμπεριφορά; Γιατί η επιβληθείσα κύρωση φαίνεται να λειτουργεί περισσότερο ως μια πράξη συγκάλυψης, παρά ως μέτρο ουσιαστικής ευθύνης και αποτροπής. Με τον τρόπο αυτό, δεν διασφαλίζεται ένα περιβάλλον ασφάλειας και προστασίας για τις καταγγέλλουσες ούτε για το φοιτητικό σώμα, εν γένει.

Οι ευθύνες του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ειδικότερα το Τμήμα ΕΜΜΕ, φέρουν σοβαρές ευθύνες, για την υπόθεση αυτή.

Παρά τις καταγγελίες φοιτητριών/των, ήδη από το 2020, οι διαδικασίες κινήθηκαν με καθυστέρηση και χωρίς την απαραίτητη εχεμύθεια.

Δεν υπήρξε καμία καθοδήγηση, σχετικά με τη διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί, με την εξέλιξη της υπόθεσης να βαραίνει τους ίδιους φοιτητές/τριες.

Η κύρωση της εξάμηνης απομάκρυνσης, παρότι αναγνώρισε την ορθότητα των καταγγελιών, δεν εξασφάλισε επαρκώς ένα ασφαλές και αξιοπρεπές περιβάλλον μάθησης.

Απαιτούμε από το Πανεπιστήμιο

Να λάβει σαφή και αποφασιστικά μέτρα για την οριστική απομάκρυνση του Νίκου Μύρτου από κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Να θεσπίσει διαφανείς και αποτελεσματικούς μηχανισμούς, στους οποίους θα μπορούν να απευθυνθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, σε περίπτωση που χρειαστεί να καταγγείλουν περιστατικά παρενόχλησης, καθηγητικής αυθαιρεσίας ή άλλων προβληματικών συμπεριφορών.

Η θέση της Ομάδας

Η Ομάδα Αποφοίτων ΕΜΜΕ για την Υπεράσπιση Φοιτητριών/Φοιτητών του Τμήματος δημιουργήθηκε ως απάντηση στην απόπειρα επιστροφής του Νίκου Μύρτου στο Πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε «τρίτοι»∙ υπήρξαμε φοιτήτριες και φοιτητές στο ΕΜΜΕ, γνωρίσαμε από κοντά την πραγματικότητα, και κουβαλάμε ακόμα τις μνήμες και τις εμπειρίες εκείνων των χρόνων. Επιλέγουμε λοιπόν να τοποθετηθούμε δημόσια:

Για να ενημερώσουμε τις νεότερες γενιές φοιτητριών/φοιτητών για όσα συνέβησαν, και να μη «θαφτεί» το ζήτημα στη λήθη και τη σιωπή.

Για να στηρίξουμε όσες/ους έχουν υπάρξει θύματα του Νίκου Μύρτου και αποδέκτες των παραβιαστικών του συμπεριφορών.

Για να πιέσουμε το Πανεπιστήμιο να σταθεί στο ύψος του και να απομακρύνει οριστικά τον Νίκο Μύρτου, από τους κόλπους του.

Για να μην επαναληφθεί, ποτέ ξανά, κάποιο παρόμοιο περιστατικό με όσα καταγγείλαμε!

Συμπερασματικά, η επιλογή του Νίκου Μύρτου να κινηθεί νομικά ενάντια σε μέλη του Πανεπιστημίου δεν ταιριάζει σε κάποιον που έχει αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του ή έχει συνειδητοποιήσει τα λάθη του. Αντίθετα, παραπέμπει σε μια στρατηγική εκμετάλλευσης της απουσίας όσων γνωρίζουν από πρώτο χέρι την προβληματική του στάση, με στόχο να εμφανιστεί ως «θύμα» και ενδεχομένως αργότερα ως «δικαιωμένος».

Γι’ αυτό και βρισκόμαστε στο πλευρό της Ε. Φιλοκύπρου και των δύο εργαζόμενων γυναικών που σύρει στα δικαστήρια.

Έχουμε σκοπό να σταθούμε εμπόδιο σε κάθε απόπειρα επιστροφής του Νίκου Μύρτου στο Τμήμα και να διεκδικήσουμε συλλογικά να απομακρυνθεί από τα ΕΜΜΕ, και κάθε άλλο πανεπιστημιακό χώρο.