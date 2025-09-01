Βαρέλι χωρίς πάτο το σκάνδαλο για τα κολέγια που... βαφτίστηκαν ΑΕΙ

Ο Οδυσσέας Ζώρας (αριστερά), πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, πρώην πρόεδρος του ΕΑΠ, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα διοικεί το Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθηνών

Η «Εφ.Συν.» συνεχίζει τις αποκαλύψεις για την αυθαίρετη αδειοδότηση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ● Οι στημένες επιτροπές για την πιστοποίηση των δύο κολεγίων της Θεσσαλονίκης και οι άνθρωποι της κυβέρνησης Μητσοτάκη στο Μητροπολιτικό Κολέγιο της Αθήνας και στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας

Ωδινεν όρος και έτεκεν μυν – στην αυλή της διαπλοκής. Τρία κολέγια και ένα κυπριακό πανεπιστήμιο με την πιο σκανδαλώδη αδειοδοτική διαδικασία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα στον χώρο της εκπαίδευσης. Το ξεσκέπασμα δεν έχει τελειώσει. Οι μηνύσεις έρχονται. Το σκάνδαλο δεν μπορεί να κουκουλωθεί.

Η «Εφ.Συν.», συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις για την ακραία μεθόδευση και την αυθαίρετη ανε(ξέ)λεγκτη αδειοδότηση, παρουσιάζει το μικρό πάνθεον του πολιτικού συστήματος που στήθηκε για το ορόσημο του Κυριάκου Μητσοτάκη, την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα από το σωτήριο έτος 2025.

Στημένες επιτροπές για την έγκριση των αδειών στα δύο κολέγια της Θεσσαλονίκης, άνθρωποι της κυβέρνησης στο Μητροπολιτικό Κολέγιο της Αθήνας και στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Γνωστοί που υπήρξαν και στελέχη του υπουργείου Παιδείας, αλλά και «άγωστοι» που κινούνταν στην αυλή διακριτικά. Αυτή είναι η εικόνα και σκιαγραφείται ως εξής:

«Ανατόλια»

Οπως έχει ήδη αναδείξει η «Εφ.Συν.» (με δημοσίευση εσωτερικού εγγράφου της ΕΘΑΑΕ), η τριμελής επιτροπή της ΕΘΑΑΕ που έκανε τον απαραίτητο έλεγχο είχε ως πρόεδρο… τον πρόεδρο της ΕΘΑΑΕ, Περικλή Μήτκα και μέλος μια καθηγήτρια απόφοιτη, δωρήτρια και καλή φίλη του κολεγίου. Σήμερα, αποκαλύπτουμε ότι και το τρίτο μέλος ήταν άνθρωπος του κολεγίου. Η κυρία Παπαχαρίση μπορεί να είναι «παιδί» του «Ανατόλια», αλλά ο καθηγητής Γρηγόρης Πραστάκος συνεργάζεται με το «Ανατόλια» μέσω Αμερικής.

Για την ακρίβεια, είναι ο κοσμήτορας στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Stevens, το οποίο συνεργάζεται με το «Ανατόλια» σε θέματα προώθησης φοιτητών, συμπληρωματικά προγράμματα («εμπειρίας»), καλοκαιρινά σχολεία κ.ά. Και οι τρεις έχουν υπογράψει (κατά τον νόμο) δήλωση ότι δεν έχουν καμία σχέση με το ίδρυμα που κλήθηκαν να ελέγξουν. Αν δεν είναι στημένη όλη η επιτροπή, τι είναι; Ραντεβού στα τυφλά;

City College

Εκτός από τον κ. Μήτκα που ανέλαβε και γι’ αυτόν τον επιτόπιο έλεγχο (πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής) την προεδρία, μέλος ήταν ο καθηγητής κ. Δέλλιος. Συμπωματικά, ήταν αντιπρύτανης επί πρυτανείας Μήτκα στο ΑΠΘ. Αν δεν συναντήθηκαν έξω από την πόρτα του City, τη λες στημένη κι αυτή την επιτροπή.

Σύμφωνα, δε, με ασφαλείς πληροφορίες, ο κ. Δέλλιος θα είναι και ο κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του υπό ίδρυση «παραρτήματος». Αυτός δηλαδή που το έλεγξε! Αν δεν του έκαναν την πρόταση την ώρα που έκανε τον έλεγχο, τότε δεν πρόκειται απλώς για ένα στημένο παιχνίδι, αλλά για σκάνδαλο και προκλητική κοροϊδία έναντι θεσμών σε όλο το φάσμα της πολιτικής, της παιδείας, της επιστήμης, έναντι του Δημοσίου και κυρίως έναντι των ανήξερων πολιτών.

Μητροπολιτικό Κολέγιο

Είναι αμέτρητα τα πλοκάμια. Δεν είναι μόνον το, μόλις προ διετίας, σκάνδαλο για τα «πέτσινα» πτυχία που έδινε και οι απόφοιτοι δεν μπόρεσαν να τα αναγνωρίσουν. Είναι κι άλλα. Εκανε τρεις αιτήσεις (!) για να πάρει τρεις άδειες. Να φέρει, δηλαδή, τρία ξένα πανεπιστήμια, ταυτοχρόνως, η Μητρόπολη της διεθνούς εκπαίδευσης. Μετά τις αποκαλύψεις, έμεινε με μία. Ξεκινά με το Keele.

Το δε νέο διοικητικό σχήμα είναι μια πολύ πιστή μικρογραφία του πολιτικού συστήματος. Και του επιστημονικού, θα συμπλήρωνε κάποιος. Πρόεδρος, ο Οδυσσέας Ζώρας: πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, πρώην πρόεδρος του ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο), πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκ των πρωτεργατών στην προώθηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Από το 2022, όταν ήταν γ.γ., είχε μιλήσει ανοιχτά για το μέλλον των κολεγίων που «μπορούν να μπουν στον αγώνα της εκπαίδευσης».

Ναι, για κολέγια μιλούσε. Δεν είχε εφευρεθεί, ακόμη, ο όρος ΝΠΠΕ. Τώρα θα διοικεί ένα από αυτά. Αξέχαστη και η τοποθέτησή του για δίδακτρα στα δημόσια πανεπιστήμια.

Μέλη του διοικητικού σχήματος: Ανάμεσα σε καθηγητές και ο Ανδρέας Λοβέρδος ως «μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής». Με την παλιά ιδιότητα του καθηγητή Νομικής (στο Πάντειο).

Οι υπόλοιποι:

● Ντίνος Αρκουμάνης, που είναι και πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μητροπολιτικού Κολεγίου.

● Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορας της Νομικής Σχολής.

● Κωνσταντίνος Σίμος, κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής.

● Καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ιατρικής Σχολής.

● Καθηγητής Χρήστος Λιόνης, αντιπρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ιατρικής Σχολής.

● Φλώρα Τριανταφύλλου, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Νομικής Σχολής.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Η βασική απορία παραμένει αναπάντητη: Τι είδε ο ΕΟΠΠΕΠ; Μέχρι και σήμερα, οι εγκαταστάσεις μπορούν ακόμη να λέγονται «οικοδομή». Υπάρχουν φωτογραφίες. Αν δεν είναι παράνομη η διαδικασία, τι μπορεί να είναι;

Επιπλέον: Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Εφ.Συν.», για την Κοσμητεία της Νομικής Σχολής προαλείφεται η καθηγήτρια κ. Σταματούδη. Είναι ήδη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Είναι, όμως, και σύζυγος του πρώην υφυπουργού Παιδείας Αγγελου Συρίγου.

Μέλος του διοικητικού σχήματος, ο Τάσος Αβραντίνης. Πλούσιο το βιογραφικό του. Νομικός, θητεύσας σε πολλές καλές θέσεις. Μια από αυτές, δίπλα στον Κυριάκο Πιερρακάκη. Στενός συνεργάτης. Ειδικά την περίοδο που γραφόταν ο νόμος για τα ιδιωτικά.

Σημαντικό: Ηταν παρών στην περιβόητη δίκη στο ΣτΕ για τον νόμο Πιερρακάκη ενάντια στον οποίο είχαν προσφύγει πολλοί ακαδημαϊκοί από όλα τα ΑΕΙ της χώρας. Εμφανίστηκε ως εκπρόσωπος κάποιων φοιτητών εξωτερικού που υποστήριζαν πως θα πληγούν από τη μη εφαρμογή του νόμου. Και υπερασπίστηκε τον νόμο.

Για την ιστορία: Λίγο πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣτΕ (11 Απριλίου 2025), εμφανίστηκαν ξαφνικά 2 προσφυγές – παρέμβασης υπέρ του νόμου και του υπουργείου Παιδείας και φυσικά εναντίον όλων όσοι προσέφυγαν εναντίον του νόμου. Ητοι, ΠΟΣΔΕΠ, μια ομάδα πανεπιστημιακών και η Ενωση Αναγνωρισμένων Κολεγίων (ΠΕΑΚ).

Η πρώτη προσφυγή ήταν από μια άγνωστη εταιρεία εν ονόματι ΔΙΟΝ με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία εκπροσωπούσε –όπως ισχυρίστηκε– επιστήμονες που μένουν στην Αμερική. Δικηγόρος σε αυτή την περίπτωση ήταν ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Γιώργος Δελλής. Ο Γιώργος Δελλής έχει άμεση και μακροχρόνια σχέση με τη ΔιαΝΕΟσις με την οποία έχει στενή σχέση ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η δεύτερη προσφυγή ήταν από φοιτητές του εξωτερικού. Δικηγόρος ήταν ο Τάσος Αβραντίνης. Ουσιαστικά δεν είχαν κανένα έννομο συμφέρον προσφυγής στο ΣτΕ. Παρ’ όλα αυτά εμφανίστηκαν. Το αξιοσημείωτο: οι βασικοί διάδικοι μίλησαν με ακρίβεια για οχτώ (8) λεπτά, ενώ ο κ. Αβραντίνης το τράβηξε μέχρι τα 40 λεπτά. Ακόμα πιο αξιοσημείωτο: οι δύο δικηγόροι επί της ουσίας ανέλαβαν και απαντούσαν σε ερωτήσεις της έδρας προς το ελληνικό Δημόσιο. Αντί δηλαδή να απαντούν οι 4-5 δικηγόροι του Δημοσίου, απαντούσαν οι Δελλής και Αβραντίνης.

Υπενθυμίζουμε: Την ημέρα της δίκης του ΣτΕ, ο κ. Αβραντίνης ήταν ήδη μέλος του διοικητικού σχήματος του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οι αιτήσεις είχαν κατατεθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Υπάρχουν έγγραφα και στοιχεία.

Πώς το είπε ο Αλέξης Χαρίτσης; Ιστορική κοροϊδία.