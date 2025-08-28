Η (μη) απάντηση της υπ. Παιδείας στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. για τη δίωξη της εκπαιδευτικού Εφης Λάζου

«Κάνουμε ΕΔΕ, γιατί πρέπει να φοβηθούν και οι υπόλοιποι!». Αυτό θα μπορούσε να είναι το συμπέρασμα από την απάντηση της υπ. Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη στην ερώτηση που κατέθεσαν 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα την ΕΔΕ στην οποία υποβλήθηκε η εκπαιδευτικός Εφη Λάζου με αφορμή το θεατρικό έργο της «Η Αννα Φρανκ συνομιλεί με τα παιδιά της Παλαιστίνης».

«Τόλμησε» να βάλει στην ίδια πρόταση τα παιδιά της Παλαιστίνης και την Αννα Φρανκ και μάλιστα σε τίτλο θεατρικού έργου και να το σκηνοθετήσει και να το ανεβάσει στο πλαίσιο του θεατρικού εργαστηρίου της «Φιέρα». Βγήκε η αφίσα της παράστασης και άρχισαν τα όργανα, προτού φανεί το περιεχόμενο της παράστασης. Οχετός τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποια πιο απειλητικά.

Η εκπαιδευτικός-θεατρολόγος Εφη Λάζου

Η εκπαιδευτικός-θεατρολόγος Εφη Λάζου, πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου «Διονύσιος Σολωμός», πέρασε από ΕΔΕ και παλεύει για τα αυτονόητα (βλ. «Το ήξερα ότι θα είχα πρόβλημα με το έργο που έγραψα, αλλά δεν φανταζόμουν και ΕΔΕ...», «Εφ.Συν.», 16.7.2025).

Ερώτηση βουλευτών

Στις 15.7.2025 12 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. με πρωτοβουλία της Πόπης Τσαπανίδου απηύθυναν ερώτηση στην υπουργό με θέμα «Πειθαρχική δίωξη εκπαιδευτικού για θεατρικό έργο με αναφορές στην Παλαιστίνη και περιορισμός της παιδαγωγικής και καλλιτεχνικής ελευθερίας», όπου τη ρωτούσαν:

1. «Ποιο είναι το επίσημο και τεκμηριωμένο πειθαρχικό παράπτωμα που αποδίδεται στην εκπαιδευτικό;

2. Με ποιο νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά εκπαιδευτικός για καλλιτεχνική δραστηριότητα που πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου, με ιδιωτική πρωτοβουλία και χωρίς καμία εμπλοκή της υπηρεσίας;

3. Πώς διασφαλίζεται το δικαίωμα των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν ή να διοργανώνουν πολιτιστικές δράσεις χωρίς τον φόβο διοικητικών ή πειθαρχικών διώξεων;

4. Προτίθεται το Υπουργείο να παρέμβει ώστε να διακοπεί άμεσα η συγκεκριμένη πειθαρχική διαδικασία που φαίνεται να παραβιάζει βασικές αρχές της ελευθερίας της έκφρασης, της παιδαγωγικής αυτονομίας και της αναλογικότητας στην άσκηση της διοίκησης;

5. Σκοπεύει το Υπουργείο να εκδώσει σαφείς κατευθύνσεις και εγγυήσεις για την προστασία της καλλιτεχνικής και παιδαγωγικής ελευθερίας στο δημόσιο σχολείο;»

Η αφίσα της παράστασης «Η Αννα Φρανκ συνομιλεί με τα Παιδιά της Παλαιστίνης»

Η απάντηση

Στις 14.8.2025 η υπ. Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, απάντησε στην παραπάνω ερώτηση, αναλύοντας κυρίως τι είναι η ΕΔΕ και αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Συγκεκριμένα, η ΕΔΕ […] αφορά τη διερεύνηση των εξής ενδεχόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων: ● Παράβαση καθήκοντος (άρθρο […]), ● Συμπεριφορά μη αρμόζουσα σε υπάλληλο […], ● Δημόσιες δηλώσεις που θίγουν το κύρος της Υπηρεσίας […], ● Ασκηση έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της Υπηρεσίας […].

»Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ΕΔΕ ερευνάται ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων του Ν. 4285/2014 (αντιρατσιστικός νόμος) και του Ν. 4443/2016 για την ίση μεταχείριση και τον σεβασμό των θρησκευτικών ομάδων. Επιπλέον, αξιολογείται η δημόσια τοποθέτηση της εκπαιδευτικού σε μέσο μαζικής ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της εν εξελίξει διαδικασίας […].

»Η εντολή διενέργειας της ΕΔΕ βασίστηκε: ● σε επώνυμες καταγγελίες πολιτών […] ● σε σχετική οδηγία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων προς τον Διευθυντή Π.Ε. Ζακύνθου για ενέργεια στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων του αρμοδιοτήτων, ● καθώς και στην ανάγκη προστασίας της δημόσιας εκπαιδευτικής λειτουργίας, εξαιτίας της δημοσιότητας που έλαβε η υπόθεση, των αναφορών στο Ολοκαύτωμα και της εμπλοκής ανηλίκων μαθητών».

Καταιγισμό ερωτημάτων προκαλεί η (μη) απάντηση της υπουργού: από πότε η αναφορά στο Ολοκαύτωμα παρουσία μαθητών είναι παράπτωμα; Αφού είχε άδεια από τον αρμόδιο φορέα, γιατί ερευνάται σαν να μην είχε; Τι κατήγγειλαν οι πολίτες; Πώς παραβιάζεται ο αντιρατσιστικός νόμος με την αναφορά σε παιδιά που βιώνουν την έσχατη κακοποίηση; Πώς πιθανολογείται άνιση μεταχείριση θρησκευτικών ομάδων, όταν το έργο δεν μιλάει για θρησκείες; Δεν υπάρχει τέλος στα ερωτήματα…

Μέσα σε αυτή την καφκική συγκυρία, με το νέο νομοσχέδιο που αυταρχικοποιεί το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημόσιων υπαλλήλων και ενισχύει το μπαράζ μαζικών διώξεων εκπαιδευτικών και άλλων υπαλλήλων του Δημοσίου για τη συνδικαλιστική αλλά και την πολιτική δράση τους, επιτρέψτε μου να καταθέσω τρία πράγματα:

α) Στις 23.7.2025, την ημέρα που περνούσε ΕΔΕ η κ. Λάζου, απέξω από το κτίριο της Πρωτοβάθμιας στη Ζάκυνθο υπήρχε μέγα πλήθος και μέγα πάθος, συναδελφική αλληλεγγύη και παλμός, μαθητές που τραγουδούσαν.

β) Στις 10.8.2025, την ημέρα της πανελλαδικής πρόσκλησης του March to Gaza, κάποια στιγμή οι διαδηλωτές στη Ζάκυνθο φώναξαν: «Η Ιστορία έχει μια σωστή πλευρά / με την Εφη Λάζου ώς τη λευτεριά!».

γ) Σχεδόν 6.000 υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί στο «ΨΗΦΙΣΜΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ για την εκπαιδευτικό θεατρολόγο Εφη Λάζου» που έχει αναρτήσει η 1η Ενωση Συλλόγων των Μαθητών Ζακύνθου από τις 17.7.2025.

ΥΓ. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στις 8.8.2025, ο Χρήστος Αβραμίδης από το «Jacobin Greece» απηύθυνε ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο η οποία άρχιζε ως εξής: «Το κράτος διώκει μια εκπαιδευτικό-θεατρολόγο, επειδή σκηνοθέτησε και ανέβασε ένα θεατρικό έργο. Αυτό που μόλις είπα δεν είναι είδηση για τη χούντα του Πινοσέτ. Στη Ζάκυνθο έγινε. Ο τίτλος της παράστασης ήταν “Η Αννα Φρανκ συνομιλεί με τα παιδιά της Παλαιστίνης” και είχε αντιπολεμική θεματολογία, όπως καταλαβαίνετε». Ο Π. Μαρινάκης απάντησε μεταξύ άλλων: «Θα πρέπει να διαβάσουμε την απόφαση του Πειθαρχικού, γιατί […] μου φαίνεται πολύ δύσκολο να έγινε αυτό μόνο επειδή μια δασκάλα έκανε μια παράσταση με αντιπολεμικά μηνύματα».

Οπερ έδει δείξαι…