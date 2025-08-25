Η Δικαιοσύνη την αθώωσε, αλλά η ΕΔΕ συνεχίζεται για την εκπαιδευτικό Κατερίνα Πανδή

Μια νέα υπόθεση δίωξης εκπαιδευτικού έρχεται να ταράξει την εκπαιδευτική κοινότητα λίγο πριν από την έναρξη των σχολείων ενώ έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και εκφράσεων αλληλεγγύης από εκπαιδευτικούς συλλόγους, γονείς και συναδέλφους της. Η υπόθεση της Κατερίνας Πανδή, εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο Αποστόλων Ρεθύμνου, είναι απίστευτη αλλά αληθινή.

Στις 3 Φεβρουαρίου, η Κατερίνα Πανδή συγκράτησε μαθητή που επιχειρούσε να χτυπήσει συμμαθητή του. Λίγες ώρες αργότερα, η μητέρα του παιδιού υπέβαλε μήνυση εναντίον της. Η εκπαιδευτικός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και πέρασε το βράδυ στα κρατητήρια, ενώ δικάστηκε την επόμενη μέρα. Το δικαστήριο αποφάσισε την οριστική παύση της ποινικής δίωξης, αναγνωρίζοντας την αθωότητά της.

Ωστόσο, παρά την αθώωση από τη Δικαιοσύνη, το σίριαλ της υπόθεσης δεν τελείωσε. Ο διοικητικός μηχανισμός της εκπαίδευσης κίνησε διαδικασία Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) εις βάρος της εκπαιδευτικού, αφήνοντάς την εκτεθειμένη σε περαιτέρω ταλαιπωρία.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στον χώρο της εκπαίδευσης:

● Πόσο προστατευμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί όταν καλούνται να διαχειριστούν βίαιες συμπεριφορές μαθητών;

● Γιατί, ακόμα και μετά την αθώωση από τα δικαστήρια, συνεχίζεται η δίωξη από τη διοίκηση;

● Τι μήνυμα στέλνει αυτό στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς που καθημερινά προσπαθούν να διατηρήσουν την ασφάλεια στα σχολεία;

Η υπόθεση δείχνει το κλίμα αβεβαιότητας και πίεσης μέσα στο οποίο εργάζονται οι εκπαιδευτικοί το 2025. Οπως σχολιάζουν συνδικαλιστικοί φορείς, «στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί κινδυνεύουν να βρεθούν από τη σχολική αίθουσα στα κρατητήρια επειδή έκαναν το αυτονόητο».

Αντιδράσεις

ΕΛΜΕ και Σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε. εξέδωσαν ψήφισμα, καταγγέλλοντας τη συνέχιση των διώξεων και εκφράζοντας τη στήριξή τους στην Κατερίνα Πανδή. Στο κείμενο τονίζεται: «Εκπαιδευτικοί που ασκούν το παιδαγωγικό τους έργο ευσυνείδητα για την προστασία των μαθητών και τη διαχείριση της τάξης, διώκονται πειθαρχικά και ποινικά». Και ρωτούν ρητορικά: Μέχρι ποιο σημείο μπορεί ένας εκπαιδευτικός να ασκεί τον ρόλο του με ασφάλεια όταν η διαχείριση καθημερινών περιστατικών –όπως η πρόληψη βίας ανάμεσα σε μαθητές– μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές διώξεις;

Αντίστοιχη στάση κράτησε και ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Σταυρωμένου, που καταδικάζει τις διώξεις και αναφέρει ότι η Κατερίνα Πανδή εργάζεται με ανθρωπιά, δημιουργικότητα και φαντασία, ενώ οι μαθητές την αγαπούν και την εμπιστεύονται.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου στο Σταυρωμένο Ρεθύμνου εξέδωσε ομόφωνη απόφαση, όπου σημειώνεται ότι η Κατερίνα Πανδή δεν έχει επιδείξει ποτέ ανάρμοστη συμπεριφορά, αντίθετα εμψυχώνει και στηρίζει τους μαθητές της με παιδαγωγικό και υποδειγματικό τρόπο.

Η υπόθεση Πανδή δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά θέτει στο επίκεντρο τη σχέση της κοινωνίας με το δημόσιο σχολείο και τον ρόλο του εκπαιδευτικού και αφετέρου αναδεικνύει ένα ευρύτερο πρόβλημα: τις πειθαρχικές και ποινικές διώξεις που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικοί για ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση της σχολικής ζωής, με το έργο τους στην τάξη.

Πριν από λίγο καιρό είχαμε αντίστοιχη περίπτωση στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής όπου ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής Κώστας Τουλγαρίδης κατηγορήθηκε ότι «έβαλε τρικλοποδιά»(!) σε παιδί την ώρα του διαλείμματος όταν σταμάτησε επικίνδυνο παιχνίδι εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του Σ.Δ. για την ασφάλεια των μαθητών. Η κατηγορία κατέπεσε, υπό το βάρος της τοποθέτησης όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου και των παρόντων/ουσών στο περιστατικό, αλλά η δίωξη συνεχίζεται.

Οι ενώσεις εκπαιδευτικών ζητούν την άμεση παύση όλων των διώξεων που στοχεύουν σε δασκάλους και καθηγητές για την εκπαιδευτική, πολιτική ή συνδικαλιστική τους δράση.

Επικίνδυνες πρακτικές

Η κυβέρνηση έχει καταθέσει πρόταση νόμου στη διαβούλευση για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο, για το οποίο σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα (και όλος ο δημόσιος τομέας) έχει αναδείξει τη στόχευσή της που δεν είναι άλλη το να περιορίσει κάθε φωνή και κάθε συλλογική αντίδραση.

Αν ψηφιστεί το νέο Πειθαρχικό, θα στήνονται διώξεις και παραπομπές σε πειθαρχικά για κάθε λόγο και αφορμή. Ηδη η ΑΔΕΔΥ καλεί σε ενιαία και δυναμική απάντηση απέναντι στο νέο νομοσχέδιο που επιχειρεί να μεταβάλει ριζικά το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Με στόχο την υπεράσπιση της συνδικαλιστικής και κοινωνικής δράσης, προκηρύσσεται Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη 28 Αυγούστου, με επίκεντρο τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα.