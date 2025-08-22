Το Ισραήλ σφάζει με βόμβες, η ελληνική κυβέρνηση με λογοκρισία

Αδιανόητη απάντηση της Σοφίας Ζαχαράκη σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για την αφαίρεση κειμένου του Πέτρου Παπακωνσταντίνου για την Παλαιστίνη και την Ιντιφάντα από το βιβλίο Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ’ Γυμνασίου ● Η υπουργός Παιδείας το χαρακτήρισε «αντισημιτικό»

Με ένα μακροσκελές κείμενο που δόθηκε αυτές τις μέρες στη Βουλή με την υπογραφή της υπουργού Παιδείας επιχειρείται να δοθεί απάντηση σε ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με πρώτη την τομεάρχη Ισότητας και Δικαιωμάτων βουλεύτρια Ελενα Ακρίτα, αναφορικά με την αφαίρεση κειμένου του Πέτρου Παπακωνσταντίνου για την Παλαιστίνη από σχολικό βιβλίο.

Στην ερώτηση των βουλευτών, η οποία προκλήθηκε από την αποκάλυψη της «Εφ.Συν.», η απάντηση της υπουργού Παιδείας προχωρά σε μια επικίνδυνη ταύτιση, καθώς στην ουσία χαρακτηρίζει «αντισημιτικό» το λογοτεχνικό κείμενο του Πέτρου Παπακωνσταντίνου, με ιστορική αναφορά στην Ιντιφάντα, γραμμένο πριν από είκοσι χρόνια.

Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτησή σχετικά με την απόσυρση του εν λόγω κειμένου από το βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' Γυμνασίου, η υπουργός επιχείρησε απροκάλυπτα να παρουσιάσει τον ίδιο τον συγγραφέα ως φορέα απόψεων που ταυτίζονται με τον φανατισμό και τη ρητορική μίσους. Και είναι σαφές ότι η απάντηση της υπουργού κατέδειξε με σαφήνεια ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει υιοθετήσει και ακολουθεί πιστά την προπαγάνδα του Ισραήλ των τελευταίων ετών: όποιος διαφωνεί, αντιδρά ή καταγγέλλει τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, βαφτίζεται «αντισημίτης» – όχι μόνο από το Τελ Αβίβ, αλλά και από την Αθήνα.

Και ενώ είναι γνωστό ότι η αφαίρεση του κειμένου για τα παιδιά της Γάζας από το αναγνωστικό βιβλίο της Γ' Γυμνασίου έγινε ύστερα από παρέμβαση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, η υπουργός, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ισχυρίστηκε ότι το κείμενο του Παπακωνσταντίνου εμπίπτει στην κατηγορία του αντισημιτισμού επειδή αναφέρεται σε Εβραίους.

Αγνοεί άραγε η υπουργός ότι το ίδιο το Ισραήλ έχει αυτοανακηρυχτεί με νόμο «εβραϊκό κράτος»; Οτι ως τέτοιο το προσφωνούσαν οι τρεις προηγούμενοι Αμερικανοί πρόεδροι, Τζορτζ Μπους, Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν;

ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ

Στη γραμμή Νετανιάχου η κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σε ερώτηση που καταθέσαμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σχετικά με την αφαίρεση κειμένου του Πέτρου Παπακωνσταντίνου για την Παλαιστίνη από σχολικό βιβλίο, το υπουργείο χρησιμοποίησε 2.000 λέξεις προκειμένου να παραδεχθεί ανενδοίαστα ότι προχώρησε σε αυτή την απόφαση κατόπιν επιστολής του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος.

Η υπουργός Παιδείας ισχυρίζεται εν πολλοίς στην απάντησή της ότι το εν λόγω κείμενο του Πέτρου Παπακωνσταντίνου –γραμμένο το 2003– αφενός χρησιμοποιεί ρητορική μίσους, αφετέρου εμπίπτει στην κατηγορία του αντισημιτισμού επειδή αναφέρεται σε «Εβραίους»!

Την ώρα που τα φονικά σχέδια του Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό με στόχο την πλήρη εξόντωση των Παλαιστινίων έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, σύσσωμη η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη συνεχίζει να προκαλεί με τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ.

Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κυβέρνηση, στον ρόλο του πιστού συμμάχου του Νετανιάχου, δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ακόμα και μεθόδους λογοκρισίας κατόπιν υποδείξεων, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας μπορεί να καταστεί έρμαιο εξωτερικών πιέσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι η επίσημη θέση της Ελλάδας στηρίζει διαχρονικά τη λύση δύο κρατών και τη στήριξη του Παλαιστινιακού λαού στα πλαίσια του Διεθνούς Δικαίου. Εστω και τώρα, η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με τη διεθνή κοινότητα και να απαιτήσει τον τερματισμό της γενοκτονίας.