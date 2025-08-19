Ανακοινώθηκαν οι μόνιμοι διορισμοί στα δημόσια σχολεία

Το υπουργείο με νεότερο δελτίο Τύπου θα ενημερώσει τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς για τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για τις ημερομηνίες στις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε την Τρίτη στη δημοσιότητα τους πίνακες του σχολικού έτους 2025-2026 για τους μόνιμους διορισμούς 8.823 εκπαιδευτικών και 993 μελών ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, διορίζονται:

- 5.627 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 (Γ΄ 1851/2024, διόρθωση σφάλματος στο Γ΄ 2024/2024), 2ΓΕ/2023 (Γ΄ 2415/2024 και Γ΄2416/2024) και 1ΓΤ/2024 (Γ΄ 2362/2025), εκ των οποίων:

3.937 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

1.615 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και

75 εκπαιδευτικοί κλάδου Μουσικής Επιστήμης - Μουσικών Ειδικεύσεων ΠΕ79.01, σε Μουσικά Σχολεία,

- 3.196 εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. των Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 (Γ΄ 1618/2023) και 4ΕΑ/2022 (Γ΄ 1845/2023), εκ των οποίων:

1.968 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,

1.203 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,

25 στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

- 993 μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, σε περιοχές διορισμού για:

τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ),

τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης - Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ) και

τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Ο διορισμός στην τελευταία κατηγορία, έρχεται μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό, υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων:

ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου,

ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων,

ΠΕ23 Ψυχολόγων,

ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών,

ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών,

ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και

ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδου:

ΔΕ01,

εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ και Γ2΄ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ.

Ελλείψει υποψηφίων, δεν κατέστη εφικτή η κάλυψη όλων των θέσεων που διατέθηκαν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στους κλάδους ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών.

Δείτε τους πίνακες διορισμών ΕΔΩ.Το υπουργείο με νεότερο δελτίο Τύπου θα ενημερώσει τους διοριζόμενους εκπαιδευτικούς για τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για τις ημερομηνίες στις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν, για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Για συνολικά 7 θέσεις διορισμού δεν βρέθηκαν υποψήφιοι. Με τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση που θα αναφέρει την προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Δείτε τον σχετικό πίνακα ΕΔΩ.