Ο «προνομιούχος» δάσκαλος και η εύφορη κοιλάδα που δεν υπάρχει

Σε κάθε δημόσιο διάλογο για την εκπαίδευση, επιστρέφει σαν κακοπαιγμένο θέατρο σκιών ένα γνώριμο αφήγημα: «Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα είναι –λέει– προνομιούχοι. Δουλεύουν λίγες ώρες την εβδομάδα, έχουν τρεις μήνες διακοπές το καλοκαίρι, δεν εργάζονται Χριστούγεννα και Πάσχα, πληρώνονται κανονικά και… κάθονται».

Η εικόνα αυτή, όσο βολική κι αν ακούγεται, απέχει παρασάγγας από την πραγματικότητα. Και το κυριότερο: δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα αφήγημα που εξυπηρετεί έναν ευρύτερο μηχανισμό κοινωνικής απαξίωσης του δημόσιου σχολείου και των ανθρώπων του.

Μια αφήγηση που συντηρείται χρόνια τώρα, όχι από αφέλεια αλλά ως στοχευμένη προβοκάτσια. Ενας μηχανισμός απαξίωσης που θέλει να κατασκευάσει τον δημόσιο υπάλληλο-αποδιοπομπαίο τράγο, μετατρέποντας τον δάσκαλο σε «τεμπέλη της εύφορης κοιλάδας».

Μισή αλήθεια

Σίγουρα, οι εκπαιδευτικοί έχουν σχολικές διακοπές. Αυτό είναι αλήθεια. Ομως αλήθεια είναι επίσης ότι κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων εργάζονται αθόρυβα: ετοιμάζουν υλικό, διορθώνουν στοίβες από τετράδια, οργανώνουν σχέδια μαθήματος, συμμετέχουν σε επιμορφώσεις ή –ας μην ξεχνάμε– επιστρέφουν στο σχολείο για επιτηρήσεις, εξετάσεις, διοικητικές εργασίες.

Το «λίγες ώρες δουλειάς» είναι ίσως η μεγαλύτερη παρανόηση. Οι 21 ή 23 ώρες διδασκαλίας στην τάξη είναι το ορατό κομμάτι που ο εκπαιδευτικός βρίσκεται μέσα στην τάξη. Πίσω από αυτό υπάρχει διπλάσιος ή τριπλάσιος αόρατος χρόνος: προετοιμασία μαθήματος, διαφοροποίηση για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, επικοινωνία με γονείς, διοικητικά καθήκοντα, συμμετοχή σε συλλόγους διδασκόντων, σχολικές γιορτές, εκδρομές, δράσεις. Η εργασία του εκπαιδευτικού δεν χωράει στο ωρολόγιο πρόγραμμα∙ σε ρολόγια και πίνακες Excel, ξεχειλίζει. Η εργασία μεταφέρεται στο σπίτι, απορροφά απογεύματα, Σαββατοκύριακα, ακόμα και νύχτες.

Ο μύθος

Το καλοκαίρι των εκπαιδευτικών δεν είναι τρίμηνος τουρισμός. Για πολλούς, σημαίνει επιτηρήσεις Πανελλαδικών, βαθμολόγηση γραπτών, γραφειοκρατία που δεν σταματά. Σημαίνει επίσης αναπλήρωση δυνάμεων για μια δουλειά που είναι σωματικά και ψυχικά απαιτητική. Γιατί, σε αντίθεση με όσα νομίζει ο «κοινός νους», η τάξη δεν είναι γραφείο: είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ένας χώρος συνεχούς αλληλεπίδρασης που απαιτεί ενέργεια, υπομονή, συναισθηματική ανθεκτικότητα.

Αθέατος μόχθος

Η αλήθεια είναι πιο σιωπηλή, λιγότερο «πιασάρικη». Ενας μαθηματικός διορθώνει διαγωνίσματα ώς τα μεσάνυχτα. Ενας φιλόλογος ξοδεύει Σαββατοκύριακα για να βρει κείμενα που θα μιλήσουν στους μαθητές του. Ενας δάσκαλος Δημοτικού φτιάχνει υλικό για ένα παιδί με δυσλεξία, χωρίς υποστήριξη, μόνο με μεράκι. Αυτές οι ώρες δεν καταγράφονται πουθενά, ούτε αποζημιώνονται.

Ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός αμείβεται με λιγότερα από 900 ευρώ καθαρά τον μήνα. Συχνά καλείται να υπηρετήσει σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, χωρίς επιδόματα στέγασης ή μετακίνησης. Μια δασκάλα στην Ικαρία, ένας φυσικός στην Αμοργό, μια νηπιαγωγός στα Αντικύθηρα σηκώνουν στις πλάτες τους όχι μόνο το μάθημα, αλλά και ρόλους ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, συμβούλου εφήβων. Κι όλα αυτά σε αίθουσες χωρίς θέρμανση, με ελλείψεις υποδομών και προσωπικού. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, δεν υπάρχει εύφορη κοιλάδα για τους δασκάλους. Υπάρχει καθημερινός αγώνας μέσα σε αίθουσες ασφυκτικά γεμάτες, με ελλείψεις σε υποδομές, με χαμηλούς μισθούς και πολλές φορές με κοινωνική αχαριστία.

Η εύκολη κατηγορία του «προνομιούχου» δεν περιγράφει παρά μια προβοκάτσια. Γιατί ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο «τεμπέλης» της κοινωνίας∙ είναι εκείνος που στέκεται μπροστά σε 20 ή 25 παιδιά και κρατάει ζωντανή την πιο όμορφη ιδέα που επινόησε ποτέ η ανθρωπότητα: το σχολείο ως χώρο ελευθερίας, γνώσης και ελπίδας.

Αποδιοπομπαίος τράγος

Δεν είναι τυχαίο ότι το αφήγημα του «τεμπέλη δασκάλου» αναπαράγεται επίμονα. Σε περιόδους κρίσης, οι κυβερνήσεις συχνά αναζητούν εύκολους στόχους. Ο δημόσιος υπάλληλος, και δη ο εκπαιδευτικός, γίνεται το ιδανικό εξιλαστήριο θύμα. Ενας μηχανισμός απαξίωσης που τρέφεται από την κοινωνική ανασφάλεια: «Εγώ ιδρώνω στη δουλειά μου, εκείνος κάθεται». Ετσι όμως, αντί να στραφεί η οργή προς τις πραγματικές πηγές αδικίας –τις πολιτικές που υποχρηματοδοτούν την παιδεία, τις ανισότητες που διευρύνονται– διοχετεύεται προς εκείνους που κρατούν το σχολείο όρθιο.

Η στόχευση αυτή εξυπηρετεί την αποδοχή πιο ευέλικτων και υποτιμημένων εργασιακών σχέσεων, την υπονόμευση του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, την προσαρμογή της σε επιχειρησιακά μοντέλα αξιολόγησης. Ετσι, ένας ολόκληρος κλάδος που στηρίζει την ψυχική και παιδαγωγική ανάπτυξη της νέας γενιάς μετατρέπεται σε εύκολο στόχο κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Ατέρμονη αναμονή

Παρά τις εξαγγελίες για «σταθερότητα», η αλήθεια είναι ότι η μόνιμη στελέχωση του δημόσιου σχολείου παραμένει ζητούμενο. Οι τελευταίοι μαζικοί διορισμοί κάλυψαν ένα μέρος του ελλείμματος, αλλά όχι το σύνολο. Το αποτέλεσμα; Σχολεία που ανοίγουν τον Σεπτέμβρη με κενά, μαθητές που περιμένουν τον δάσκαλό τους και εκπαιδευτικοί που αισθάνονται ότι ζουν σε μόνιμη εκκρεμότητα. Ενας νέος φιλόλογος μπορεί να έχει περάσει δέκα χρόνια σε αβεβαιότητα, γυρνώντας την Ελλάδα από νησί σε νησί ως αναπληρωτής, περιμένοντας τη στιγμή που θα αποκτήσει επιτέλους μια σταθερή θέση. «Ξυπνάω κάθε μέρα και τσεκάρω: πίνακες, κενά, ποια περιοχή φεύγει πρώτη, πόσα μόρια έχω. Ζω για να περιμένω αν θα “τύχει” να δουλέψω. Δεν προγραμματίζεις ούτε το φθινόπωρο, πόσο μάλλον τη ζωή σου», λέει ο Παναγιώτης Α., αναπληρωτής δάσκαλος.

Αν υπάρχει μια λέξη που συμπυκνώνει την ελληνική σχολική πραγματικότητα, αυτή είναι η λέξη αναπληρωτής. Περισσότεροι από 45.000 εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο σηκώνουν στις πλάτες τους το σχολείο. Ανθρωποι που ζουν με βαλίτσες, με συμβόλαια 9 μηνών, με αβεβαιότητα για το πού θα βρεθούν την επόμενη χρονιά. Πίσω από τον όρο «αναπληρωτής» υπάρχει μια πραγματικότητα δύσκολη: ξενιτιά, οικογενειακοί χωρισμοί, οικονομική πίεση, αίσθηση «δεύτερης κατηγορίας». Και όμως, χωρίς αυτούς τα σχολεία δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Είναι οι στυλοβάτες της καθημερινότητας, οι άνθρωποι που καλύπτουν τα μόνιμα κενά ενός συστήματος που χρόνια τώρα στηρίζεται στη δική τους προσωρινότητα.