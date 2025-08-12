Περικλής κερνά, «Ανατόλια» και City College πίνουν

Με σκάνδαλα επί σκανδάλων συνεχίζεται η διαδικασία αδειοδότησης των κολεγίων προκειμένου να λειτουργήσουν ως πανεπιστήμια. Η «Εφ.Συν.» με νέες αποκαλύψεις αναδεικνύει το πολλαπλό σύστημα διαπλοκής και αδιαφάνειας που έχει στηθεί ώστε να εξυπηρετηθούν πάσης φύσεως συμφέροντα, επιχειρηματικά, πολιτικά ακόμα και προσωπικά.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της ΕΘΑΑΕ –που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα–, ο πρόεδρός της, Περικλής Μήτκας, έχει αναλάβει καθοριστικό ρόλο στην πορεία των αιτήσεων δυο κολεγίων της Θεσσαλονίκης απ’ όπου κατάγεται και ο ίδιος. Ορισε τον εαυτό του μέλος των δυο (τριμελών) επιτροπών που έλεγξαν αντιστοίχως τα δυο κολέγια και μετά ως πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής τα ενέκρινε. Πρόκειται για το «Ανατόλια» και το City College, τα οποία φέρονται να είναι μεταξύ των τεσσάρων τυχερών της θετικής εισήγησης που αναμένεται να σταλεί στο υπουργείο Παιδείας. Και δεν είναι μόνον αυτό.

Το εσωτερικό έγγραφο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου αποφασίζεται ο πρόεδρός της Περικλής Μήτκας να είναι (και) πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής που έκανε τον έλεγχο στο «Ανατόλια». Δεύτερο μέλος της επιτροπής, η «διακεκριμένη καθηγήτρια», που είναι απόφοιτη του Λυκείου και του Κολεγίου του Ανατόλια, δωρήτρια και καλή φίλη του ιδρύματος

Καθηγήτρια

● Στην περίπτωση του «Ανατόλια» παραείναι κραυγαλέες οι παρατυπίες για να περάσουν απαρατήρητες. Στην επιτροπή που έλεγξε την αίτηση, εκτός από τον κ. Μήτκα, συμμετέχει και μια καθηγήτρια «από τους Ελληνες καθηγητές του εξωτερικού» (όπως εκ νόμου προβλέπεται), η οποία υπήρξε απόφοιτη και του λυκείου και του κολεγίου του «Ανατόλια», αργότερα δωρήτρια και πλέον μια καλή φίλη του ιδρύματος που μετέχει σε εκδηλώσεις του. Εχουμε στη διάθεσή μας το εσωτερικό έγγραφο με τα ονόματα των τριών μελών της επιτροπής και πολλά στοιχεία για την όχι κρυφή σχέση της καθηγήτριας με το Κολέγιο. Περισσεύει να επισημάνουμε ότι οι ελεγκτές καλούνται να υπογράψουν πως δεν έχουν σχέση με το ελεγχόμενο ίδρυμα. Ακόμα πιο ενδιαφέρον το τρίτο στοιχείο, που καταφανώς πέρασε κι αυτό απαρατήρητο. Το «Ανατόλια» κατέθεσε αίτηση για συνεργασία με το βρετανικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, με ένα πανεπιστήμιο που παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση! Οπως είναι και το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπως και όλα τα απανταχού Ανοιχτά Πανεπιστήμια. Πώς ακριβώς φαντάζεται ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ το παράρτημα ενός ιδρύματος που λειτουργεί μόνο on line; Και πώς θα το εγκρίνει η υπουργός;

Και πώς γίνονται όλα αυτά χωρίς αντιδράσεις; Πώς γίνεται ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ να μπαίνει στις ελεγκτικές επιτροπές και μάλιστα ως «πρόεδρος» αυτών και μετά, από τη θέση του προεδρεύοντος στα δυο συμβούλια της Αρχής, να αποφαίνεται επί του ελέγχου που έκανε ο ίδιος;

Οι διαδικασίες είναι σαφείς:

Οι τριμελείς επιτροπές αναλαμβάνουν: α) τη διενέργεια επιτόπιας επίσκεψης και β) τη συνεργασία μεταξύ των μελών για την εξέταση της αίτησης και του φακέλου δικαιολογητικών και τη διενέργεια συνεδριάσεων για τη σύνταξη και την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης στην ΕΘΑΑΕ (!).

Ο πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ (μεταξύ άλλων): α) συγκαλεί το Ανώτατο Συμβούλιο και το ΣΑΠ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους, β) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Ανώτατου Συμβουλίου και του ΣΑΠ, γ) επιβλέπει την πορεία εκτέλεσης των αποφάσεων και του συνολικού έργου της ΕΘΑΑΕ.

Παλιές αμαρτίες

Δεν είναι μόνον το «Ανατόλια» που αναδεικνύει τον τρόπο μεθόδευσης αυτής της σκανδαλώδους αδειοδοτικής διαδικασίας, η οποία είναι στο παραένα να μετατραπεί σε αναπόφευκτο φιάσκο για την κυβέρνηση. Είναι όλη η διαδικασία από την αρχή, είναι τα κολέγια που βρήκαν ευκαιρία, είναι η κυβέρνηση που επιμένει. Οσο επιμένει, όμως, τόσο εκτίθεται. Ή την εκθέτουν. Η διαπλοκή έχει πολλά ποδάρια.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τρία που έχουν μπει στον δρόμο για αδειοδότηση.

● Το City College Θεσσαλονίκης έχει βεβαρημένο παρελθόν. Επί χρόνια συνεργαζόταν με το Sheffield University. Ξαφνικά διεκόπη η συνεργασία. Ηταν τότε που έγιναν καταγγελίες αποφοίτων του ότι, ενώ στις βεβαιώσεις φοίτησης έβλεπαν τη σφραγίδα του βρετανικού πανεπιστημίου, όταν πήραν τον τίτλο σπουδών, αυτό είχε σφραγίδα του κολεγίου. Μια κλασική αμαρτωλή ιστορία από πολλούς πονηρούς κολεγιάρχες. Εχουμε στη διάθεσή μας τέτοιους τίτλους, αν κάποιος ενδιαφερθεί… Αυτή τη στιγμή, πάντως, το εν λόγω κολέγιο είναι ένα εξ αυτών που δίνουν σε υποψήφιους φοιτητές να υπογράψουν προσύμφωνα, όπως είχε αποκαλύψει η «Εφ.Συν.» πρόσφατα.

● Ανάλογες οι ιστορίες και για το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Είναι γνωστό το σκάνδαλο πριν από περίπου δυο χρόνια με τα «πτυχία» (νοσηλευτικής, μαιευτικής, αρχιτεκτονικής) που έδινε, χωρίς, όμως, αυτά να αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες Αρχές στο εξωτερικό. Το ίδιο έκανε και το Aegean. Το ίδιο και άλλα. Στην περίπτωση όμως των δυο, υπήρξε και παρέμβαση της κυβέρνησης. Εβγαλε ένα Π.Δ. διευκολυντικό αλλά με ημερομηνία λήξης το 2020 λόγω Brexit. Αυτά, όμως, συνέχισαν να εγγράφουν φοιτητές και μετά το 2020.

● Τελος, το ένα και μοναδικό πανεπιστήμιο που έχει κάνει αίτηση, το Λευκωσίας, έχει κι αυτό τις αμαρτίες του. Η πιο πρόσφατη είναι ότι δεν έχει… εγκαταστάσεις. Οι οικοδομικές εργασίες στο Ελληνικό έχουν μείνει πίσω. Εχουμε και φωτογραφίες. Αλήθεια, τι είδε ο ΕΟΠΠΕΠ; Σε παλαιότερο δημοσίευμα έχουμε αποκαλύψει ότι το ίδρυμα πιέζει πολύ να πάει πιο πίσω η ημερομηνία λειτουργίας των «παραρτημάτων» μπας και προλάβει.

Παλιά γνωστή πικρή ιστορία, η απευθείας εγγραφή στο δεύτερο έτος Νομικής από άσχετες σχολές της Ελλάδας (Ιχθυοκαλλιέργειες, Φιλολογία κ.ά.). Τους φρέναρε ο ΔΟΑΤΑΠ. Αλλά είναι πανεπιστήμιο...

ΥΓ. Και τα υποτίθεται «κομμένα» τον χαβά τους. Παραπλανητικές διαφημίσεις ως «πανεπιστήμια». BCA University, λέει.