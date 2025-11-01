Αυτοθυματοποίηση και επιλεκτικές αποκηρύξεις

Αγωνιώντας να πείσει την έδρα για τη μεταμέλειά του, αλλά παράλληλα με ύφος χιλίων καρδιναλίων, ο άλλοτε υπαρχηγός του νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης, επιδόθηκε σε μια μακρά, αντιφατική και συχνά θεατρική απολογία, επιχειρώντας να αποτινάξει από πάνω του κάθε ευθύνη για τη δράση της οργάνωσης!

Με μια αλληλουχία αυτοθυματοποίησης και επιλεκτικών αποκηρύξεων, ο Ηλ. Κασιδιάρης προσπάθησε να εμφανιστεί ως ιδεολόγος και θύμα μιας πολιτικής έκρηξης που «ξέφυγε από τον έλεγχο». «Το κόμμα δεν είχε καμία σχέση με ό,τι έγινε το 2012. Το άνοιγμα εκατό γραφείων πανελλαδικά ήταν λάθος. Χάθηκε ο έλεγχος [...] Δεν μπορούσε κανείς να το πιστέψει ότι θα υπήρχε ένας Ρουπακιάς ανάμεσά μας», είπε.

Πρόεδρος: Πότε ενταχθήκατε στο κόμμα της Χ.Α.;

Ηλ. Κασιδιάρης: Μόλις μπήκα στο Πανεπιστήμιο, είχα πολιτικές ανησυχίες. Τρία ήταν τα κοινοβουλευτικά κόμματα που με έλκυαν, γιατί ο κοινοβουλευτισμός με ενδιέφερε: το Εθνικό Μέτωπο του Βορίδη, αλλά με απώθησαν οι φωτογραφίες με το τσεκούρι, το κόμμα του Πλεύρη, που δεν υπήρχε κανείς όποτε πήγα, και το κόμμα της Χ.Α. που λειτουργούσε και είχε παρουσία στις προεκλογικές περιόδους. Εβλεπα ότι συμφωνώ με τα περισσότερα.

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, επέμεινε ότι την πληροφορήθηκε «από το ρεπορτάζ» και ότι αρχικά νόμιζε πως ήταν «οπαδικό επεισόδιο». «Ο δολοφόνος του Φύσσα δολοφόνησε και τη Χρυσή Αυγή», είπε, υιοθετώντας τη φράση της αντεισαγγελέως Οικονόμου, με προφανή διάθεση να ταυτιστεί με την εισαγγελική πρόταση του πρωτόδικου δικαστηρίου που τον είχε απαλλάξει από κάθε ευθύνη.

Πρόεδρος: Εχετε καταλήξει αν είχε σχέση η ανθρωποκτονία Φύσσα με τη Χ.Α.;

Κασιδιάρης: Ηταν ένα άθλιο έγκλημα και έγινε μπροστά σε μεγάλη ομάδα αστυνομικών που δεν επενέβησαν - και κατά κάποιον τρόπο δολοφόνησε κι εμένα αυτή η απόφαση, είμαι έξι χρόνια στη φυλακή.

Οταν ρωτήθηκε αν γνώριζε ότι ο Ρουπακιάς ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής και ότι στο σημείο της δολοφονίας υπήρχαν πολλά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας, είπε πως «προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες και τα μηνύματά μου. Ενας συμπολίτης μας πέθανε, είναι καταδικαστέο. Αλλά είναι διπλά καταδικαστέο για μένα, γιατί ο δράστης ήταν από τη Χρυσή Αυγή». «Υπάρχουν άθλιες πράξεις που συνέβησαν από μέλη και υποστηρικτές της Χ.Α., αλλά δεν ευθύνομαι εγώ», είπε και συμπλήρωσε σχετικά με την υπόθεση των Αιγύπτιων αλιεργατών και των μελών του ΠΑΜΕ ότι «ήταν πράξεις μεμονωμένες, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό ή εντολή».

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου σχετικά με τις φωτογραφίες με τη σημαία της Βέρμαχτ που είχε δημοσιεύσει η «Εφ.Συν.», είπε πως «Αυτό είναι ζήτημα της ελευθερίας της έκφρασης, το τι σημαιάκια, τι κασκόλ μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης. Απαντώ, γιατί είναι υβριστικό να μου λένε ότι ποζάρω μπροστά από τη σημαία της Βέρμαχτ, είναι εμφανές φωτομοντάζ. Είχα κάνει ολόκληρη εκπομπή, η εφημερίδα αυτή το κάνει συστηματικά. Μου την είχε στείλει κάποιος, την είχα επισκοπήσει, δεν την αποθήκευσα. Το ότι η ΔΕΕ μπορεί με το λογισμικό της να την ανακτήσει, κάποιος τη διέρρευσε. Δεν είδαν ότι είναι εμφανές φωτομοντάζ; Πολιτικά, εκτός των άλλων, είναι καταδικαστέο για μένα και εξυβριστικό για την προσωπικότητά μου».

Από την απολογία του Ηλ. Κασιδιάρη δεν έλειψαν και τα συνήθη επιχειρήματα περί «αρχαίου ελληνικού χαιρετισμού» και «παρερμηνευμένου συμβολισμού» αναφορικά με τον ναζιστικό χαιρετισμό και τα σύμβολά του, διαβάζοντας μάλιστα αποσπάσματα από τον κανονισμό της ΕΟΝ, για να τονίσει ότι «ο χαιρετισμός προέρχεται από την αρχαιότητα». Οσο για τα παλαιότερα κείμενά του που εξυμνούσαν τον Χίτλερ ως «μέγα αναμορφωτή», τα απέδωσε σε «παρερμηνεία» και «ακαδημαϊκή αναφορά».

Ως προς τη στρατιωτική ενδυμασία και τον βηματισμό από τα μέλη της Χ.Α. στον Μελιγαλά, δήλωσε πως ήταν δική του ιδέα για την οποία μετανιώνει. «Μέσα στους χιλιάδες, οι δικοί μας ήταν δεκάδες, πολύ λίγοι. Προσωπικά δεν φορούσα ποτέ το παντελόνι, αλλά το μαύρο μπλουζάκι ήταν trademark. Δική μου ιδέα ο βηματισμός και το έχω μετανιώσει από τότε πολλές φορές. Μου έκανε κάκιστη εντύπωση που μαζευόταν αυτός ο κόσμος και μιλούσαν και γελούσαν. Επρεπε να τιμούμε τους πεσόντες όπως στο σχολείο, να κάνουμε παρέλαση».

Τέλος, ο Ηλ. Κασιδιάρης αρνήθηκε τις στρατιωτικού τύπου εκπαιδεύσεις όπου φέρεται να συμμετείχε, αντιδρώντας στις ερωτήσεις της προέδρου. «Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Δεν έχω πάει ποτέ! Αν υπάρχει στοιχείο τέτοιο, να μου το υποδείξετε!»

Χωρίς ίχνος μεταμέλειας ο Χρήστος Παππάς Νωρίτερα βρέθηκε στη δικαστική αίθουσα του Εφετείου Αθηνών προκειμένου να απολογηθεί ο θεωρούμενος «ιδεολογικός καθοδηγητής» της ναζιστικής οργάνωσης, Χρήστος Παππάς. «Ημουν πιο ρομαντικός το 1989...», με αυτή τη φράση επιχείρησε να δικαιολογήσει τις φωτογραφίες του με ναζιστικά σύμβολα, αποκαλούμενος από πολλούς υπαρχηγός της ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Ο Χρ. Παππάς προσπάθησε να παρουσιάσει εκείνη την περίοδο της ζωής του ως «νεανική αναζήτηση», αποδίδοντας τις φωτογραφίες που τον απεικονίζουν να χαιρετά ναζιστικά ή να βρίσκεται μπροστά στον τάφο του Μουσολίνι σε «νεανικό ρομαντισμό» και «ιδιωτικές στιγμές». «Ημουν εικοσάχρονος τότε, σε κάποιες ήμουν και μικρότερος. Δεν τις δημοσίευσα ποτέ, είναι προσωπικά δεδομένα», είπε, φτάνοντας στο σημείο να ρωτήσει την πρόεδρο της έδρας: «Εσείς είστε ίδια με τη φοιτήτρια της Νομικής;». Για τη φωτογραφία στον τάφο του Μουσολίνι, επικαλέστηκε μάλιστα φιλική υποχρέωση. «Τραβήχτηκε χάριν τιμής προς τον φίλο που με φιλοξενούσε». «Κανείς δεν έκρυψε ότι η Χρυσή Αυγή στην αρχή είχε εθνικοσοσιαλιστικό προσανατολισμό, αλλά το 2011 δεν στηριζόταν σε πρακτικές ή εμβλήματα του παρελθόντος. Ο πολιτικός ρεαλισμός δεν το επιτρέπει αυτό», είπε, ενώ για τα αντικείμενα με σύμβολα των SS που βρέθηκαν στην κατοχή του, αρκέστηκε να πει: «Ημουν μαζώχτρα. Είχα ένα χούι και μάζευα». Χωρίς να δείχνει ίχνος μεταμέλειας, ο Παππάς μίλησε για «πολιτική δίωξη» και για «άδικη καταδίκη». Εμφανίστηκε θιγμένος επειδή, όπως είπε, δεν υπάρχει στη δικογραφία «ούτε μία προτροπή σε τέλεση εκνόμων πράξεων». Σε σχέση με τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, είπε ότι το έμαθε από το ραδιόφωνο το επόμενο πρωί και πως «δεν γνώριζα τον συγχωρεμένο Φύσσα ούτε και τον Ρουπακιά. Υπέστην αδίκως μια καταδίκη και μια φυλάκιση. Θα προλάβω αυτόν που θα πει “ναι, αλλά ο Φύσσας είναι στο χώμα” και θα πω “και φταίω εγώ για αυτό;”. Οι πολιτικές διαφωνίες δεν λύνονται έτσι. Σε ζούγκλα ζούμε;». Ο «υπαρχηγός» αρνήθηκε τον τίτλο που του αποδίδεται, αν και παραδέχτηκε την ύπαρξη ιεραρχίας και «σεβασμού στον αρχηγό», του οποίου «η ψήφος μετρούσε για δύο». «Δεν ξέρω πού βασίστηκαν στο να με πουν υπαρχηγό. Ισως στην ηλικία μου», είπε, προσπαθώντας να αποτάξει την ευθύνη του για τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Η απολογία του Χρήστου Παππά ήταν γεμάτη υπεκφυγές, δικαιολογίες και την προσφιλή επίκληση της «πολιτικής δίωξης», ενώ, όπως και άλλοι συγκατηγορούμενοί του, έκανε λόγο για επηρεασμό της δικαιοσύνης κατά την πρωτόδικη διαδικασία: «Οι δεκάδες χιλιάδες των πολιτικών μας αντιπάλων που είχαν πλημμυρίσει τη λεωφόρο Αλεξάνδρας την ημέρα της έκδοσης της απόφασης. Οταν τόσοι φωνάζουν εναντίον της Χ.Α., αυτό δεν μπορεί σε έναν βαθμό να επηρεάσει τους δικαστές;» Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι η Χρυσή Αυγή είχε μέλη, τα οποία μάλιστα περνούσαν και ένα είδος εξετάσεων. Πρόεδρος: Υπήρχαν μέλη; Χρ. Παππάς: Βεβαίως. Πρόεδρος: Υπήρχε και διαδικασία εισδοχής μελών; Χρ. Παππάς: Βεβαίως. Τι ήταν τα μέλη της Κ.Ε.; Γινόταν κανείς μέλος γνωρίζοντας πράγματα ιστορικά, απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις. Επρεπε να είναι Ελληνας πολίτης.

Γιάννης Λαγός | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Ο Γιάννης Λαγός αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας

Τελευταίος στη σειρά των απολογιών των ηγετικών στελεχών της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, ο Γιάννης Λαγός επέλεξε να εμφανιστεί όχι ως απολογούμενος αλλά ως «διωκόμενος». «Στη συνείδησή μου δεν είμαι απολογούμενος. Ηρθα για να ακουστεί η αλήθεια», δήλωσε με έμφαση, ανοίγοντας μια απολογία που κινήθηκε στο γνώριμο τρίπτυχο των «σκευωριών», των «κρυμμένων αποδείξεων» και της «πολιτικής δίωξης».

Από την αρχή της τοποθέτησής του, ο Λαγός μίλησε για «δικαστήριο που κρύβει γεγονότα» και για «μια διαδικασία στημένη από το 2013». Δήλωσε «καταραμένος της γης» και υποστήριξε ότι επί δώδεκα χρόνια «δεν προσπαθεί να αθωωθεί, αλλά να ακουστεί η αλήθεια». Αμφισβήτησε τη νομιμότητα της διαδικασίας, υποσχέθηκε προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και επιτέθηκε προσωπικά στην έδρα, μιλώντας για «εκδίκηση του κράτους» εναντίον του.

«Για μένα είναι αποδεδειγμένο ότι η δίκη ήταν προκαθορισμένη. Οταν ξεκίνησα να έρχομαι και είδα ότι ήμουν μόνος μου, ήξερα τι θα αντιμετωπίσω. Ομως όφειλα να έρθω απέναντι και στις ιδέες μου, που δεν έχω αλλάξει, ακόμα Ελληνας εθνικιστής είμαι».

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έδωσε οποιαδήποτε εντολή τη νύχτα της δολοφονίας, επιμένοντας ότι οι συνομιλίες του με τον Γ. Πατέλη ήταν «ρουτίνας». «Ζήτησα άρση απορρήτου από την πρώτη στιγμή», είπε ενώ, αναφερόμενος στον Γ. Ρουπακιά, τον αποκάλεσε «έναν απλό, ταλαίπωρο άνθρωπο» που «βρέθηκε τυχαία στο πενταμελές». Ο Γ. Λαγός προσπάθησε να παρουσιάσει τη Χρυσή Αυγή ως «οργανωμένη, αλλά όχι βίαιη πολιτική δύναμη», μιλώντας για διανομές τροφίμων. «Πόσο κυνηγηθήκαμε εγώ, η οικογένειά μου, όλοι μας. Γιατί; Γιατί δώσαμε τρόφιμα και αίμα σε Ελληνες. Απαράδεκτο». Μάλιστα πρόσθεσε: «Αν ήμουν σε σύνδεσμο του Ολυμπιακού, δεν θα μπορούσα να λέω ότι δίνω φαγητό μόνο σε Ολυμπιακούς;».