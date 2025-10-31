Κασιδιάρης: Προκλητική «αποκήρυξη μετά βδελυγμίας» υπό τον φόβο των ποινών

Αγωνιώντας να πείσει την έδρα περί μεταμέλειας, έφτασε στο σημείο να πει για τον Ρουπακιά: «Με δολοφόνησε κι εμένα, γιατί έχω περάσει έξι χρόνια στη φυλακή. Καταδικάζω το έγκλημα διαρκώς»

Ένα μείγμα κακόγουστης απόπειρας συγκινήσεων, αποκήρυξης μετά βδελυγμίας της δράσης της ναζιστικής οργάνωσης, ευφάνταστων διαψεύσεων και όψιμου και υποκριτικού -σε βαθμό ιεροσυλίας- θρήνου για τη ζωή του Παύλου Φύσσα, μπροστά στον κίνδυνο των νέων ποινών, ήταν η απολογία του Ηλία Καισιδιάρη στο Εφετείο Αθηνών την Παρασκευή, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δίκης για τη δράση της ναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Μίλησε για «άθλιες εγκληματικές πράξεις που τελέστηκαν ακόμη και από υποστηρικτές του κόμματος, χωρίς καμία δική μου ευθύνη». Καταδίκασε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και την επίθεση εναντίον των Αιγυπτίων αλιεργατών. Όσον αφορά τις δηλώσεις του που περιλαμβάνονται στη δικογραφία ως υποκινητικές σε βία, ισχυρίστηκε πως άλλες έχουν παρερμηνευθεί και άλλες είναι ολικά ψευδείς, δηλαδή δεν του ανήκουν καν.

Είπε πως έμαθε για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από δημοσιογράφους την επόμενη ημέρα. «Μου είπαν ότι το ρεπορτάζ ανέφερε πως τον σκότωσαν για το ποδόσφαιρο», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν γνώριζε ότι ο Ρουπακιάς ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής και ότι στο σημείο της δολοφονίας υπήρχαν πολλά άτομα της Τοπικής Οργάνωσης Νίκαιας, απάντησε: «Προφανώς δεν το γνώριζα. Φαίνεται και από τις συνομιλίες και τα μηνύματά μου. Η δολοφονία Φύσσα ήταν η δολοφονία της Χρυσής Αυγής. Ένας συμπολίτης μας πέθανε — είναι καταδικαστέο. Αλλά είναι διπλά καταδικαστέο για μένα, γιατί ο δράστης ήταν από τη Χρυσή Αυγή. Ένα άθλιο έγκλημα που συνέβη μπροστά σε αστυνομικούς χωρίς να το αποτρέψει κανείς. Με δολοφόνησε κι εμένα, γιατί έχω περάσει έξι χρόνια στη φυλακή. Το καταδικάζω διαρκώς».

Σε άλλο σημείο ανάφερε: «Αν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, δεν θα είχα ανοίξει τα γραφεία της Χρυσής Αυγής πανελλαδικά. Χάθηκε τελείως ο έλεγχος. Ό,τι περνάω σήμερα ως πολίτης είναι αποτέλεσμα εκείνης της επιλογής. Όμως τότε, το κόμμα βίωνε τεράστια άνθιση». Στο άκουσμα επισήμανσης ότι ο δημόσιος λόγος του δεν ήταν κατευναστικός, ανέφερε: «Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το περιβάλλον και τις συνθήκες. Μετά το χαστούκι στην Κανέλλη, πολλοί πολίτες με συνεχάρησαν. Έπρεπε να κατευνάσω αυτή την αντίδραση, γιατί δεν ήθελα να θεωρηθεί πως θα μπούμε με χαστούκια στη Βουλή. Δήλωσα ότι είμαστε κατά της βίας, και αυτό έφτασε παντού».

Αρνήθηκε την αποδεδειγμένη συμμετοχή του σε στρατιωτικού τύπου εκπαιδεύσεις: «Σας παρακαλώ, δεν έχω πάει ποτέ. Αν υπάρχει τέτοιο στοιχείο, δείξτε το μου! Οι φωτογραφίες με στολή παραλλαγής είναι από δραστηριότητες της Λέσχης Εφέδρων Αξιωματικών, με άδεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

Αναφορικά με τις εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής στον Μελιγαλά με στρατιωτική ενδυμασία, είπε: «Ήταν δική μου ιδέα και το έχω μετανιώσει πολλές φορές. Μέσα στους χιλιάδες, οι δικοί μας ήταν ελάχιστοι. Προσωπικά δεν φορούσα παντελόνι παραλλαγής, μόνο το μαύρο μπλουζάκι, που είχε γίνει το "σήμα κατατεθέν". Ήθελα να τιμήσουμε τους πεσόντες με τρόπο επίσημο, όπως στο σχολείο, με παρέλαση. Στο βίντεο φαίνεται ότι προσπαθώ να δώσω βήμα και δεν μπορώ. Ήταν μια φαεινή ιδέα, που μετανιώνω πολύ».