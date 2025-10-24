Τον αθώο και το θύμα προσποιήθηκε ο «Καιάδας»

Πλήρη άγνοια για τις εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής υποστήριξε ότι είχε ο Γιώργος Γερμενής κατά την απολογία του στο Πενταμελές Εφετείο ● Υποστήριξε πως είχε ρόλο κομπάρσου και πως έχει καταστραφεί προσωπικά και οικονομικά

Αρνηση, αποστασιοποίηση και επίκληση προσωπικής καταστροφής. Αυτό φαίνεται πως είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει τις απολογίες των πρώην ή νυν χρυσαυγιτών ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων όπου διεξάγεται η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης σε δεύτερο βαθμό.

Χθες απολογήθηκε ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Γιώργος Γερμενής, γνωστός ως «Καιάδας». Δήλωσε «αθώος» και «θύμα άδικης ταλαιπωρίας», υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση του έχει καταστρέψει τη ζωή. «Εχω καταστραφεί προσωπικά και οικονομικά», είπε.

«Είμαι διαζευγμένος, τα παιδιά μου δεν θέλουν καμία επικοινωνία μαζί μου. Ηρθα να πω την αλήθεια. [...] Δεν βρίσκω δουλειά. Μόλις καταλάβουν ποιος είμαι, με διώχνουν. Καλύτερα να ήμουν μαστροπός ή να πουλούσα ναρκωτικά παρά που ήμουν βουλευτής. Είμαι άνεργος, δεν έχω να πληρώσω τον δικηγόρο μου».

Ο Γ. Γερμενής περιέγραψε την πρώτη του επαφή με τη Χρυσή Αυγή το 1990, όταν ήταν μαθητής. «Με ενέταξε ο Μιχαλολιάκος. Τότε ήμασταν 50 άτομα. Μου έδωσαν μια κάρτα υποστηρικτή, αλλά ουσιαστικά δεν υπήρχε διαφορά από το μέλος», είπε, ενώ επιβεβαίωσε αρκετές φορές ότι στο νεοναζιστικό μόρφωμα υπήρχαν δόκιμα μέλη, πράγμα που πολλοί από τους συγκατηγορούμενούς του αρνήθηκαν επιτακτικά.

Πρόεδρος: Υπήρχαν δόκιμα μέλη;

Γ. Γερμενής: Ναι.

Πρόεδρος: Μητρώο δοκίμων μελών;

Γ. Γερμενής: Δεν το γνωρίζω και δεν ήμουν και ο υπεύθυνος. Γνωρίζετε ποιος ήταν υπεύθυνος, φαντάζομαι. Ο Γιώργος Μισιάκας.

Εισαγγελέας: Εδώ ακούστηκε ότι δεν υπήρχαν δόκιμα μέλη...

Γερμενής: Ε, τι να πω τώρα, εγώ ήρθα να πω την αλήθεια.

Αναφορικά δε με την αύξηση των μελών, είπε πως «άρχισε μετά την κατάρρευση του ΛΑΟΣ».

Ο ίδιος παρουσίασε οριακά έναν ρόλο κομπάρσου, αφού εμφανίστηκε να αγνοεί σχεδόν όλα τα γεγονότα για τα οποία δικάζεται η εγκληματική οργάνωση. «Την ανθρωποκτονία του Παύλου Φύσσα την έμαθα την επόμενη μέρα από την τηλεόραση. Είπα “τι κρίμα που χάθηκε μια ζωή και ένας άλλος θα πάει φυλακή”. Δεν ήμουν αρμόδιος, δεν ήταν η περιοχή μου. Τον Ρουπακιά δεν τον ήξερα καν».

Την ίδια άγνοια όμως υποστήριξε και για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, «πολλά τα έμαθα από το δικαστήριο», είπε χαρακτηριστικά. Ερωτώμενος δε για συνομιλία μεταξύ στελεχών της Χρυσής Αυγής που ανέφεραν ότι «ο Καιάδας του πάταγε το κεφάλι», αρνήθηκε τα πάντα και είπε πως τους ζήτησε τον λόγο μέσα στη φυλακή.

Πρόεδρος: Τον Τσακανίκα τον ξέρετε; Λέει σε μια συνομιλία με τον Δεβελέκο πως «ο Καιάδας ξεσάλωσε, του πάταγε το κεφάλι» Τι λέτε γι’ αυτό;

Γ. Γερμενής: Ολα είναι ψέματα, τελείως ψέματα. Τους γνώρισα από κοντά μέσα στη φυλακή.

Πρόεδρος: Τους ρωτήσατε γιατί είπαν αυτά;

Γ. Γερμενής: Ναι, γιατί με φέρανε σε τόσο δύσκολη θέση, και μου ζήτησαν συγγνώμη, γιατί τα έκαναν αυτά για να εντυπωσιάζουν τους φίλους τους και τις κοπέλες τους.

Αναφορικά δε με τις φωτογραφίες που τον δείχνουν να χαιρετάει με τον ναζιστικό χαιρετισμό ισχυρίστηκε και αυτός με τη σειρά του ότι «εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι ναζιστικός. Είναι ελληνικός, δωρικός». Οσο για τη γνωστή αναφορά του στον «Αιώνιο Εβραίο», επιχείρησε σε μία εντυπωσιακή ομολογουμένως προσπάθεια να την ντύσει με φιλολογικό περιτύλιγμα... «Αν διαβάσετε Παλαμά, θα δείτε ότι υπάρχει ως αρχέτυπο στα κείμενα. Μπορεί να μιλούσα για τον Σάιλοκ, τον Εμπορο των Εθνών».

Από την απολογία του πρώην βουλευτή ωστόσο προέκυψε με βεβαιότητα πως η Χρυσή Αυγή έφτιαξε το ΕΛΑΜ στην Κύπρο, προσθέτοντας σαν προσπάθεια υπεράσπισης του μορφώματος πως «κανείς από αυτούς δεν κατηγορήθηκε ποτέ». Πράγμα που όντως προκαλεί ερωτήματα όχι ως προς την «αθωότητα» της νεοναζιστικής οργάνωσης αλλά ως προς το γιατί δεν έχει σχηματιστεί αντίστοιχη δικογραφία για το κυπριακό «παιδί» των υμνητών του Χίτλερ.