Μίχος και Παναγιώταρος σε ρόλο «θύματος»

Λίγο πριν από τους τίτλους τέλους της δίκης της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, ο πρώην βουλευτής του νεοναζιστικού μορφώματος Νίκος Μίχος απολογήθηκε ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος «ξεκίνησε έναν τίμιο πολιτικό αγώνα» μέσα από τοπικές δράσεις, πως «η δίωξη ήταν πολιτική» και πως «εγκληματική οργάνωση δεν υπήρξε ποτέ».

Οπως είπε, εντάχθηκε στη Χρυσή Αυγή από τα 15 του, αρχικά «ως φίλος», ενώ επίσημο μέλος έγινε χρόνια αργότερα, φτάνοντας το 2015 να συμμετάσχει στην Κεντρική Επιτροπή. Αποχώρησε το 2017 καθώς «δεν μου άρεσε από το 2015 και μετά το πώς γινόμασταν. Υπήρξαν κάποιες κόντρες, η ηγεσία δεν μου φέρθηκε καλά για κάποια πράγματα που είχα κάνει».

Ο ίδιος επιδίωξε να αποσυνδέσει τη δική του παρουσία -και τη δράση της τοπικής Χαλκίδας που συντόνιζε- από το βίαιο και εγκληματικό πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, ισχυριζόμενος πως οι δραστηριότητες της οργάνωσης είχαν «κοινωνικό» χαρακτήρα, με διανομές τροφίμων και αγροτικές πρωτοβουλίες, ενώ απέδωσε τις επιθέσεις και τα έκτροπα σε προβοκάτσιες ή μεμονωμένες ενέργειες. «Δικάστηκα για εγκληματική οργάνωση, γιατί το ανώτατο όργανο στο κόμμα ήταν η Κεντρική Επιτροπή και φυσικά ο Μιχαλολιάκος. Την πληρώσαμε μόνο η πρώτη φουρνιά των βουλευτών. Η δεύτερη φουρνιά βουλευτών δεν χρεώθηκε τίποτα. Γιατί; Εγκληματική οργάνωση δεν υπήρξε ποτέ. Ημασταν ένα κόμμα με καλά ποσοστά, με σταθερή πορεία. Δεν είχαμε κανέναν λόγο. Είπαμε από την αρχή ότι ο Ρουπακιάς πρέπει να δικαστεί», είπε κατά την απολογία του, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Μα τι κάναμε; Δεν κάναμε τίποτα. Δεν άνοιγε ρουθούνι στις δράσεις μας, ούτε εγώ ήμουν βουλευτής για να πάω να τσακώνομαι. Εννοείται ότι ήμασταν έτοιμοι, αν δεχθούμε επίθεση, να αντιδράσουμε. Γιατί όταν έβρισκαν κάποιον οι αντίφα και όλοι αυτοί τον λιώνανε;».

Οπως και πρωτόδικα ο Νίκος Μίχος επιχείρησε να παρουσιάσει τη Χρυσή Αυγή ως «νόμιμο κόμμα με σταθερή πορεία και λαϊκή βάση» που ήταν θύμα «σκευωρίας» εξαιτίας της ανόδου του. Επανέλαβε ότι «καμία εντολή δεν δόθηκε ποτέ» για βίαιες ενέργειες, ότι ο Ρουπακιάς δεν είχε «καμία σχέση με τη Χ.Α.» και πως ο ίδιος «ζητούσε διαρκώς τη διαγραφή του».

Εισαγγελέας: Εσείς ζητήσατε να διαγραφεί ο Ρουπακιάς;

Μίχος: Βεβαίως!

Εισαγγελέας: Αφού δεν ήταν μέλος.

Μίχος: Να βγούμε να πούμε ότι δεν ήταν μέλος τότε.

Εισαγγελέας: Αυτό δεν είναι διαγραφή. [...] Και ποια ήταν η σκευωρία; Πώς έγινε με τον Ρουπακιά; Εχετε καταλήξει;

Ν. Μίχος: Η σκευωρία στήθηκε μετά. Μάθαμε ότι ήταν πολλοί από τη ΔΙΑΣ και κοιτάζανε. Γιατί δεν επενέβησαν; Το άφησαν να γίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να θέλουμε να γίνει κάτι με τέτοια άνοδο που είχε το κόμμα μας. Είχαμε φτάσει 12-13% με ανοδική πορεία. Ο Ρουπακιάς πήγε μόνος του. Δεν βρέθηκε συνομιλία που να τον κάλεσε κάποιος.

Εισαγγελέας: Το έμαθε ο Ν. Μιχαλολιάκος;

Ν. Μίχος: Αμεσα.

Εισαγγελέας: Εκείνος, λέει, το έμαθε την άλλη μέρα.

Ν. Μίχος: Δικό του θέμα τι λέει ο κ. Μιχαλολιάκος. Αν κάτι τόσο σοβαρό το έμαθε την επομένη, δεν κάνει για αρχηγός.

Οταν ρωτήθηκε για το περιστατικό της Παροικιάς στην Πάρο, όπου καταγγέλθηκαν επιθέσεις εναντίον αντιφασιστών, απάντησε: «Δεχθήκαμε επίθεση και αμυνθήκαμε με τα χέρια μας». Για τη μοτοπορεία στο «Συνεργείο», για την οποία έχει ήδη καταδικαστεί μαζί με τον Γιάννη Λαγό, είπε πως «δεν δόθηκε εντολή να γίνει το παραμικρό» και πως «τζάμπα μας τράβηξαν».

Σχετικά με την επίθεση στο ΠΑΜΕ, ισχυρίστηκε ότι δεν γνωρίζει τίποτα, ενώ για την επίθεση στους Αιγύπτιους αλιεργάτες είπε ότι ήταν «χοντρό» και έκανε ζημιά στη Χρυσή Αυγή.

Εισαγγελέας: Για την επίθεση στους αλιεργάτες τι γνώμη έχετε;

Ν. Μίχος: Ηταν χοντρό, ήταν κάτι που πολιτικά μας έκανε ζημιά.

Εισαγγελέας: Για τον άνθρωπο που υπέστη την επίθεση, γι’ αυτόν δεν ήταν χοντρό;

Ν. Μίχος: Αν ισχύουν αυτά που έχουν ειπωθεί, ναι. Δούλευαν όλες οι τοπικές ημιαυτόνομα, είχαμε γενικές κατευθυντήριες...

Εισαγγελέας: Εδώ είπατε για τη μοτοπορεία ότι ήταν από την Κεντρική Διοίκηση.

Ν. Μίχος: Ναι, παίρναμε γραμμή.

Εισαγγελέας: Είπατε για τα μπλουζάκια που φορούσαν της Χ.Α. ότι ήταν ηλίθιοι. Αν δεν τα φορούσαν δεν θα ήταν ηλίθιοι;

Ν. Μίχος: Ε, ναι!

Ο πρώην χρυσαυγίτης βουλευτής επιχείρησε να εμφανιστεί ως θύμα ανυπόστατων κατηγοριών, αρνούμενος ότι εκπαίδευε μέλη στη χρήση μαχαιριού. Μάλιστα χαρακτήρισε «ηλίθια» την προστατευόμενη μάρτυρα που το κατέθεσε, αποδίδοντας όλα τα βίαια περιστατικά είτε σε υπερβολές του Τύπου είτε σε παρεξηγήσεις.

Κατά την προηγούμενη δικάσιμο απολογήθηκε ο επίσης πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Παναγιώταρος, ο οποίος, ερωτώμενος σε σχέση με τα «τάγματα εφόδου», είπε πως η ορολογία είναι... ποιητική αδεία.

Πρόεδρος: Ησασταν ενεργό μέλος;

Ηλ. Παναγιώταρος: Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν πουθενά. Ούτε μέλος.

Πρόεδρος: Μέλη υπήρχαν;

Ηλ. Παναγιώταρος: Ενας αχταρμάς ήταν. Οποιος ήθελε ερχόταν.

Αναφορικά με τη φράση του που χαρακτήριζε μετανάστες και πρόσφυγες ως «βρομιάρηδες και αποβράσματα», ο πρώην χρυσαυγίτης βουλευτής είπε πως δεν θυμάται αλλά την Πρωτομαγιά του ’10, στον Αγιο Παντελεήμονα, «κι αφού έφυγα από τους τελευταίους, δέχτηκα επίθεση από δεκάδες και δέχτηκα μαχαιριά στο νεφρό και στη σπονδυλική στήλη. Ε, αποβράσματα δεν είναι αυτοί;». Απαντώντας σχετικά με την ιδεολογία του ο Ηλ. Παναγιώταρος είπε ότι είναι «Ελληνας εθνικιστής. Στο επίσημο καταστατικό της Χ.Α. αυτό δηλώνεται. Στη Χ.Α. δεν ήταν όλοι φωτοτυπία. Ηταν χριστιανοί παλαιοημερολογίτες, πρώην ΠΑΣΟΚτσήδες, χουντικοί, φασίστες… με κοινό την αγάπη για την Ελλάδα. Οι διαφορές ήταν πολύ μεγάλες. Διαφωνούσαν όλοι μεταξύ τους».

Πρόεδρος: Για τη δολοφονία Φύσσα τι μάθατε;

Ηλ. Παναγιώταρος: Την επομένη το πρωί. Από τότε που παντρεύτηκα ήμουν σπίτι μου. Κι άνοιξα το πρωί για έρευνα. Στην αρχή μάθαμε για ποδοσφαιρικό επεισόδιο.

Πρόεδρος: Μετά που μάθατε ότι ήταν μέλος της Χ.Α.;

Ηλ. Παναγιώταρος: Δεν ήταν μέλος. Ενας παρατρεχάμενος στη Νίκαια. Γι’ αυτό και είπαμε να απομακρυνθούν όλοι, πάραυτα.

Πρόεδρος: Για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς;

Ηλ. Παναγιώταρος: Δεν ήταν ο επίσημος της Χ.Α. Αλλοι τον λένε ναζιστικό, αρχαιοελληνικό…

Πρόεδρος: Λέτε όμως ότι απαγορευόταν ρητώς;

Ηλ. Παναγιώταρος: Ο καθένας έχει δικαίωμα αυτοχαιρετισμού.