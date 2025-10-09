Ζαρούλια: «Στη Χρυσή Αυγή έχουμε πέσει θύματα ρατσισμού»

«Είμαι του αντρός μου», υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ κατά την απολογία της ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας η Ελένη Ζαρούλια, σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου και πρώην βουλεύτρια της Χρυσής Αυγής, που σε πρώτο βαθμό είχε κριθεί ένοχη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη έξι ετών. «Δεν έχω καμία σχέση με αυτά που μου αποδίδονται. Ημουν σύζυγος του Μιχαλολιάκου, στήριζα τον άντρα μου. Εγώ παντρεύτηκα τον σύζυγό μου το ’87, αυτό είναι. Από τότε τον στηρίζω», είπε χαρακτηριστικά. Κατά τη χθεσινή της απολογία, μάλιστα, η Ελ. Ζαρούλια ισχυρίστηκε πως και εκείνη και τα μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής είναι... θύματα ρατσισμού.

Πρόεδρος: Στις ομιλίες σας έχετε αποκαλέσει τους αλλοδαπούς ζώα που κουβαλάνε αρρώστιες;

Ζαρούλια: Δεν θυμάμαι να τους έχω αποκαλέσει ζώα, για τις ασθένειες δεν το λέω εγώ, το λένε ιατρικά δεδομένα. Ασθένειες που είχαν εκλείψει επανεμφανίστηκαν.

Πρόεδρος: Εχετε πει για υπανθρώπους.

Ζαρούλια: Αυτό το είπα πάνω στον θυμό μου, αναφερόμενη σε ειδεχθές έγκλημα, το ίδιο θα έλεγα και για κάποιον που δεν είναι αλλοδαπός. Εγώ το είπα εν βρασμώ (το υπάνθρωποι για τους αλλοδαπούς), Θέλετε να μιλήσουμε για ρατσισμό; Οταν εμάς μας λένε κτήνη...

Εισαγγελέας: Οι μετανάστες;

Ζαρούλια: Ολο το δημοκρατικό τόξο! Εμένα, με τη ρητορική της Αριστεράς, μου κάψανε το αμάξι. Καταλάβατε;

Εισαγγελέας: Οχι.

Ζαρούλια: Μου λέτε ότι καταφέρθηκα κατά των αλλοδαπών και λέω, δεν έπρεπε να το κάνω, αλλά κι εμείς έχουμε νιώσει τον ρατσισμό πάνω μας.

Απαντώντας δε σε ερώτηση της έδρας σχετικά με το αν ο Ν. Μιχαλολιάκος ενημερωνόταν για τα πάντα ως γραμματέας του κόμματος, εκείνη απάντησε πως «κανονικά θα έπρεπε, πρακτικά όμως δεν γινόταν». Σχετικά με τη ναζιστική ιδεολογία, αρνήθηκε ότι διέπει το κόμμα της Χρυσής Αυγής και σημείωσε ότι «δεν τα είπαμε ποτέ προς τα έξω».

Εισαγγελέας: Είχε ναζιστική ιδεολογία το κόμμα;

Ζαρούλια: Το κόμμα ποτέ.

Εισαγγελέας: Ούτε τα πρώτα χρόνια;

Ζαρούλια: Δεν υπάρχουν πρώτα χρόνια. Στη Βουλή μπήκε το 2012, δεν υπήρχε κόμμα πριν. Στην πολιτική μπήκαμε πολύ αργότερα. Αν είσαι με τους φίλους σου και αμπελοφιλοσοφείς, μπορείς να λες οτιδήποτε. Δεν διώκεσαι για το φρόνημα, δεν τα είπαμε ποτέ προς τα έξω.

Στη συνέχεια τη σκυτάλη των απολογιών πήραν ο Μάρκος Ευγενικός, που καταδικάστηκε για την άγρια επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες, και ο Κωνσταντίνος Κορκοβίλης, μέλος του τάγματος εφόδου της Νίκαιας.

Και οι δύο αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες και τη σχέση τους με τη Χρυσή Αυγή πέραν του τυπικού.