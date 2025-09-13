Αθήνα, 31°C
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Συνήγοροι οικογένειας Φύσσα: Σκανδαλώδης η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
efsyn.gr
Ξέσπασμα οργής για την αποφυλάκιση του αρχηγού της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης • «Ευνοϊκή αντιμετώπιση των εγκλημάτων της ακροδεξιάς, βάναυση προσβολή της συλλογικής μνήμης»

Λίγες μόλις ημέρες πριν συμπληρωθούν 12 χρόνια από την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα, από τάγμα εφόδου της Νίκαιας της Χρυσής Αυγής, η είδηση της αποφυλάκισης του Νίκου Μιχαλολιάκου έρχεται για να προσβάλει κάθε δημοκρατικό πολίτη.

Μετά την οργισμένη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα, έρχεται η ανακοίνωση των συνηγόρων της οικογένειας του Παύλου, οι οποίοι κάνουν λόγο για «ευνοϊκή αντιμετώπιση των εγκλημάτων της ακροδεξιάς, βάναυση προσβολή της συλλογικής μνήμης».

Καλούν, εξάλλου, τα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να πράξου τα δέοντα.

Σχολιάζοντας την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης μιλούν για σκανδαλώδη απόφαση και υπογραμμίζουν «η επίκληση της ανθρωπιάς της δικαστικής εξουσίας έναντι κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας θα μπορούσε να είναι πειστική – αν εφαρμοζόταν για κάθε κρατούμενο. Όχι μόνο για εκείνους στους οποίους ο κρατικός μηχανισμός επί μακρόν επιφύλασσε ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση, με τραγικές συνέπειες για τα θύματα της ναζιστικής μισαλλοδοξίας και την ίδια τη δημοκρατία».

Αναλυτικά:

Η θλιβερή επέτειος των 12 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής σημαδεύεται σήμερα από μια σκανδαλώδη απόφαση: την αποφυλάκιση του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, Νίκου Μιχαλολιάκου. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάσισε την έκτιση του υπολοίπου της ποινής του κατ’ οίκον, επικαλούμενο προβλήματα υγείας.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε κρίσιμη στιγμή,  λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό και ενώ εκκρεμούν εισαγγελικές εφέσεις για το ύψος των ποινών τόσο του αρχηγού όσο και των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης. Το μήνυμα που αποστέλλεται είναι σαφές: ευνοϊκή αντιμετώπιση των εγκλημάτων της ακροδεξιάς και του ναζισμού, που διευκολύνει τη συνέχιση των εγκληματικών πράξεων. Ταυτόχρονα, προσβάλλεται βάναυσα η συλλογική μνήμη της δημοκρατικής κοινωνίας.

Η επίκληση της ανθρωπιάς της δικαστικής εξουσίας έναντι κρατουμένων με σοβαρά προβλήματα υγείας θα μπορούσε να είναι πειστική – αν εφαρμοζόταν για κάθε κρατούμενο. Όχι μόνο για εκείνους στους οποίους ο κρατικός μηχανισμός επί μακρόν επιφύλασσε ιδιαίτερα προνομιακή μεταχείριση, με τραγικές συνέπειες για τα θύματα της ναζιστικής μισαλλοδοξίας και την ίδια τη δημοκρατία.

Η εγκληματική οργάνωση που δρούσε με κίνητρο την ναζιστική ιδεολογία δεν έχει εξαλειφθεί – έχει συνέχεια. Οι αποφυλακίσεις καταδικασμένων για διεύθυνση ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της ύπαρξης και δράσης της οργάνωσης υπό διάφορες μορφές και ονόματα, δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες για την ελληνική κοινωνία.

Αναμένουμε από τα ανώτατα δικαστικά όργανα της χώρας να πράξουν τα δέοντα και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, διασφαλίζοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί πλήρως». 

Oι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας Φύσσα

Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος
Χρύσα Παπαδοπούλου
Ελευθερία Τομπατζόγλου
Μαρίνα Δαλιάνη
Αργύρης Συρίγος

